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Вендел: конечно, «Зениту» реально выиграть чемпионат и Кубок в этом сезоне

Вендел: конечно, «Зениту» реально выиграть чемпионат и Кубок в этом сезоне
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Полузащитник «Зенита» Вендел оценил турнирный перспективы сине-бело-голубых в концовке сезона-2023/2024. По его мнению, «Зенит» всё ещё может выиграть РПЛ и Кубок России.

– Реально ли нынешнему «Зениту» выиграть и чемпионат, и Кубок? Или можно сказать, что один из турниров чуть важнее второго?
– Конечно, реально! Это наша главная цель на финальный отрезок сезона. Оба турнира важны одинаково, каждый в команде хочет отпраздновать золотой дубль. По-другому в «Зените» быть не может, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, за два тура до окончания РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. В Кубке страны сине-бело-голубым сегодня предстоит сыграть ответный матч финала Пути РПЛ. В случае победы «Зенит» выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с «Балтикой».

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