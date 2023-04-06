Сами Хедира пропал после завершения карьеры. Чем он сейчас занимается?

4 апреля Сами Хедире исполнилось 36 лет. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии завершил карьеру в 2021 году, и с тех пор о нём практически ничего не слышно. Рассказываем, чем сейчас занимается экс-игрок «Штутгарта», «Реала», «Ювентуса» и «Герты».
Чем живёт Сами Хедира после завершения карьеры
Летом 2021 года Сами Хедира завершил игровую карьеру. Его последним клубом была «Герта», за которую немецкий полузащитник выступал пять месяцев, сыграл девять матчей и сделал две результативные передачи. За это время Хедира дважды ломался: сначала вылетел из-за травмы берцовой кости, а затем из-за уплотнения в икроножной мышце. «Герта» стала единственным клубом, с которым Сами не выиграл ни одного трофея. Последний матч он провёл 22 мая 2021-го, выйдя с капитанской повязкой на встречу с «Хоффенхаймом» (1:2).
«Настало время прощаться. Такие решения никогда не принимаются легко. Это меняет жизнь. В субботу я проведу последний матч в карьере. Было честью играть за крупнейшие клубы, выигрывать трофеи и приобщиться к историческому моменту, когда сборная Германии выиграла ЧМ-2014. Спасибо болельщикам, товарищам по командам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу. Ещё увидимся».
Завершив карьеру, Хедира отправился в США, где получил должность эксперта в студии ESPN на время Евро-2020. Экс-полузащитник сборной Германии отработал месяц в Америке и вернулся домой, где стал бренд-амбассадором Porsche в Штутгарте. В свободное время Сами путешествовал с семьёй, делился футбольными воспоминаниями в соцсетях, размещая фото, и не забывал про спорт – катался на велосипеде и посещал футбольные матчи в Европе.
Сами Хедира
Фото: из личного архива Сами Хедиры
В ноябре 2021 года немец пошёл учиться на тренера. Вместе с ним на одном курсе оказались Марсель Шмельцер, Ларс Штиндль и Кристоф Крамер. Многим стоит поучиться продуктивности Хедиры, ведь он успевает посещать мероприятия от УЕФА и ФИФА.
Сами Хедира
Фото: из личного архива Сами Хедиры
В феврале 2022 года Сами вернулся в США, где посетил Супербоул, а в мае стал постоянным экспертом на спортивном стриминговом сервисе DAZN, где работает до сих пор. Кроме того, в сентябре прошлого года Хедира стал советником в руководстве «Штутгарта». Эту должность он разделил вместе с Филиппом Ламом. «Они будут передавать свой опыт и знания генеральному директору клуба Александру Верле», — говорилось в пресс-релизе.
Сами Хедира
Фото: из личного архива Сами Хедиры
Как и многие немецкие журналисты и эксперты, Сами Хедира поделился своим мнением по поводу провала сборной Германии на ЧМ-2022. Бывший полузащитник считает, что Ханс-Дитер Флик пошёл на риск с позицией Йозуа Киммиха. «Если уж поставили его высоко, то нужен кто-нибудь в центре поля. Горецка не может быть связующим звеном, он не подходит для комбинаций. Флик немного рискнул», – сказал чемпион мира – 2014. Кстати, после вылета сборной Германии с ЧМ-2022, по информации Stern со ссылкой на Sport1, Сами был в числе кандидатов на пост менеджера национальной команды. Эту должность спустя 18 лет работы покинул Оливер Бирхофф.
Сами собирается стать тренером. Интересно, начнёт ли он работать ассистентом или сразу станет главным. У него большой опыт, ведь долгие годы он играл под руководством Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Не стоит исключать, что Хедира может быть приглашён в «Штутгарт» уже не как советник. Последние годы немецкий клуб испытывает проблемы, болтаясь в зоне вылета. Может, стоит сделать ставку на воспитанника?
- 6 апреля 2023
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