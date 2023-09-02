«Реал Сосьедад» и «Гранада» забили восемь мячей! А чем запомнился Захарян? Видео

После того как россиянин появился на поле, его команда пропустила дважды.

После ничейного результата в гостях с «Лас-Пальмасом» от «Сосьедада» ждали только победы. Тем более новый соперник – «Гранада» – вполне подходил под то, чтобы быть побеждённым. Это реабилитировало бы команду перед болельщиками. На старте сезона у сан-себастьянцев есть проблемы в обороне: в двух из трёх матчей они пропустили. Так что атака соперника просто обязана была этим пользоваться.

Арсен Захарян, как и в прошлой игре, начал на скамейке запасных. И в первом тайме наблюдал совсем уж стерильную игру в исполнении новых партнёров. «Сосьедад» много катал мяч на чужой половине, футболисты придумывали разные сценарии в атаке, но в основном всё заканчивалось бестолковыми навесами. Почти без моментов.

Да, счёт удалось открыть очень быстро. Мендес классно вырезал передачу на ход Кубо, который на скорости убежал от всех и вылетел один на один с вратарём. А после элегантно закатил мяч в угол.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Но дальше пошёл тот самый футбол, который точно не впечатлил болельщиков. Да, мяч был под контролем, соперник почти не выбегал в атаку, но всё заканчивалось совсем безыдейно. Встряхнул хозяев лишь неожиданно пропущенный гол. Подача с углового, мяч пролетел мимо всех, но неуклюжее касание Ле Нормана привело к автоголу.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Только это подтолкнуло «Сосьедад» включиться на полную мощность. Упускать очки с таким соперником было бы совсем глупо. Поэтому уже до конца первого тайма хозяева снова вышли вперёд благодаря тому же Кубо. Японец здорово выглядел и точно стал лучшим игроком встречи. В моменте со вторым мячом Такефусе и вовсе удалось классно закрутить в дальний угол. Просто красотища!

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

А после перерыва хозяева перешли в режим «уничтожение». И забили ещё три. Могли и больше, но с реализацией по-прежнему наблюдались проблемы. Зато если мяч летит в ворота, это точно гарантия красоты.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Но даже при счёте 5:1 Иманол Альгуасиль, казалось, не спешил выпускать Арсена Захаряна. Россиянин вышел только на 79-й минуте, когда атака его команды совсем уж устала. Сначала россиянин оставался совсем без мяча, но постепенно партнёры стали с ним обыгрываться. Первая передача вышла неудачной. А вскоре Арсен уже классно вырезал на другой фланг, но Шо оказался в офсайде.

Кстати, за это время «Сосьедад» пропустил. Оборона совсем расслабилась, и Бое закатил один мяч.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Правда, и гости устали. Поэтому в последние минуты основного времени могли пропустить ещё несколько мячей. Но раз за разом что-то не получалось. В одном из моментов Захарян мог отдать ассист. Россиянин в очередной раз вырезал пас на Шо, но Садик не понял задумки Арсена и коснулся мяча, а ведь он предназначался не ему. Офсайд.

На девятой добавленной минуте «Сосьедад» пропустил ещё. В итоге 5:3. Первая победа «Сосьедада» в сезоне и одновременно самый результативный матч с начала сезона в Испании. Фактурно!

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.