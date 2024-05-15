Петербургский экс-судья Лапочкин заявил, что никогда не болел за «Зенит»

Бывший футбольный арбитр Сергей Лапочкин заявил, что никогда не болел за «Зенит». Лапочкин родом из Санкт-Петербурга.

— Сергей, ну вот вы же питерский парень.

— Да.

— «Зенит» любите?

— Я живу в Петербурге.

— Ну и любите «Зенит».

— Ну на самом деле так получилось волею судеб, я когда-нибудь скажу, за какой клуб я переживал, но это никогда не был «Зенит».

— Ну как?

— Вот так получилось. Потому что, когда я рос, в 80-е, 90-е, «Зенит» в Первой лиге играл. Я когда-нибудь скажу, но это и не «Спартак». Когда? Не знаю. Я вот думал, если честно, когда закончится карьера, если кто-нибудь спросит, когда-нибудь скажу. И суть в том, что этот клуб, которому я когда-то в детстве симпатизировал, они при мне и проигрывали, и выигрывали, и когда ты уже действительно судишь Премьер-Лигу, там уже были просто цвета футболок, и всё, — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»