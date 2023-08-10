Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц

Саудовская Аравия, которая неожиданно для многих полгода назад влетела в футбольный мир, продолжает оставаться в заголовках трансферных новостей. За это лето лигу пополнило немало известных имён, последовавших на Ближний Восток вслед за Криштиану Роналду (и за шестизначными суммами на счетах, конечно же).

Все звёздные трансферы этого лета 🇸🇦

Список наверняка ещё будет пополняться – как минимум Хаким Зиеш, который так долго и упорно пытается покинуть «Челси», совсем скоро может оказаться либо в «Аль-Ахли», либо в «Аль-Шабабе».

В европейском футболе уже звучат опасения, что такой резкий врыв Саудовской Аравии на трансферный рынок изменит футбольный ландшафт. В какой-то степени это так, однако в арабской стране уверяют, что набор суперзвёзд в лигу идёт точечный – никто не собирается кататься вокруг света и бездумно набирать в торговую корзину всё, что ярко блестит. В основном набирают игроков в возрасте (за редкими исключениями вроде Малкома) и в большую четвёрку клубов, которые в начале лета приватизировал Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). По плану на будущий сезон каждая из этих команд хочет набрать в свой состав как минимум трёх известных игроков, а те футболисты, на замену которых их взяли, пополнят другие клубы лиги.

В этом моменте есть три главных вопросов: зачем, кто и как отбирает, кто в какой клуб пойдёт. Сейчас ответим.

Малком Фото: alhilal.com

Зачем Саудовской Аравии звёзды

Если очень коротко, то Саудовская Аравия делает шаг навстречу миру, а заодно пытается уйти от нефтезависимости. У королевства есть стратегия, в основе которой огромную часть занимает как раз спорт: через футбол и другие спортивные соревнования Саудовская Аравия планирует развить туризм и улучшить свой имидж.

Когда в лигу только переехал Роналду, это было лишь начало: планы королевства далеко идущие, масштабные и с почти безлимитным финансированием. Логика в привлечении звёзд за 30 есть: их берут ради имени, которое в потенциале притянет в лигу и молодых, а ещё за ними придут зрители из разных стран мира.

В этой истории выигрывают все стороны:

лига получает громкие имена, способные привлечь внимание;

топ-клубы Европы разгружают зарплатные ведомости, отдавая игроков, у которых нет возможности найти европейскую команду либо из-за зарплатных аппетитов, либо из-за игровых характеристик;

игроки получают жирные контракты за усилия в разы меньше, чем в любой европейской лиге.

Желание бин Салмана привлечь внимание к стране в целом заметно по выбору клубов для получения частных инвестиций. Это не только четыре крупнейших клуба Саудовской Аравии, но и клубы первого дивизиона «Аль-Кадисия», который базируется на берегу Персидского залива, и «Аль-Ула» (оба находятся в местах, где может развиваться туризм). Клубы поменьше пока остались за бортом, потому что страна не видит в них достаточной инвестиционной привлекательности – им будут доставаться игроки, спущенные из команд помощнее.

Как и кто этих звёзд выбирают

С момента приезда Роналду саудовская лига рассматривала вопрос, следует ли централизованно координировать подписание большего количества контрактов, чтобы равномерно распределить таланты между крупнейшими командами. Наследный принц Мохаммед бин Салман был готов выделять на трансферы столько средств, сколько необходимо – следуя той самой государственной стратегии. Для успешной работы над трансферами зимой этого года на должность генерального директора лиги назначили Гарри Кука, бывшего исполнительного директора «Манчестер Сити». Он проработал всего полгода (летом вернулся в Англию – в «Бирмингем»), но успел выстроить систему, по которой сейчас саудовцы отыскивают игроков.

Гарри Кук Фото: Jack Thomas/Getty Images

Согласно ей, лига, а не клубы, централизованно договаривается о трансферах игроков и распределяет их по командам – клубы лишь заявляют лиге, какую позицию им нужно укрепить. Средства на трансфер выделяет либо Министерство спорта, либо PIF (тот самый фонд принца). Журналист Бен Джейкобс писал, что до 2030 года министерство выплатит местным клубам € 19,5 млн на трансферы. PIF же с 2021-го вложил в спорт уже около € 6,5 млрд.

Если же речь идёт о большой звезде вроде Роналду или Бензема, то клубы никто не спрашивает – все переговоры ведёт правительственная делегация, состоящая из людей PIF, Министерства спорта и Министерства туризма. На протяжении всего процесса их консультируют люди из Deloittе – преимущественно аналитики. Никто не ведёт переговоры с агентами – делегация сразу же едет в клуб, чтобы договориться напрямую. Представители клуба в этом случае подключаются на самом последнем этапе, когда остаётся лишь подписать бумаги и поулыбаться в объектив.

Такая централизация в очередной раз подтверждает, что Саудовская Аравия серьёзно настроена использовать спорт в качестве мягкой силы. Правительство не даёт свободу выбора клубам – просто потому, что не хочет терять контроль, так как его потеря может повлиять на исполнение стратегии. В кабинетах знают лучше – ведь дело тут далеко не в футболе.