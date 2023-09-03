Такой дебютный гол за «Арсенал» Райс запомнит на всю жизнь

«Арсенал» против «МЮ» – пожалуй, главный матч выходных. Вторая и третья команда АПЛ. Причём обе солидно закупились этим летом. Правда, пока не все трансферы оправдывают себя. Например, Кай Хаверц. Немец не смог по-настоящему проявить себя в «Челси», но в первых матчах за «Арсенал» он выглядит ещё хуже.

Полузащитник достаточно нелепо упустил момент на 12-й минуте. Хаверц оказался с мячом в центре штрафной в 9 метрах от ворот и никто его не прикрывал, но Кай махнул мимо мяча, едва его задев. Можно сказать, что это был лучший момент «Арсенала» за весь матч, но он оказал запорот.

Другая ошибка Хаверца стоила «Арсеналу» гола. На 26-й минуте хавбек сделал неудачную передачу через центр, Эриксен легко перехватил мяч и отдал голевую передачу на Рашфорда. Форвард «МЮ» на этот раз вышел на левом фланге атаке, но это не помешало убежать к чужим воротам и уверенно разобраться с защитниками в чужой штрафной. Рамсдейлу немного не повезло – голкипер дотянулся до мяча, но он ударился о штангу и залетел в ворота. Однако, не прошло и двух минут, как «Арсенал» отыгрался. Классная комбинация получилась у Зинченко, Нкетии и Мартинели. В результате Эдегору скатили под удар в убойной позиции, и он не промахнулся.

«Арсенал» создавал больше моментов и чаще бил по воротам. В середине второго тайма казалось, что хозяева всё-таки дожали «МЮ». Хаверц в штрафной пробросил мяч между соперников и заработал пенальти. Правда включился VAR и призвал судью пересмотреть эпизод. Повтор показал, что полузащитник «Арсенала» действительно скорее нырял, чем был сбит.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В конце матча «Арсенал» атаковал больше, хотя у Рашфорд на фланге несколько раз неплохо накрутил соперников. У «МЮ» уже на 68-й минуте жёлтую получил Онана за затяжку времени. А ещё предупреждение досталось Мартинесу за срыв атаки, но, что важнее, он ещё и он сам получил повреждение – его пришлось заменить на Магуайра. А потом ещё и Линделёф на Эванса! Получилось, что гости заканчивали матч с четвёртым и пятым центральным защитником, ведь ещё до матча выбыл Варан.

Другая замена в «МЮ» – дебют Хойлунна, который восстановился после травмы. Датчанину забить не удалось, но он обратил на себя внимание тем, что решительно вступал в борьбу с защитниками «Арсенала», мешая им разыгрывать мяч. А на 88-й минуте Гарначо убежал в контратаку и, казалось, забил победный мяч. Однако, потом выяснилось, что аргентинец был в крохотном офсайде, и гол пришлось отменить. Всё решили сантиметры.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Правда, победный гол всё-таки случился. И остался он за «Арсеналом». Судья добавил ко второму тайму восемь минут и хозяевам удалось забить ещё дважды! Решающий мяч забил Райс, которому помог рикошет. А завершилась игра голом Жезуса на 101-й минуте. После такой победы бразилец упал на газон и начал молиться, подняв руки. Шикарный день для поклонников «Арсенала». Чем-то напомнил матчи этой же команды в прошлом сезоне АПЛ.