Интригующее дерби в Тушино и ещё три матча вторника — в одной трансляции.

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Хоть здесь «Спартак» на первом месте! Групповой турнир Кубка России — онлайн. LIVE!

Всем привет! Последние летние дни 2023-го полны интересным футболом, в том числе российского производства. Во вторник-среду состоится восемь матчей Кубка страны в элитном кластере — Пути РПЛ. Организаторы турнира равномерно распределили их по дням: четыре сегодня, четыре — завтра.

Самое интригующее и рейтинговое противоборство 3-го тура состоится в столице. Но откроет стадию игра «Рубина» и «Урала» в Казани.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Рубин Казань Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжится игровой вторник встречей «Факела» с «Оренбургом».

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Хедлайнеры программы — «Спартак» с «Динамо» — предстанут перед публикой в 19:15 по Москве.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Точно найдёт свою аудиторию и игра «Пари НН» с «Краснодаром» — по крайней мере, в двух городах.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

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