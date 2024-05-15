Шикунов: у Слишковича был шанс выиграть Кубок и остаться тренером «Спартака»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал исход матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Балтикой». «Спартак» проиграл со счётом 0:1 и вылетел из Кубка России.

«Нет Кубка, нет тройки в РПЛ. Это провальный сезон для «Спартака». Не могу сказать, останется ли Слишкович тренером. Это должны решать руководители. У него был шанс выиграть Кубок и остаться тренером. Но сейчас ничего не могу сказать. Они обыграли на эмоциях «Ростов» и «Динамо», но в туре с «Пари НН» видели, что забить не могли. В Калининграде было то же самое — команда села, а «Спартак» не смог вскрыть защиту. Пока это большая проблема для них», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.