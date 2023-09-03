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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 3 сентября 2023 года

Такой дебютный гол за «Арсенал» Райс запомнит на всю жизнь
Григорий Телингатер
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1, обзор
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Полузащитник забил победный в ворота «МЮ» на 90+6-й минуте! А гостям пришлось заканчивать матч с четвёртым и пятым центральным защитником.

«Арсенал» против «МЮ» – пожалуй, главный матч выходных. Вторая и третья команда АПЛ. Причём обе солидно закупились этим летом. Правда, пока не все трансферы оправдывают себя. Например, Кай Хаверц. Немец не смог по-настоящему проявить себя в «Челси», но в первых матчах за «Арсенал» он выглядит ещё хуже.

Полузащитник достаточно нелепо упустил момент на 12-й минуте. Хаверц оказался с мячом в центре штрафной в 9 метрах от ворот и никто его не прикрывал, но Кай махнул мимо мяча, едва его задев. Можно сказать, что это был лучший момент «Арсенала» за весь матч, но он оказал запорот.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 27'     1:1 Эдегор – 28'     2:1 Райс – 90+6'     3:1 Жезус – 90+11'    

Другая ошибка Хаверца стоила «Арсеналу» гола. На 26-й минуте хавбек сделал неудачную передачу через центр, Эриксен легко перехватил мяч и отдал голевую передачу на Рашфорда. Форвард «МЮ» на этот раз вышел на левом фланге атаке, но это не помешало убежать к чужим воротам и уверенно разобраться с защитниками в чужой штрафной. Рамсдейлу немного не повезло – голкипер дотянулся до мяча, но он ударился о штангу и залетел в ворота. Однако, не прошло и двух минут, как «Арсенал» отыгрался. Классная комбинация получилась у Зинченко, Нкетии и Мартинели. В результате Эдегору скатили под удар в убойной позиции, и он не промахнулся.

«Арсенал» создавал больше моментов и чаще бил по воротам. В середине второго тайма казалось, что хозяева всё-таки дожали «МЮ». Хаверц в штрафной пробросил мяч между соперников и заработал пенальти. Правда включился VAR и призвал судью пересмотреть эпизод. Повтор показал, что полузащитник «Арсенала» действительно скорее нырял, чем был сбит.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В конце матча «Арсенал» атаковал больше, хотя у Рашфорд на фланге несколько раз неплохо накрутил соперников. У «МЮ» уже на 68-й минуте жёлтую получил Онана за затяжку времени. А ещё предупреждение досталось Мартинесу за срыв атаки, но, что важнее, он ещё и он сам получил повреждение – его пришлось заменить на Магуайра. А потом ещё и Линделёф на Эванса! Получилось, что гости заканчивали матч с четвёртым и пятым центральным защитником, ведь ещё до матча выбыл Варан.

Другая замена в «МЮ» – дебют Хойлунна, который восстановился после травмы. Датчанину забить не удалось, но он обратил на себя внимание тем, что решительно вступал в борьбу с защитниками «Арсенала», мешая им разыгрывать мяч. А на 88-й минуте Гарначо убежал в контратаку и, казалось, забил победный мяч. Однако, потом выяснилось, что аргентинец был в крохотном офсайде, и гол пришлось отменить. Всё решили сантиметры.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

Фото: Кадр из трансляции

Правда, победный гол всё-таки случился. И остался он за «Арсеналом». Судья добавил ко второму тайму восемь минут и хозяевам удалось забить ещё дважды! Решающий мяч забил Райс, которому помог рикошет. А завершилась игра голом Жезуса на 101-й минуте. После такой победы бразилец упал на газон и начал молиться, подняв руки. Шикарный день для поклонников «Арсенала». Чем-то напомнил матчи этой же команды в прошлом сезоне АПЛ.

Победный гол остался за лидером этого чарта
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