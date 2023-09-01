У саудовцев уже есть проблемы из-за безмерных трат. Клубу не хватает денег на трансферы

Саудовская Аравия продолжает взрывать трансферный рынок и будет делать это до 20 сентября, когда в местной лиге закроется летнее окно. Но даже там не все в шоколаде. Некоторым клубам происходящее сейчас доставляет большие проблемы с точки зрения работы на рынке.

Президент клуба «Аль-Шабаб» Халид Аль-Балтан пожаловался на днях, давая интервью для телевидения Саудовской Аравии:

«Как только упоминаешь, что ты из саудовского клуба, они утраивают свои финансовые требования! Они думают, что мы все принадлежим государственному инвестиционному фонду нашей страны. Я им говорю, что у нас нет столько денег, мы простой клуб. Это плохой год для нас, нам трудно договариваться с другими клубами».

Между тем «Аль-Шабаб» – далеко не последний клуб Саудовской Аравии. По версии Transfermarkt, общая стоимость состава команды из Эр-Рияда составляет € 39 млн, и это шестое место в саудовской лиге. Дороже оцениваются только составы «Аль-Хиляля» (€ 258 млн), «Аль-Насра» (€ 204 млн), «Аль-Ахли» (€ 198 млн), «Аль-Иттихада» (€ 118 млн) и значительно отстающего от топ-4 «Аль-Иттифака» (€ 45 млн). В истории «Аль-Шабаба» шесть чемпионских титулов, а в прошлом сезоне команда финишировала на четвёртом месте.

Напомним, нынешним летом «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» были преобразованы в компании с целью дальнейшей приватизации в рамках инвестиционного проекта, анонсированного наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) получает долю в каждом из этих клубов в размере 75%. Цель – привлечь звёзд футбола в местный чемпионат и вывести его в топ-10 лиг мира.

У «Аль-Шабаба» остаются высокие цели, но средств на их достижение меньше, чем у выбранных государством четырёх клубов. «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно уже ушёл в минус на € 351 млн, «Аль-Ахли» в минусе на € 183 млн, «Аль-Наср» — на € 165 млн, а «Аль-Иттихад» — на € 75 млн. По сравнению с обласканными государством грандами баланс затрат и доходов «Аль-Шабаба» вызывает улыбку – клуб в минусе всего на € 175 тысяч!

«Аль-Шабаб» заработал на продаже игроков € 19,2 млн, а самым дорогим трансфером «на выход» оказалась продажа в «Аль-Хиляль» защитника сборной Саудовской Аравии Хассана Тамбакти за € 11,5 млн. Самой дорогой покупкой стало уникальное для клуба подписание Хабиба Диалло из «Страсбурга». Прежний рекорд для трансферов «на вход» превзойдён в 2,5 раза!

Топ-5 самых дорогих покупок в истории «Аль-Шабаба»

Игрок Стоимость Откуда пришёл Год трансфера Хабиб Диалло € 18 млн «Страсбург» (Франция) 2023 Аарон Бупендза € 7 млн «Аль-Араби Доха» (Катар) 2022 Альфред Н’Диайе € 6 млн «Вильярреал» (Испания) 2019 Фернандо Менегаццо € 6 млн «Бордо» (Франция) 2011 Макнелли Торрес € 4,75 млн «Атлетико Насьональ» (Колумбия) 2013

На фоне приобретений «Аль-Хиляля», «Аль-Насра», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихада» рекордный трансфер «Аль-Шабаба» совсем не впечатляет. Но президент клуба Аль-Балтан, очевидно, и этому рад. В сложившихся обстоятельствах даже Диалло было заполучить непросто.

Хабиб Диалло Фото: twitter.com/AlShabab_EN

Из настоящих звёзд в «Аль-Шабабе» есть только Эвер Банега, зарабатывающий € 10,5 млн в год. В последние месяцы инсайдеры приписывали интерес клуба из Эр-Рияда к экс-голкиперу «Тоттенхэма» Уго Льорису, а также к Хуану Куадрадо из «Ювентуса», Леонардо Спинаццоле из «Ромы», Виллиану из «Фулхэма», Мариано Диасу из «Реала», Хакиму Зиешу и Пьер-Эмерику Обамеянгу из «Челси». Однако никого из них подписать не удалось. Теперь «Аль-Шабаб» переключился на нападающего «Эвертона» Демарая Грея. Может, хотя бы ямаец не будет выкручивать руки бедняге Аль-Балтану?