Спаллетти станет тренером сборной Италии? Ему мешает пункт договора с «Наполи»

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Решение довольно неожиданное, по крайней мере, с точки зрения тайминга. Пожалуй, лучше было бы уйти после провала в отборе ЧМ-2022. Действующие чемпионы Европы уступили в стыках скромной Северной Македонии (0:1) и пролетели мимо чемпионата мира во второй раз подряд. Но Манчини всё-таки сохранил свой пост, однако за прошедшее время не добился удачного перезапуска. И вот теперь подал в отставку — за год до Евро-2024. Кстати, туда Италии ещё необходимо отобраться.

Почему Манчини ушёл из сборной?

Сам Роберто объяснил такое решение личными причинами. В итальянской прессе почти мгновенно появилась информация о конфликте с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Мол, менеджер рассчитывал на изменения в национальной команде, а коуч хотел лично контролировать процесс смены поколений. По мнению специалиста, его лишили такой возможности. Плюс периодически Роберто прилетали указания сверху по поводу некоторых футболистов, которых нужно вызывать.

Почти тут же появилась информация о предложениях из Саудовской Аравии. Не исключено, что через несколько дней Манчини улетит по крайне популярному нынче маршруту. Если итальянец возглавит сборную Саудовской Аравии, то заработает по трёхлетнему контракту € 60 млн (по € 20 млн в год!). Как вы понимаете, на родине для достижения такой отметки пришлось бы работать намного дольше.

Роберто Манчини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Решение тренера удивило даже его маму. Марианна Манчини подчеркнула, что Роберто так и не смирился со смертью одного из своих лучших друзей — Джанлуки Виалли. Тот работал вместе с Роберто в штабе сборной Италии, а в начале 2023 года ушёл из жизни. Виалли в течение нескольких лет боролся с раком, но болезнь не отступила. Сейчас Манчини проводит отпуск во Франции (со слов его мамы), и ближайшие дни станут определяющими для его карьерного будущего.

А что за проблемы у Спаллетти?

Главный кандидат на вакантную должность — Лучано Спаллетти. Таким образом, один бывший тренер «Зенит» может сменить другого. Весной 2023-го Лучано привёл «Наполи» к первому за 33 года титулу. А потом ушёл. Сам тренер объяснил такой поступок желанием взять творческий отпуск. По его словам, «Наполи» заслуживал большего, а специалист оказался к этому не готов. Перед этим в итальянской прессе мелькала информация, что у Спаллетти испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Лучано Спаллетти с трофеем победителя Серии А Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В итоге босс клуба всё-таки отпустил тренера, но при этом в договоре прописали интересный пункт. Спаллетти запрещено тренировать какой-либо клуб в течение года после ухода из «Наполи». Эту опцию добавили, чтобы избежать риска ухода к кому-то из конкурентов. Если условному «Ювентусу» потребовались бы услуги Спаллетти, пришлось бы заплатить «Наполи» примерно € 3,2 млн. Да, сумму нельзя назвать колоссальной, но зато южане пополнили бы бюджет на ровном месте. Де Лаурентис словно сказал Спаллетти: «Ты хотел отдохнуть год, вот и отдыхай, не надо тренировать никого другого».

Многие сразу вспомнили о пункте, как только появилась информация о сборной Италии. В договоре ведь ничего не сказано о работе в национальной команде. «Спаллетти — хозяин своей судьбы, — сказал юрист «Наполи» Маттиа Грассани. — Если он хочет работать в другом клубе, нужно заплатить деньги. Или дальше наслаждаться отдыхом. Конечно, этот пункт касался клубов-конкурентов «Наполи». Никто не думал о Федерации футбола Италии. Организация никогда не платила клубу за тренера».

Некоторые эксперты сразу стали оказывать давление на Де Лаурентиса. Основная мысль была примерно такой: «Будет глупо не отменить пункт ради сборной Италии. Это ведь не конкурент «Наполи». Ни федерация, ни Спаллетти, разумеется, не планировали платить деньги. А Гравина провёл переговоры с Де Лаурентисом.

Аурелио Де Лаурентис Фото: Getty Images

Журналист DAZN Алессандро Альчато разместил в соцсетях пост. Он утверждает, что Спаллетти официально станет тренером сборной Италии 16 августа. Исходя из этого, можно сделать вывод, что стороны всё-таки согласовали все детали. Чуть позже своим инсайдом поделился журналист Фабио Равеццани: «Гравина поговорил с Де Лаурентисом, президент «Наполи» дал добро. Он сказал: «Пусть Спаллетти лучше сегодня возглавит сборную, чем завтра уйдёт в «Ювентус». Кстати, Гравина раздражён поступком Манчини, поскольку ожидал хотя бы согласованного прощания, чтобы найти преемника. А теперь ему приходится заниматься этим стихийно».

Впрочем, подтверждения от других источников пока нет. Если федерация не решит вопрос с Де Лаурентисом, то займётся согласованием деталей с Антонио Конте. Бывший тренер сборной Италии спокойно отнёсся к тому, что его рассматривают только в качестве альтернативы. Правда, у Конте гораздо более высокие запросы по зарплате, нежели у Спаллетти. С финансовой точки зрения федерации выгоднее заключить контракт с экс-тренером «Наполи». Не исключено, что ради этого всё-таки придётся заплатить Де Лаурентису.