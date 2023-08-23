Экс-игроки «Спартака» в шаге от ЛЧ! Главные события первых матчей раунда плей-офф

Во вторник, 22 августа, состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. В этот день были проведены три встречи, а ещё три пары сыграют в среду. Рассказываем о главных событиях прошедших матчей.

Результаты дня

«Рейнджерс» (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

«Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания) – 0:1

«Антверпен» (Бельгия) – АЕК (Греция) – 1:0.

Весёлая битва «Рейнджерс» и ПСВ в Глазго

В противостоянии «Рейнджерс» с ПСВ фавориты, конечно же, голландцы, но трибуны стадиона «Айброкс» в Глазго, как всегда, обеспечили мощную поддержку своей команде и за счёт этого выровняли силы соперников. Команда из Эйндховена больше владела мячом и была ближе к голу в первом тайме, тем не менее счёт открыли шотландцы. Это случилось благодаря «привозу» Ибраима Сангаре. Центрхав потерял мяч, попав под прессинг у собственной штрафной, и сенегальский нападающий хозяев Абдалла Сима нанёс точный удар с 15-16 метров в дальний верхний угол.

Однако во втором тайме, когда ПСВ увеличил давление, Сангаре реабилитировался за ошибку. Ивуариец влетел в штрафную и сравнял счёт. Вся атака команды Петера Боша получилась красивой, а самый большой молодец – Исмаэль Сайбари. Полузащитник хитро пропустил мяч между ног, чтобы передачу получил именно свободный Сангаре.

ПСВ пошёл дожимать «Рейнджерс», чувствуя превосходство по игре, увлёкся и пропустил в контратаке! Хозяева улетели со своей половины поля три в два, а Сирил Дессерс сделал прекрасную передачу на Рабби Матондо. Валлиец, избежав офсайда, безупречно пробил в касание в дальний нижний угол.

Выручил ПСВ опытнейший Люк де Йонг. Центрфорвард забил классический для себя гол. После подачи углового он выиграл воздух у Джона Сауттара и послал мяч в сетку ударом головой с линии вратарской.

В это время на поле уже находился Гус Тиль. Экс-полузащитник «Спартака» вышел на замену у ПСВ в середине второго тайма и поучаствовал в этом весёлом, горячем матче. Теперь всё решится в Эйндховене, но шансы голландцев получить путёвку в групповой этап Лиги чемпионов остаются более высокими.

Классон и Ларссон помогли «Копенгагену» победить «Ракув»

В матче «Ракува» с «Копенгагеном» приняли участие экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, которые вышли в основе датчан. И уже на девятой минуте эти двое праздновали вместе со своими партнёрами гол в ворота поляков. Точнее, автогол. «Копенгаген» забил курьёзнейший мяч. Вингер Мохамед Эльюнусси делал прострел, но попал в защитника Богдана Раковицана. В результате удачного для датчан рикошета мяч влетел в ближний угол – голкипер Владан Ковачевич явно не ожидал такого отскока.

У «Ракува» мало что получалось в атаке, тем не менее перед перерывом хозяева, казалось, отыгрались. После аута, возврата мяча в штрафную и скидки грек Яннис Папаниколау забил польскому вратарю «Копенгагена» Камилю Грабаре. Однако команде Давида Шварги опять не повезло: гол после вмешательства VAR отменили из-за миллиметрового офсайда.

Во втором тайме соперники создали не намного больше остроты, чем в осторожном первом. Полякам не хватало командных и индивидуальных нестандартных действий в атаке, чтобы сломать оборону «Копенгагена». Выездная победа, добытая за счёт одного-единственного гола, приближает команду Классона и Ларссона к групповому этапу ЛЧ.

Три экс-игрока РПЛ не спасли АЕК от поражения в матче с «Антверпеном»

Во встрече «Антверпена» и АЕКа тоже приняли участие бывшие легионеры РПЛ: в основе греков вышли капитан-опорник Дамиан Шиманьски (поиграл за «Ахмат») и выступавший за ЦСКА хавбек-универсал Стивен Цубер.

Первый «присел» на жёлтую карточку уже на исходе получаса игры, поэтому в перерыве был заменён. А на 36-й минуте на замену вышел экс-нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Кроме того, у гостей на скамейке находился Милад Мохаммади («Ахмат»), а у хозяев – Гирано Керк («Локомотив») и Чидера Эджуке (ЦСКА).

В целом АЕК играл интереснее, но пропустил быстрый гол. «Антверпен» прорвал оборону греков по центру. Тончайший проникающий пас вырезал хавбек Артур Вермерен, а форвард Винсент Янссен точно пробил в дальний нижний угол. Потом бельгийцы стремились сохранить минимальное преимущество, однако во втором тайме им стало совсем тяжело: прямую красную карточку за грубый фол (въехал в голеностоп противнику) получил Йелле Батай.

АЕК давил, превзошёл хозяев более чем в два с половиной раза по количеству ударов (21:8), однако греки не сумели уйти от поражения. В концовке «Антверпен» просто отскочил. Так или иначе, бельгийцы тоже сделали большой шаг к групповому этапу Лиги чемпионов.

В среду, 23 августа, в первых матчах раунда плей-офф сыграют: