Ещё один россиянин вылетел из Лиги чемпионов. Первые итоги плей-офф квалификации

Во вторник, 29 августа, состоялись три ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов. По их итогам места на групповом этапе получили «Брага», «Галатасарай» и «Янг Бойз». Российский голкипер Юрий Лодыгин вылетел со своей командой из ЛЧ, так что в основной стадии турнира будет только один наш легионер – новичок «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

Результаты матчей дня

«Панатинаикос» – «Брага» – 0:1 (первый матч — 1:2)

– 0:1 (первый матч — 1:2) «Галатасарай» – «Мольде» – 2:1 (3:2)

– «Мольде» – 2:1 (3:2) «Янг Бойз» – «Маккаби» Хайфа – 3:0 (0:0)

«Панатинаикос» Лодыгина прошёл в квалификации «Марсель», но не смог справиться с менее сильной, казалось бы, «Брагой». После поражения в Португалии со счётом 1:2 греки уступили и в Афинах – 0:1. Российский голкипер не попал в заявку, а место в воротах хозяев занял первый номер команды Альберто Бриньоли.

За «Панатинаикос» с первых минут опять сыграли экс-легионеры РПЛ – Тин Едвай («Локомотив»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА) и Тонни де Вильена («Краснодар»). Правда, хорват ещё до перерыва получил травму и был заменён. От греков требовалось забить всего один мяч, чтобы сравнять счёт по сумме двух матчей, но они даже этого не сумели сделать. «Панатинаикос» создал недостаточно голевых моментов, всего дважды попал в створ. Хотя перед перерывом судья пожалел «Брагу», не назначив пенальти в ворота португальцев за наступ. А гости использовали свой редкий шанс на 83-й минуте. После подбора и атаки «четыре в четыре» Брума получил передачу от Рикарду Орты и ударил на исполнение. Команда Артура Жорже добилась победы благодаря единственному голу, сыграв очень рационально.

«Панатинаикос» – «Брага» – 0:1 Фото: IMAGO/Focus Images/TASS

У «Галатасарая», казалось, была самая простая задача. Турки выиграли на выезде у «Мольде» и должны были со своим суперсоставом во главе с Мауро Икарди не уступить дома при поддержке переполненных горячих трибун. Но «Мольде», сыграв в Стамбуле без единого легионера, едва не преподнёс громкую сенсацию!

Герой первого матча Икарди и тут забил – уже на седьмой минуте. Аргентинец заработал пенальти (на нём сфолил Мартин Эллингсен) и сам же его реализовал. Тем не менее норвежцы прибавили по ходу матча, а турки стали всё чаще ошибаться, попав под давление. В середине второго тайма хавбек Эмиль Брейвик совершил впечатляющий проход через левый полуфланг и сделал передачу на Эйрика Хестада, который решил эпизод в два касания. Более того, за 10 минут до конца «Мольде» забил второй гол. Атаку по центру завершил Ветон Бериша. Норвежцы бурно праздновали то, что сравняли счёт по сумме двух встреч, однако система VAR подыграла хозяевам – взятие ворот отменили из-за офсайда.

Интрига держалась до самого конца, а в компенсированное время «Галатасарай» забил второй. Анхелиньо пробил со штрафного – мяч удачно срикошетил от стенки. Турки вымучили победу.

«Галатасарай» – «Мольде» – 2:1 Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В первом матче «Янг Бойз» и «Маккаби» выдали скучнейшую нулевую ничью в Хайфе. Всё самое интересное эти команды оставили на ответную встречу. Израильтянам невероятно не везло в Берне! Уже на третьей минуте они попали в штангу, а через 20 минут пропустили первый гол. Элия Мешак вырезал кросс с правого фланга, а Седрик Иттен опередил Даниэля Сундгрена. На исходе получаса гости и вовсе забили сами себе. После ещё одного кросса того же Мешака нелепый автогол в падении сотворил Абдулайе Сек: мяч срикошетил от его ноги и влетел в сетку по замысловатой траектории.

Все вопросы об исходе противостояния в этой паре снял гол, забитый в начале второго тайма Филипом Угриничем: очередной кросс, ещё один удачный отскок от защитника «Маккаби» и точный удар с подбора. Израильтяне крупно проиграли, несмотря на то что в два с половиной раза превзошли хозяев по ударам (20:8). Ещё у них Францди Пьерро попал в перекладину, а Долев Хазиза — в крестовину. По игре вполне могло быть 3:3, но получилась победа швейцарцев со счётом 3:0.

«Янг Бойз» – «Маккаби» Хайфа – 3:0 Фото: IMAGO/ULMER/TASS

В среду, 30 августа, пройдут три оставшихся матча раунда плей-офф: ПСВ – «Рейнджерс» (первая игра – 2:2), АЕК – «Антверпен» (0:1) и «Копенгаген» – «Ракув» (1:0).