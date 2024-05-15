Антон Зиньковский: Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о потере места в основном составе красно-белых. Футболист заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Владимир Слишкович упрекнул его в недостаточной самоотдаче на тренировках.

«Без понятия с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.

Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится — посмотрим. Отношения со Слишковичем нормальные», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России, а Зиньковский вновь не вышел на поле. Таким образом, красно-белые вылетели из турнира.