Хоть здесь «Спартак» на первом месте! Групповой турнир Кубка России — онлайн. LIVE!

Всем привет! Последние летние дни 2023-го полны интересным футболом, в том числе российского производства. Во вторник-среду состоится восемь матчей Кубка страны в элитном кластере — Пути РПЛ. Организаторы турнира равномерно распределили их по дням: четыре сегодня, четыре — завтра.
Самое интригующее и рейтинговое противоборство 3-го тура состоится в столице. Но откроет стадию игра «Рубина» и «Урала» в Казани.
Продолжится игровой вторник встречей «Факела» с «Оренбургом».
Хедлайнеры программы — «Спартак» с «Динамо» — предстанут перед публикой в 19:15 по Москве.
Точно найдёт свою аудиторию и игра «Пари НН» с «Краснодаром» — по крайней мере, в двух городах.
Уследить за многочисленными событиями игрового дня вам, как всегда, поможет большой онлайн «Чемпионата», Оставайтесь с нами!
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