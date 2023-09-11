15 минут всё было хорошо, а потом началось что-то странное.

Сборная России в Египте — сплошные мучения и потасовки. Отдали матч за четыре минуты!

Нынешняя международная пауза — возможно, самая необычная в истории сборной России. Пока молодёжная сборная с юниорами в составе играет с Узбекистаном, главная команда поделилась на две части. Одна из них — без опытных футболистов и Валерия Карпина — прилетела на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Состав, которым, к слову, в отсутствие Карпина руководил с бровки Виктор Онопко, собрался интересный. Всех этих футболистов вы знаете, если следите за РПЛ.

Состав сборной России: Тороп, В. Литвинов, Вахания, Мелёхин, Шитов, Денисов, Оганесян, Кравцов, Пиняев, Михайлов, Ермаков.

Началась игра с гола сборной России. Шитов здорово убежал и попытался с острого угла закрутить мяч в ворота, где уже не было голкипера. Но помешала рука защитника Мохамеда Тарека. Судья — видимо, из-за статуса матча — показал не красную карточку, а жёлтую.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России.

А бить пошёл Пиняев. И спокойно уложил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале сборной России.

Активность и явное преимущество сборной России продлились 15 минут. В течение этого времени к команде не возникло бы вопросов даже у самых отчаянных критиков. А вот после этого что-то сломалось. Как раз на 15-й минуте Тороп совершил шикарный сейв после удара со штрафного. Как выяснилось позже, этот момент поделил игру на до и после.

Египетские футболисты перехватили инициативу и начали созидать. Причём моменты практически сразу оказались голевыми: на 19-й минуте мяч попал в штангу ворот Торопа, а спустя пару минут спасать на ленточке пришлось уже Вахании. Помимо этого, нашей команде приходилось отбиваться от угловых и штрафных.

Ещё одной проблемой стала игра против Пиняева. Сергей дважды за первый тайм довольно жёстко получил по ногам и в обоих случаях проводил какое-то время на газоне, пытаясь прийти в себя. Забегая вперёд, в перерыве Пиняева сняли с игры. Правда, пока неясно, связано ли это с возможным повреждением.

Египет U23 — Россия — 2:1 Фото: t.me/teamrussia

А сборная Египта тем временем продолжала давить. Положение дел не изменил даже водопой после получаса игры. Только спустя пять минут после сеанса освежения сборная России начала отводить игру от своих ворот. Правда, о тактике и наигранных розыгрышах говорить не приходилось, и это касается всего матча. Оно и понятно: экспериментальные условия и состав — сумбурная игра.

Вместо того чтобы работать над вторым голом, наши футболисты неожиданно завелись. Сначала редкий выпад сборной закончился падением Шитова, но судья промолчал. А спустя минуту за партнёра побежал мстить Литвинов — неоправданно жёстко скосил соперника в центре поля на жёлтую. Прошло ещё немного времени — и всё тот же Литвинов наорал на нападающего, который пытался заработать пенальти.

Хотя шанс для второго гола всё же был. В самой концовке тайма Шитов принял заброс, пробежал с мячом и выкатил Пиняеву, а тот, выйдя один на один, запустил мяч куда-то вверх. Вместо дубля у Сергея случилась замена — в перерыве вышел Гладышев. И практически сразу после возобновления игры Ярослав мог сделать то, что не удалось Пиняеву. Смещение с фланга, шикарный удар под дальнюю штангу — помешал только вратарь.

На 59-й минуте возобновились околофутбольные дела. Нападающий Ахмед Хаваш пошёл до конца и задел Торопа. За вратаря заступился Мелёхин — налетел на соперника и толкнул его в грудь, отчего тот упал на спину. Заварушку быстро потушил арбитр, наградив россиянина жёлтой.

Очередной и, как выяснилось позднее, ключевой шанс для второго гола у сборной России возник на 62-й минуте. Вратарь буквально подарил мяч Гладышеву, но тот простил и неудачно исполнил «парашютик» из-за пределов штрафной. После этого забивали уже только египтяне.

68-я минута. Египтянин Ахмед Фавзи исполнил удар в стиле кунг-фу с линии штрафной, Кравцов подставил ногу, и от неё мяч предательски улетел в угол, где не было уже ни Торопа, ни кого-либо другого.

А спустя четыре минуты прилетел и второй гол. Вышедший на замену Александров в своём стиле полетел в соперника, со штрафного египтяне навесили в центр штрафной, где полузащитник Араби Бадр без какого-либо сопротивления замкнул головой под штангу. 2:1.

Египет U23 — Россия — 2:1 Фото: t.me/teamrussia

Тут хотелось бы написать про навал на последних минутах и попытки сборной России сравнять счёт или даже вырвать победу. Но вместо этого хайлайтом стала очередная стычка. На 82-й минуте египтянин помешал разыграть штрафной на нашей половине поля, Кравцов его толкнул. Итог: по жёлтой обоим.

Атаки в концовке, конечно, были. Но, во-первых, в обе стороны. А во-вторых, после замен состав сборной России стал только экспериментальнее. Так что ждать осознанных действий, завязанных не на импровизации, а на сыгранности, и не стоило.

В этом необычном цикле международных матчей осталась всего одна игра. Завтра, 12 сентября, сборная России сыграет в гостях с Катаром. Там уже будут и основные футболисты, и Карпин. И, возможно, что-то интересное.