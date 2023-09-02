Что за монстра купил «Реал»? Беллингем спас Анчелотти на 90+5-й минуте!

«Реал» стартовал в новом сезоне Примеры с трёх побед. В 4-м туре команду Карло Анчелотти ожидали «бандиты» из «Хетафе». Клуб уже отобрал очки у «Барсы», поэтому собирался сделать это и со «сливочными». Тем более что команда Хосе Бордаласа по-хорошему злая (а в матче с «Барсой» не только по-хорошему), умеет цепляться против кого угодно.

Главная проблема «Реала» – кадровая. Клуб не может рассчитывать на: Тибо Куртуа, Ферлана Менди, Эдера Милитао, Дани Себальоса, Арду Гюлера и Винисиуса Жуниора. Солидный список. С первых минут с «Хетафе» в нападении вышла экспериментальная связка Хоселу-Родриго. В остальном – без сюрпризов. «Хетафе» предстал уже в классической схеме 5-3-2. Гости и так планировали большую часть матча провести в обороне, так на 11-й минуте они ещё и получили подарок. Фран Гарсия отдал неудобный пас Давиду Алабе, того обокрал воспитанник «Реала» Борха Майораль. В итоге форвард поразил ворота Кепы, открыв счёт. Удивительно, но Майораль даже отпраздновал гол, что не свойственно в матчах против бывших команд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Неожиданное начало не подкосило «Реал», но подарило «Хетафе» удобные инструменты. Игра и так не баловала опасными моментами, а после забитого гола гости действовали ещё аккуратнее. Несмотря на это, моменты у «Реала» начали появляться. На 24-й минуте Карлес Аленья сфолил в своей штрафной на Джуде Беллингеме, судья назначил пенальти, но после просмотра VAR изменил решение. По истечении получаса классный удар головой из штрафной наносил Лука Модрич – спас вратарь «Хетафе» Давид Сория. А в конце первого тайма Беллингема снова снесли в чужой штрафной. Но пенальти не назначили, хотя момент максимально спорный. В общем, «Реал» владел инициативой, но конвертировать её в гол не получилось.

Зато на старте второго тайма сразу забили. Хоселу воспользовался паникой в штрафной «Хетафе», сыграл на подборе и переправил мяч в ворота. VAR изучал момент, но не отменил гол.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Чуть позже пару классных ударов нанёс Тони Кроос, напомнив о своём крутом навыке. «Реал» методично давил на оборону «Хетафе», а владение во втором тайме периодически доходило до пропорции 85%-15%. Гости встали не в «автобус», а в «бронепоезд». Но это классика «Хетафе». Шансы на гол получали Хоселу, Карвахаль, Беллингем, Родриго, но закатить мяч никак не получалось. Анчелотти освежал игру, но из-за глубины скамейки вариантов было не так много. Сказывалось и то, что «Реал» не погнался за ещё одним форвардов в летнее трансферное окно.

«Реал» — «Хетафе» — 2:1 Фото: Angel Martinez/Getty Images

Зрители до конца матча наблюдали одну и ту же картину: «Реал» бился о защитную стену, «Хетафе» терпел. И команда Бордаласа почти добралась до положительного исхода. Но на пятой добавленной ко второму тайму минуте «Реал» спас Беллингем. Англичанин успел на отскок после удара Лукаса Васкеса и переправил мяч в ворота «Хетафе». Мадридцы так радовались голу, что Антонио Рюдигер чуть не травмировался, влетев в итоге в медицинскую бригаду, находящуюся рядом с полем. И снова Джуд приносит победу «сливочным». Его голевая серия продлилась до четырёх игр. Лучший трансфер лета? Беллингем уже выглядит как новый лидер «Реала».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Несмотря на победу, у мадридцев есть проблемы. Взламывать позиционную оборону с низким блоком придётся часто. Для этого нужен большой выбор в атаке, а особенно – классный форвард. Но у «Реала» всего один чистый нападающий – Хоселу. Анчелотти точно был уверен, что всё под контролем, когда говорил о полной укомплектованности состава? В ближайшее время у «Реала» непростые матчи с «Наполи» и «Унионом» в ЛЧ, а также встречи с «Сосьедадом» и «Атлетико» в рамках Примеры. Будет ещё сложнее, чем с «Хетафе». Хватит ли глубины состава? А если магия Беллингема не сработает?