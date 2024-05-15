Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я с ним несколько лет не здоровался». Экс-арбитр Лапочкин — о Слуцком

«Я с ним несколько лет не здоровался». Экс-арбитр Лапочкин — о Слуцком
Комментарии

Бывший арбитр Сергей Лапочкин рассказал о натянутых отношениях с известным российским тренером Леонидом Слуцким.

«У меня была история. Первый год я сужу Премьер-Лигу, Леонид Викторович Слуцкий руководит ЦСКА. И он в одном из интервью сказал, что Лапочкин самый худший судья Премьер-Лиги. Ну, я был с ним не очень согласен по этому поводу. Я с ним несколько лет не здоровался. Это, опять-таки, мы можем говорить всё что угодно, когда идёт разминка команд, судей, ты проходишь мимо, ну, я просто отворачивал голову и не здоровался. Я прекрасно понимал, что, наверное, он готов со мной поздороваться. Я не был готов поздороваться», — сказал Сергей Лапочкин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Как элитная проститутка, никто не любит». Лапочкин — о роли судейского эксперта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android