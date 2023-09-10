Спаллетти испортили дебют в сборной Италии. Команда рискует пролететь мимо Евро

Два года назад Северная Македония оставила итальянцев без ЧМ-2022, а теперь снова наказала соперника в концовке.

Итальянская сборная провела первый сентябрьский матч квалификации Евро-2024. И встретилась с хорошо знакомым соперником.

Сборная Италии впервые за долгое время провела матч без Роберто Манчини. Пятилетнее пребывание этого тренера в национальной команде получилось противоречивым. С одной стороны, команда завоевала золотые медали Евро-2020. С другой — пролетела мимо чемпионата мира. В марте 2022 года итальянцы сенсационно проиграли Северной Македонии (0:1) и во второй раз подряд не попали на первенство планеты. Спустя полтора года команды встретились вновь, но на этот раз в Скопье.

Туда Италия приехала уже под руководством Лучано Спаллетти. Манчини освободил пост и поддержал тренд лета 2023 года — укатил в Саудовскую Аравию. Правда, возглавил не один из клубов, а местную сборную. Спаллетти, в свою очередь, в прошлом сезоне добился исторического успеха — «Наполи» под его руководством стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Летом Лучано ушёл из клуба, поскольку нуждался в творческом отпуске. Но спустя всего пару месяцев возглавил сборную.

Надо сказать, что у Италии достаточно непростая отборочная группа. Да, есть слабенькая сборная Мальты, однако все остальные команды (Англия, Украина, Северная Македония) выступали на предыдущем чемпионате Европы. Итальянцы по итогу двух матчей набрали три очка. У македонцев было столько же, но после трёх игр.

Глядя на первую половину матча в Скопье, можно было словить флешбэки из стыковой игры ЧМ-2022. Тогда итальянцы владели подавляющим преимуществом, создали кучу моментов, но пропустили в самой концовке. Моментов снова хватало: Сандро Тонали пальнул в штангу, Джанлука Манчини головой не попал в дальний угол, а Федерико Димарко вместо удара выполнил неудобный пас. Правда, хозяева тоже могли забить, но Боян Миовски простил соперника после контратаки.

Первый гол Италии эпохи Спаллетти оформил Чиро Иммобиле. Нападающему «Лацио» оставалось только не промахнуться по практически пустым воротам после отскока от перекладины. Со старта второй половины прошло всего две минуты. Кстати, Иммобиле вышел на поле с капитанской повязкой и первый матч в новом амплуа отпраздновал важным голом.

Чиро Иммобиле празднует гол Фото: Claudio Villa/Getty Images

После гола итальянцы резко сбавили, и количество моментов сократилось. В концовке команда Спаллетти раз за разом не успевала за соперником, что привело к увеличению числа нарушений. Одно из них привело к большим проблемам. Капитан сборной Северной Македонии Энис Барди отменно выстрелил со штрафного, а Джанлуиджи Доннарумма пропустил во вратарский угол. Македонцы снова испортили жизнь сопернику.

Таким образом, Италия набрала всего лишь четыре очка в трёх турах. Сейчас команда занимает третье место в группе. Догнать Англию (13 очков) будет крайне тяжело, а от Украины итальянцы отстают на три очка. 12 сентября итальянцы как раз встретятся с командой Сергея Реброва. И теперь они просто обязаны играть на победу.