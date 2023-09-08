Франция уверенно приблизила себя к Евро-2024. Но есть и плохая новость

Сборная Франции провела очередной матч в отборочном цикле Евро-2024. Команда продлила победную серию и приблизилась в завоеванию путёвки в финальный турнир.

Французы подошли к игре в прекрасном настроении. Команда Дидье Дешама одержала четыре победы в четырёх матчах и уверенно возглавляла таблицу группы. Более того, французы не пропустили ни одного мяча, разность голов перед игрой с Ирландией впечатляла — 9:0. Соперник стартовал с двух поражений, после чего разгромил скромную сборную Гибралтара (3:0). Отобраться на Евро ирландцам будет невероятно тяжело, ведь в их группе также присутствует сборная Нидерландов.

В первом тайме вице-чемпионы мира показали очень солидную игру. Хозяева превосходили соперника по всем компонентам и заслуженно лидировали в счёте по итогам 45 минут. Французы владели мячом 61% игрового времени, нанесли 12 ударов, три из которых пришлись в створ. Ирландия ответила только одним ударом, при этом ни разу не попала в створ. Французы даже чаще фолили, чем соперник (семь фолов против четырёх).

Удивительно, но при таком подавляющем преимуществе команда Дешама наиграла только на один гол. Удар у Орельена Тчуамени получился что надо. Полузащитник «Реала» по красивой траектории направил мяч аккуратно в дальний угол. Кстати, голевой передачей отметился Килиан Мбаппе. Капитан сборной Франции выкатил мяч под удар соотечественнику, а тот не подвёл.

Главный минус первой половины для сборной Франции — травма Оливье Жиру. Опытный нападающий повредил стопу после контакта с соперником. Тот наступил Жиру на ногу уже после удара француза. Самая печальная новость вечера для Франции и «Милана», у которого скоро матч с «Интером» (16 сентября) и старт ЛЧ с «Ньюкаслом». Впрочем, вышедший на замену Маркус Тюрам (как раз игрок «Интера») справился с поставленной задачей и сделал то, что не удалось ветерану.

Нападающий «Интера» укрепил преимущество сборной Франции на старте второй половины. Конечно, Тюраму повезло с рикошетом — мяч после удара Мбаппе отскочил точно на вышедшего на замену игрока. Маркус, в свою очередь, разобрался очень хладнокровно и пробил точно под перекладину. К слову, это первый гол 26-летнего нападающего в форме сборной Франции. До этого он отдал три результативные передачи в 10 матчах, а вот с голами были проблемы.

Маркус Тюрам (слева) забил первый гол за сборную Франции Фото: Adam Davy/Getty Images

Французы одержали пятую победу подряд и снова не пропустили. Уже никто не сомневается, что команда Дешама летом приедет на чемпионат Европы. Правда, очередной успех омрачило повреждение Жиру. Ирландия тоже потеряла игрока из-за травмы. Уилл Кин вышел на замену на 67-й минуте, а на 78-й ушёл с поля. Представляете, как обидно парню? Что касается сборной Франции, то 12 сентября она проведёт товарняк с Германией. В октябре её ждут матчи отбора с Нидерландами (на выезде) и с Шотландией (дома). А Ирландия после поражения опустилась на четвёртую строчку в группе.