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Спартак — Динамо: онлайн-трансляция матчей Кубка России по футболу, где смотреть Рубин — Урал, Факел — Оренбург

Хоть здесь «Спартак» на первом месте! Групповой турнир Кубка России — онлайн. LIVE!
Олег Лысенко Никита Паглазов
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Онлайн-трансляция матчей Кубка России
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Интригующее дерби в Тушино и ещё три матча вторника — в одной трансляции.

Всем привет! Последние летние дни 2023-го полны интересным футболом, в том числе российского производства. Во вторник-среду состоится восемь матчей Кубка страны в элитном кластере — Пути РПЛ. Организаторы турнира равномерно распределили их по дням: четыре сегодня, четыре — завтра.

Самое интригующее и рейтинговое противоборство 3-го тура состоится в столице. Но откроет стадию игра «Рубина» и «Урала» в Казани.

Фонбет Кубок России . Группа B
29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжится игровой вторник встречей «Факела» с «Оренбургом».

Фонбет Кубок России . Группа A
29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хедлайнеры программы — «Спартак» с «Динамо» — предстанут перед публикой в 19:15 по Москве.

Фонбет Кубок России . Группа D
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Точно найдёт свою аудиторию и игра «Пари НН» с «Краснодаром» — по крайней мере, в двух городах.

Фонбет Кубок России . Группа D
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уследить за многочисленными событиями игрового дня вам, как всегда, поможет большой онлайн «Чемпионата», Оставайтесь с нами!

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