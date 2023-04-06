Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Где сейчас Сами Хедира: учёба на тренера, работа экспертом, посещение мероприятий от УЕФА и ФИФА

Сами Хедира пропал после завершения карьеры. Чем он сейчас занимается?
Павел Прохоров
Где сейчас Сами Хедира
Аудио-версия:
Комментарии
У экс-игрока сборной Германии очень разнообразная жизнь.

4 апреля Сами Хедире исполнилось 36 лет. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии завершил карьеру в 2021 году, и с тех пор о нём практически ничего не слышно. Рассказываем, чем сейчас занимается экс-игрок «Штутгарта», «Реала», «Ювентуса» и «Герты».

Материалы по теме
Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги
Фото
Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги

Чем живёт Сами Хедира после завершения карьеры

Летом 2021 года Сами Хедира завершил игровую карьеру. Его последним клубом была «Герта», за которую немецкий полузащитник выступал пять месяцев, сыграл девять матчей и сделал две результативные передачи. За это время Хедира дважды ломался: сначала вылетел из-за травмы берцовой кости, а затем из-за уплотнения в икроножной мышце. «Герта» стала единственным клубом, с которым Сами не выиграл ни одного трофея. Последний матч он провёл 22 мая 2021-го, выйдя с капитанской повязкой на встречу с «Хоффенхаймом» (1:2).

Сами Хедира
Сами Хедира
экс-полузащитник «Герты»

«Настало время прощаться. Такие решения никогда не принимаются легко. Это меняет жизнь. В субботу я проведу последний матч в карьере. Было честью играть за крупнейшие клубы, выигрывать трофеи и приобщиться к историческому моменту, когда сборная Германии выиграла ЧМ-2014. Спасибо болельщикам, товарищам по командам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу. Ещё увидимся».

Завершив карьеру, Хедира отправился в США, где получил должность эксперта в студии ESPN на время Евро-2020. Экс-полузащитник сборной Германии отработал месяц в Америке и вернулся домой, где стал бренд-амбассадором Porsche в Штутгарте. В свободное время Сами путешествовал с семьёй, делился футбольными воспоминаниями в соцсетях, размещая фото, и не забывал про спорт – катался на велосипеде и посещал футбольные матчи в Европе.

Сами Хедира

Сами Хедира

Фото: из личного архива Сами Хедиры

В ноябре 2021 года немец пошёл учиться на тренера. Вместе с ним на одном курсе оказались Марсель Шмельцер, Ларс Штиндль и Кристоф Крамер. Многим стоит поучиться продуктивности Хедиры, ведь он успевает посещать мероприятия от УЕФА и ФИФА.

Сами Хедира

Сами Хедира

Фото: из личного архива Сами Хедиры

В феврале 2022 года Сами вернулся в США, где посетил Супербоул, а в мае стал постоянным экспертом на спортивном стриминговом сервисе DAZN, где работает до сих пор. Кроме того, в сентябре прошлого года Хедира стал советником в руководстве «Штутгарта». Эту должность он разделил вместе с Филиппом Ламом. «Они будут передавать свой опыт и знания генеральному директору клуба Александру Верле», — говорилось в пресс-релизе.

Сами Хедира

Сами Хедира

Фото: из личного архива Сами Хедиры

Как и многие немецкие журналисты и эксперты, Сами Хедира поделился своим мнением по поводу провала сборной Германии на ЧМ-2022. Бывший полузащитник считает, что Ханс-Дитер Флик пошёл на риск с позицией Йозуа Киммиха. «Если уж поставили его высоко, то нужен кто-нибудь в центре поля. Горецка не может быть связующим звеном, он не подходит для комбинаций. Флик немного рискнул», – сказал чемпион мира – 2014. Кстати, после вылета сборной Германии с ЧМ-2022, по информации Stern со ссылкой на Sport1, Сами был в числе кандидатов на пост менеджера национальной команды. Эту должность спустя 18 лет работы покинул Оливер Бирхофф.

Материалы по теме
Лучший распасовщик современности? Самые крутые моменты в карьере Месута Озила
Истории
Лучший распасовщик современности? Самые крутые моменты в карьере Месута Озила

Сами собирается стать тренером. Интересно, начнёт ли он работать ассистентом или сразу станет главным. У него большой опыт, ведь долгие годы он играл под руководством Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Не стоит исключать, что Хедира может быть приглашён в «Штутгарт» уже не как советник. Последние годы немецкий клуб испытывает проблемы, болтаясь в зоне вылета. Может, стоит сделать ставку на воспитанника?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023