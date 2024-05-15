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Вендел оценил вклад Педро, Артура и Нино в игру «Зенита»

Вендел оценил вклад Педро, Артура и Нино в игру «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Вендел оценил вклад новичков команды (Педро, Артура и Нино) в игру сине-бело-голубых. По его словам, каждый из новых футболистов добавляет «Зениту» уверенности и вариативности.

– «Зенит» интересно сработал зимой. Плюс три новых бразильца – Нино, Артур и Педро. Нино сразу попал в основу, Педро и Артур начали с голов, но будто из-за общих результатов их вклад не так заметен. Как их вклад в командную игру видится изнутри?
– Поверьте, каждый из них вносит свой вклад, добавляет уверенности игре и вариативности тактическим схемам. Парни точно повысили и без того высокий общий уровень команды, и я уверен, что они принесут «Зениту» много пользы и славы, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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