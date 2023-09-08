«Фиорентина» получила на меня два запроса». Первые слова Кокорина после камбэка в «Арис»

Александр Кокорин вернулся в «Арис» – после прошлого сезона в аренде он уехал обратно в «Фиорентину», и ходили разговоры, что кипрский клуб не сможет его выкупить из-за высокой зарплаты. Летом нападающий работал с итальянской командой, но в итоге всё сложилось удачно для всех сторон: «Арис» смог оформить ещё одну аренду на год. На днях клуб анонсировал возвращение Кокорина роликом, в котором главный тренер команды Алексей Шпилевский звонит футболисту по видео и объявляет, что его ждут на Кипре.

По такому случаю Кокорин ответил на несколько вопросов «Чемпионата». Хотел ли итальянский клуб его сохранить? Как много Александр общался с «Арисом» о возвращении? Как клубу удалось придержать для него девятый номер и что не получилось в отборе ЛЧ? Слово Александру.

О планах «Фиорентины» – хотела ли сохранить на сезон

«Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть, – рассказывает Александр, – Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что всё так удачно пойдёт в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен, как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне».

Александр Кокорин в «Фиорентине» Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошёл позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили: «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину», и, повторюсь, мы очень хорошо поработали летом».

О постоянных контактах и интересе «Ариса»

«С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича [Шпилевского] с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, всё решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Идут постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и желание собирать полный стадион. Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами».

Александр Кокорин в «Арисе» Фото: ФК «Арис»

Почему «Арис» не попал в Лигу чемпионов

«Когда мы выиграли чемпионство на Кипре, я сказал ребятам: «Круто, конечно, попасть в Лигу чемпионов, но вариант с Лигой Европы для нас пока оптимальный, это большой успех». Но когда смотрел квалификацию ЛЧ, то понял, что можно было вплотную подойти к главному турниру или даже заскочить в него! Был зол и расстроен, когда команде немного не хватило качеств в матчах с «Ракувом» из Польши. Тем интереснее. Будем набираться опыта, развиваться, и первое участие «Ариса» в Лиге Европы нам это даст».

О том, как в «Арисе» придержали девятый номер

«Наша «девятка», Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором «Ариса». Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите «девятку» для меня. Летом на сборы приехали новички, и кто-то из них попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини. А мой 99-й отошёл полузащитнику Артёму Шуманскому: он спросил – я отдал».