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Квалификация Евро-2024, Косово — Швейцария, почему в составе Швейцарии так много косоваров, Джака, Шакири, подробности

Косовары в сборной Швейцарии — главный источник скандалов. Сегодня у них особый матч
Дмитрий Зимин
Почему в составе Швейцарии так много косоваров?
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В Косове этих игроков встретят как героев.

Лидер и фаворит группы против аутсайдера. Какая тут интрига? Но в матче Швейцария — Косово она есть. Пусть и не спортивная, а геополитическая. Частично признанное государство — в системе ФИФА с 2012 года. Но сегодня впервые сыграет официальный матч со Швейцарией — сборной, где сразу несколько ключевых футболистов на уровне родственных связей имеют прямое отношение к Косову. Как следствие — постоянно конфликтуют с Сербией. И вообще имеют сложную репутацию.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Косово
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За Швейцарию могут сыграть как минимум четверо косоваров. Но на самом деле их куда больше

Известно, что Швейцария — самая интернациональная страна в Европе. У этого есть свои исторические причины, в которые мы не будем углубляться. Один лишь факт: 25% населения страны — иммигранты или их потомки из самых разных стран. Больше всего немцев, португальцев, итальянцев.

И чуть больше 100 тысяч косовских албанцев. Или сокращенно косоваров — это люди, которые родились на территории современного Косова в албанских семьях. Но по тем или иным причинам (а их хватало — например, война, отсутствие работы) переехали в условную Швейцарию. Там сформировалась и в дальнейшем пополнялась целая этническая группа косоваров. Ведь Швейцария была одной из первых стран, которая признала независимость Косова от Сербии в 2008-м. И разрешила беспрепятственный въезд в страну.

А тем временем Франция почти на Евро-2024:
Франция уверенно приблизила себя к Евро-2024. Но есть и плохая новость
Франция уверенно приблизила себя к Евро-2024. Но есть и плохая новость

Важный момент — футбольная интеграция иностранцев. В Швейцарии она развита на высоком уровне. Например, существует несколько профессиональных клубов, где преимущественно выступают иммигранты. Вообще, по данным от 2021 года, 40% из 250 тысяч зарегистрированных футболистов не имеют швейцарского гражданства.

Если в 2010-х в составе сборной популярным трендом было привлечение потомков турецких и итальянских иммигрантов, то сейчас всё изменилось. И результат дают именно косовары.

В заявке швейцарцев на ближайший матч минимум четыре игрока, связанных с Косовом: Шердан Шакири, Гранит Джака, Ардон Ясари, Уран Бислими — все они могут сыграть против сборной исторической родины. А есть ещё Харис Сеферович, Адмир Мехмеди, Валон Бехрами, Анди Зекири — но они сейчас вне состава.

У Бислими вообще прекрасная история: игрок «Лугано» долго ждал вызова в сборную Швейцарии, но в какой-то момент устал и согласился съездить на товарищеский матч Косова. Сыграл за них, однако потом всё же понадобился швейцарцам. Отказал Косову в дебюте в официальной встрече и теперь играет за Швейцарию.

При этом в основном болельщики Косова любят игроков, которые имеют исторические корни на их территории. И это взаимно. Вот что сказал Шакири перед матчем официальному сайту Федерации футбола Швейцарии.

Шердан Шакири
Шердан Шакири
полузащитник сборной Швейцарии

«Это будет особенная игра. Предвкушение огромное. Я не могу дождаться, когда окажусь на поле в месте, где я родился. Это всегда было моей мечтой, и здорово иметь возможность испытать это со сборной Швейцарии».

Косовары часто попадают в политические скандалы. С темой Сербии

Как раз в период, когда потомки косовских мигрантов стали важной частью сборной, актуальной стала политическая тема. Так уж вышло, что Швейцария часто играла с Сербией в финальных стадиях крупных турниров. И там не обходилось без нефутбольной подоплёки.

На ЧМ-2018 в России команды встретились на групповом этапе. И дважды забили косовары — Джака и Шакири. Оба отметили это событие жестом с изображением крыльев птицы — очевидная отсылка к албанскому гербу с орлом. Плюс Шакири играл матч в бутсах с изображением флага Косова. Это возмутило болельщиков Сербии на трибунах. Страна, как известно, не признаёт независимость Косова и считает эту землю своей территорией. Поэтому на поле полетели разные предметы и кричалки с призывом расправляться с албанцами, в том числе косовскими. ФИФА в итоге оштрафовала футболистов, сборные и всех причастных. Но, естественно, это никого не остановило.

Потасовка в матче Сербия — Швейцария на ЧМ-2022

Потасовка в матче Сербия — Швейцария на ЧМ-2022

Фото: Francois Nel/Getty Images

Спустя 4,5 года команды вновь попали в одну группу и играли в Катаре. Снова Джака и Шакири, но в этот раз без таких очевидных провокаций. Они в бесчисленном количестве были на трибунах, но не на поле. Хотя напряжение присутствовало — в конце футболисты даже устроили потасовку.

Зато были скрытые провокации. Джака после финального свистка вышел праздновать победу в футболке с именем Ясари — так же звали одного из основателей Освободительной армии Косова, которая боролась за отделение от Югославии. Уже представляете реакцию сербов в соцсетях.

Как прошёл матч Сербия — Швейцария на ЧМ-2022:
Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?
Что не так с матчами Сербии и Швейцарии и кто виноват в политических конфликтах?

Так что в Косове Джаку, Шакири и остальных наверняка примут как дома. И точно не расстроятся даже крупному поражению.

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