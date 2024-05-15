«Кораном клянусь, ничего не было». Экс-судья Лапочкин рассказал историю об игроке «Терека»

Бывший арбитр Сергей Лапочкин вспомнил историю из своей карьеры, связанную с религией. Так, по его словам, экс-футболист «Терека» Антонио Феррейра клялся ему Кораном в том, что нарушения правил не было. При этом сам Феррейра — бразилец и католик.

«С Феррейрой у меня была история. Он играл в «Тереке» тогда. Терек играл с «Кубанью», Влад Кулик играл за «Кубань», я назначаю пенальти в ворота «Терека». А Влад, он играл какое-то время за «Терек», всю игру бегал и говорил: «Брат, терпи, тут тяжело». Я говорю: «Да без тебя знаю, что здесь тяжело». И как бы терплю.

Пенальти. И ко мне подходит Феррейра и говорит, а я был уверен в этом моменте, он мне говорит: «Я Кораном клянусь, что я не нарушал». Он хорошо по-русски говорил, нормально говорил по-русски. Тут, честно говоря, я немножко даже прям осел. Мне помощники говорят, да-да, всё нормально. Я говорю, слушай, тут чудак Кораном клянётся, ну, меня прямо это как бы триггернуло. Ну, в общем, пробили. Я уже назначил, я всё равно его не отменю. Пробили. Забили. По-моему, «Терек» тогда проиграл. И меня кто-то из представителей клуба после игры спрашивает: «Что он тебе говорил так долго? Пенальти, ну не о чем говорить». Я говорю: «Он мне клялся Кораном, что не было нарушения». Он говорит: «Как он мог клясться Кораном? Он бразилец, он католик». Ну и как бы, ну, я запомнил, думаю, ну ладно, всякое бывает.

И потом закон подлости, прямо реально через две недели или через три недели я их сужу в Химках с ЦСКА. Какой-то фол на нём, я не свищу. Потом ещё какой-то фол на нём. Я говорю: «Я Кораном клянусь, ничего там не было». И убежал от него. Он через три минуты меня догоняет там где-то и говорит: «Реф, я всё понял, извини, я неправ. Я был неправ, давай всё с нуля начнём». Я говорю: «Вопросов нет». То есть, да, я, может быть, неправ, что рассказываю такие истории, но это была правда. Это вот так оно происходило, и поэтому вроде как да, религия — это тонкая история, но это было. И футболист понял, и я остался при своих» — сказал Сергей Лапочкин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»