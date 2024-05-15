«Я с ним несколько лет не здоровался». Экс-арбитр Лапочкин — о Слуцком

Бывший арбитр Сергей Лапочкин рассказал о натянутых отношениях с известным российским тренером Леонидом Слуцким.

«У меня была история. Первый год я сужу Премьер-Лигу, Леонид Викторович Слуцкий руководит ЦСКА. И он в одном из интервью сказал, что Лапочкин самый худший судья Премьер-Лиги. Ну, я был с ним не очень согласен по этому поводу. Я с ним несколько лет не здоровался. Это, опять-таки, мы можем говорить всё что угодно, когда идёт разминка команд, судей, ты проходишь мимо, ну, я просто отворачивал голову и не здоровался. Я прекрасно понимал, что, наверное, он готов со мной поздороваться. Я не был готов поздороваться», — сказал Сергей Лапочкин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»