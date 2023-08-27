«Барса» пропустила три, но всё же победила! Сумасшедшая перестрелка в гостях

Конечно, все ожидали много голов в таком матче. По двум причинам – «Вильярреал» продал Торреса «Астон Вилле», после чего в обороне начался кошмар. А датский вратарь Йоргенсен по первым матчам вообще не спровоцировал положительных отзывов. У «Барсы» своя история – в первых двух матчах они не пропустили, но «Хетафе» и «Кадис» создали достаточно моментов для гола. Просто не повезло. Рано или поздно это должно было закончиться. Впрочем, то, что произошло в итоге, точно мало кто ожидал.

«Вильярреал» начал матч сильно бодрее. Сёрлот и Педраса создали по одному опасному моменту, а «Барсы» в первые 10 минут вообще не было видно. Зато проснулись на 11-й. Заработали угловой, мяч перелетел на другую сторону штрафной, новый навес – и голову здорово подставил Гави.

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Да, несправедливо. Но это только начало. Ещё через минуту Левандовски получил мяч на линии штрафной, и, казалось, атака немного заглохла. Но Педраса сыграл против своей команды, неуклюже выбив мяч прямо на неприкрытого де Йонга. И вот уже 2:0.

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После «Вильярреал» словно закончился. «Барса» взяла мяч под контроль, а соперник вообще забыл об атаках после такого бодрого старта. Но парадоксы в этом матче только начинались. Иначе как можно объяснить то, что хозяева, потеряв инициативу, отыграли один мяч. Хуан Фойт здорово ускользнул от защитников «Барсы» после подачи углового и сделал счёт 1:2.

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Этот мяч вдохновил хозяев. И они вновь забрали инициативу. Да, моментов создавали не так много, но временное преимущество «Барсы» полностью закончилось. Всё шло к тому, что они сравняют счёт. Так и вышло на 40-й минуте. Сёрлот занёс мяч в ворота после прострела.

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Но и это был не конец! Хотя казалось, что все возможные сценарии развития интриги уже реализовались. В начале второго тайма «Вильярреал» впервые в матче вышел вперёд. Педраса протащил мяч по флангу и выдал под удар Баэне. Без шансов для тер Штегена.

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Видимо, только это заставило «Барсу» окончательно проснуться. Они наконец-то вспомнили, что всё же являются фаворитами. И включились на максимум. Сначала удар Ямала чуть не сломал ворота, а на 68-й минуте забил Ферран Торрес.

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Ещё четыре минуты – и уже Левандовски грамотно сыграл на добивании, переправив мяч в пустой створ.

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Дальше – куча замен и несколько попыток «Вильярреала» ещё раз сравнять счёт. Но очевидных моментов создать уже не удалось.

«Барса» выиграла второй матч подряд. И второй раз – с большими нервами. Хави точно нужно думать, как улучшить ситуацию.