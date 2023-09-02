Топ-15 самых дорогих трансферов в Европе. Некоторые фамилии вас точно удивят

В ночь с 1 на 2 сентября в топ-чемпионатах Европы закрылось трансферное окно. С этого момента клубы могут подписывать разве что свободных агентов. Но учитывая, что уже побит мировой рекорд по суммам переходов, пожалуй, время остановиться. А мы собрали топ-15 самых дорогих переходов лета.

15-е место. Мануэль Угарте, 22 года («Спортинг» — «ПСЖ», € 60 млн — здесь и ниже данные Transfermarkt.de)

Видимо, в Париже устали наблюдать за бесконечным потоком денег в Англию и решили хоть кого-то купить. Посмотрели в сторону Португалии и забрали неплохого уругвайского опорника Угарте. Да, за три сезона в «Спортинге» он стал основным. И увеличил свою стоимость примерно в шесть раз. При этом провёл на скамейке весь ЧМ в Катаре. И это при совсем уж слабой игре сборной Уругвая. Но, видимо, в «ПСЖ» знали, что делают – с первых туров игрок попал в основу и пока оттуда не вылетает.

Мануэль Угарте Фото: PSG via Getty Images

14-е место. Жереми Доку, 21 год («Ренн» — «Манчестер Сити», € 60 млн)

К этому трансферу много вопросов. Главный – зачем? Доку не показал чего-то выдающегося в прежнем клубе, кроме разве что бесконечных обводок, которые далеко не всегда были эффективными. А Гвардиола, как известно, любит других игроков, которые способны прагматично выполнять все требования тренера. Неудивительно, что на старте Доку не сыграл ни одного матча за «Сити». Зато его много хвалил Анри, отмечая выдающуюся технику. Но только на словах бывшей легенды АПЛ далеко не уедешь. Хотя пресса у игрока и правда отличная (а ещё он очень травматичен).

13-е место. Кристофер Нкунку, 25 лет («Лейпциг» — «Челси», € 60 млн)

По его переходу, похоже, договорились ещё зимой, так что сейчас лишь согласовали формальности. Нкуку может сыграть на любой позиции в атаке, а отсутствие еврокубков позволит полноценно адаптироваться в Англии. Правда, началось всё не очень здорово – в предсезонном товарняке парень получил травму и выбыл на несколько месяцев. Так что дебют в официальном матче прилично откладывается.

Кристофер Нкунку Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

12-е место. Ромео Лавиа, 19 лет («Саутгемптон» — «Челси», € 62,1 млн)

Ещё один футболист, который предпочёл «Ливерпулю» переезд в Лондон. История, идентичная с Кайседо (ещё расскажем) – Клопп очень хотел видеть парня у себя, но в «Челси» убеждали Ромео чуть ли не всем клубом – от игроков до администраторов. В итоге он сдался. Хотя платить такие деньги за парня, который провёл на высоком уровне только один сезон, многим показалось странным. С другой стороны, через год он мог бы стоить в два раза дороже. Да и для современного «Челси» вряд ли это серьёзная сумма.

Ромео Лавиа Фото: Chelsea FC via Getty Images

11-е место. Сандро Тонали, 23 года («Милан» — «Ньюкасл», € 64 млн)

Вряд ли «Милан» хотел продавать одного из ключевых игроков последних сезонов, но предложение «Ньюкасла» вышло уж очень сладким. Для «Ньюкасла» парень может стать важнейшей частью построения команды – в Италии он приучил нас к игре бокс-ту-бокс, напоминая стиль Пирло. Внешне они, кстати, тоже похожи. Итальянец не хотел уходить из клуба, но владельцы «Милана» настояли на трансфере. Теперь Тонали, естественно, игрок старта у Эдди Хау.

10-е место. Мэйсон Маунт, 24 года («Челси» — «Манчестер Юнайтед», € 64,2 млн)

За последние годы Маунт пережил разные периоды в «Челси», но, похоже, дал клубу всё возможное. И не очень подходил под постоянно меняющийся состав и философию. Трансфер в «МЮ» – неплохое решение: клуб усилил сразу несколько позиций в атакующей линии, а Маунт получил новый вызов. В 24 года карьера только начинается, хотя у Мэйсона она, по ощущениям, уже идёт очень долго.

Мэйсон Маунт Фото: PA Images via Getty Images

9-е место. Доминик Собослаи, 22 года («РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», € 70 млн.)

Атакующий полузащитник «Лейпцига» давно был целью английских топов. Летом его очень хотел заполучить «Ньюкасл», но «Ливерпуль» сработал оперативнее. Венгр был одним из лучших в Бундеслиге по созданию голевых моментов и очень быстро прогрессировал. Высокая работоспособность, хорошая физика — похоже, у этого парня есть всё, чтобы заиграть в АПЛ. В «Ливерпуле», естественно, с ходу заиграл в старте.

8-е место. Кай Хаверц, 24 («Челси» — «Арсенал», € 75 млн)

Мало кто понял это трансфер за такие деньги. Но в это ТО «Арсенал» не жалел средств, закупая игроков у конкурентов. Хаверц в первую очередь призван добавить конкуренции на разных позициях за счёт своей универсальности. Он сразу влетел в основу, но за четыре первых матча – ноль результативных действий. При немалом количестве шансов. Артета пока явно не впечатлён его игрой. Однако всё может измениться.

Кай Хаверц Фото: Arsenal FC via Getty Images

7-е место. Расмус Хойлунн, 20 («Аталанта» — «Манчестер Юнайтед», € 75 млн)

Естественно, главная шутка этого трансфера – «МЮ» купил своего Холанда. Частично это действительно так – оба скандинавы, похожи друг на друга не только по функционалу, но и по внешнему виду. Правда, если игрок «Сити» сразу стал главным бомбардиром команды и лиги, то у Расмуса всё началось с травмы. Пока он не проявил себя. Но в «Юнайтед» в него очень верят.

6-е место. Йошко Гвардиол, 21 год («РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», € 90 млн)

Хорват в моменте побил рекорд по цене за переход центрального защитника. До этого он принадлежал Гарри Магуайру. Да-да, не удивляйтесь. Вообще, Гвардиола обожает приглашать и ротировать центрдефов. Видимо, это его любимое амплуа. Так тут ещё и футболист с идентичной фамилией. К 21 году Гвардиол вырос в одного из лучших игроков мира на своей позиции. Пеп наверняка очень доволен сделкой.

5-е место. Рандаль Коло Муани, 24 года («Айнтрахт» — «ПСЖ», € 95 млн)

«Айнтрахту» можно только поаплодировать. Клуб до последнего высасывал из «ПСЖ» деньги, хотя чуть не поплатился. Несколько дней назад Коло Муани сообщил о настойчивом желании уехать в Париж и даже отказался тренироваться, пока клуб из Франкфурта-на-Майне его не отпустит. Тянули, надо признать, до последнего: некоторые журналисты даже дали инсайд – сделка не состоится. Но всё-таки переход оформили в последние часы: за € 75+15 млн форвард сменил Бундеслигу на Лигу 1. Ждём такую же мощную связку с Килианом Мбаппе, как в сборной Франции!

Рандаль Коло Муани Фото: Официальный сайт «ПСЖ»

4-е место. Гарри Кейн, 30 лет («Тоттенхэм» — «Бавария», € 100 млн)

Нападающий в «Тоттенхэме» с 11 лет. Больше чем полжизни. И уже мало кто верил, что он оттуда уйдёт. Слишком много предложений поступало за последние годы, но клуб раз за разом их отклонял. Но, видимо, им надоело. Тем более когда сразу получили € 100 млн от «Баварии»! У немецкого клуба появился форвард, по статусу равный Левандовскому. И Кейн сразу стал оправдывать вложения и быстро адаптировался – у него уже три гола в двух первых матчах. Одновременно он заявил, что собирается играть ещё семь-восемь лет на высоком уровне. Так что немецкому клубу можно не переживать за центр атаки в ближайшие годы.

Гарри Кейн Фото: Christina Pahnke — sampics/Getty Images

3-е место. Джуд Беллингем, 20 лет («Боруссия» — «Реал», € 103 млн)

Англичанина уже в 16 назвали игроком поколения. Впервые о нём заговорили, когда в юном возрасте он заиграл в «Бирмингеме» у нынешнего главного тренера «Торпедо» Клотета. Потом – «Боруссия» и мощное впечатление на чемпионате мира. Даже удивительно, почему он не уехал из Дортмунда в январе. Но, видимо, там, как и всегда, ждали лучшего предложения. «Реал» его сделал. В Мадриде парень мощно начал, проявляя даже бомбардирские качества. Но клуб точно нашёл игрока в центре на долгие годы.

2-е место. Мойсес Кайседо, 21 год («Брайтон» — «Челси», € 116 млн)

Ещё полтора года назад об этом парне мало кто знал. Да, «Брайтон» в своём стиле забрал очередного таланта (в этот раз из Эквадора), но почти сразу отправил в аренду в Бельгию. И каково было удивление, когда обратно вернулся готовый полузащитник, который по своим характеристикам очень напоминал Канте. В январе «Арсенал» был готов заплатить за Кайседо € 70 млн. Но «Брайтон» ждал. Летом на игрока претендовали «Ливерпуль» и «Челси», но Мойзес уже договорился с Лондоном. Это сыграло ключевую роль в переходе. За огромные деньги. Но, может, и правда станет вторым Канте.

1-е место. Деклан Райс, 24 года («Вест-Хэм» — «Арсенал», € 116,6 млн)

Британский талант возглавил список самых дорогих европейских трансферов. К нему давно присматривались топы, но «Вест Хэм» ждал лучшего момента и боялся продешевить. Наконец-то дождался. «Арсеналу», похоже, очень понравилось бороться за чемпионство, и в клубе посчитали, что Райс в этом очень поможет. Может, так и есть – к 24 у парня больше 200 матчей в АПЛ, около 50 за сборную, явные лидерские качества и мощная игра в центре поля.

А вот полный список самых дорогих переходов лета. Как вам трансферное окно?