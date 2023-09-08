Съездили со сборной России на адский матч в Египте. Но так и не поняли, зачем он был нужен

Первая мысль по прилёте в Каир: «А как они собираются играть в футбол?» Нет, серьёзно. Мне никогда не было настолько жарко. 7 сентября в Каире и Суэце температура поднялась до 40 градусов. Даже местные, которые привыкли жить в вечной духоте, назвали такую погоду аномальной.

Даниил Хлусевич Игрок сборной России «Последний раз в таких условиях играл в Крыму. Солнце палящее. Очень тяжело»

А ещё местные и знать не знали о том, что неподалёку от столицы Египта пройдёт матч сборной России и олимпийской сборной их страны. Этого не знали ни таксисты, ни обычные прохожие, ни даже продавцы древнейшего базара Ближнего Востока, хотя они по определению должны знать всё.

Сложилось ощущение, что в Египте все знают только одного футболиста ― Мо Салаха. Каждый второй, с кем я заводил разговор о футболе, называл его королём Египта, а то и мира. Изображения форварда «Ливерпуля» в Каире повсюду: в витринах кафешек, на рекламных щитах, на зданиях.

Одна из витрин в Египте украшена фотографией Мохамеда Салаха Фото: «Чемпионат»

Особенно популярен Салах на каирском базаре. Почти в каждой лавке продаётся форма Египта или «Ливерпуля» с его фамилией. Естественно, эти футболки поддельные и стоят всего лишь $ 10. Несмотря на свою неоригинальность, майки пользуются большим спросом. По словам одного из продавцов, каждый день он продаёт 20-–30 футболок Салаха: испанцам, русским, британцам и остальным туристам. Если считать в рублях – неплохой заработок с нынешним курсом.

Местный базар усыпан футболками известных спортсменов Фото: «Чемпионат»

До Суэца, где сборная проводила свой матч, из Каира добираться около двух часов. По приезде в городе ничего не говорило о том, что там пройдёт какая-то игра. За полтора часа до матча трибуны местного стадиона были пусты. Полностью. Правда, попозже люди всё же подошли – была даже группа болельщиков сборной России. Во время матча они пели «Катюшу» и заряжали «Раз, два, три. Валера, выходи». Хотя общая посещаемость матча всё равно дотянула дай бог до тысячи человек.

Болельщицы сборной России Фото: rfs.ru

Сама игра с бровки выглядела максимально уныло ― особенно в первом тайме. И это объяснимо. Офигевшая от жары молодёжь, которая в таком сочетании играла в первый (а скорее всего, и предпоследний, в Суэц придётся скоро вернуться) раз в жизни, не очень понимала, что делать на поле. Но да – каждый из состава очень старался и реально хотел себя проявить. Эту самоотверженность надо отметить отдельно.

А ещё надо отметить помощника Валерия Карпина ― Луиса Мартинеса. За три дня сборов испанец выучил по именам каждого в этой молодой команде. Этого не смог сделать даже Карпин, который то и дело обращался к игрокам по фамилии.

По итогу сборная России сыграла плохой первый тайм, интересный второй, но при всём этом совершенно не ответила на вопрос «А зачем был нужен этот матч?» Да, Валерий Карпин убеждён: штаб получил необходимую информацию. А игроки в один голос утверждают, что такие игры необходимы, что играть за сборную ― это всегда честь. И да, я им верю. Матчи за сборную, пусть даже такую, для парней действительно важны. Это читалось и по эмоциям полевых игроков, и по поддержке тех, кто сидел на лавке. Читалось, что не было равнодушия.

Степан Оганесян в окружении футболистов сборной Египта Фото: rfs.ru

Только всё это меркнет на фоне того, что с момента отстранения сборная России сыграла уже шесть матчей и по-настоящему яркой получилась только игра в Санкт-Петербурге с Ираком. Позиция РФС очевидна ― нам надо играть, чтобы о нас помнили. Помнили в том числе и зрители Первого канала, а не только болельщики футбола: «Вот она – сборная, вот они – матчи». Кстати, игра с Катаром в гостях на стадионе чемпионата мира для этой цели подходит получше. Матч в принципе понятнее: и соперник посерьёзнее, и у России там сыграть должна основа.

Валерий Карпин Главный тренер сборной России «Конечно, было бы лучше, если мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живём в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы бы играли здесь с Египтом. Хочется другого, но есть, что есть.

Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег».





Окей, позиция РФС логична. Как и позиция Карпина. Футбольные матчи – здорово. Но нам не надо играть любой ценой. Играть в 40-градусную жару, от которой у некоторых игроков, по их словам, кружилась голова. Играть матчи без особого зрительского интереса и с весьма странным выбором соперника. Имеем то, что имеем? Да. Но, кажется, вреда от таких матчей, как с Египтом, больше, чем пользы. Лучше бы сыграли со сборной Медиалиги в «Лужниках».