Самый дорогой новичок РПЛ неудачно дебютировал за «Динамо». Его затмил джокер Юрана

В первом матче 8-го тура РПЛ «Динамо» упустило победу в концовке игры с «Пари НН» и шанс догнать по очкам лидера чемпионата «Краснодар».

Самый дорогой новичок РПЛ бразилец Бителло, которого «Динамо» купило в последний день летнего трансферного окна у «Гремио» за € 10 млн, попал в заявку на игру с «Пари НН», но начал встречу на скамейке. Сюрпризом от Марцела Лички стал выход в основе 18-летнего центрального защитника Лепского. До этого Иван семь раз включался в заявку на матчи чемпионата и Кубка России, но не сыграл ни минуты.

Команда Сергея Юрана, который всё же смог руководить «Пари НН» после перенесённой операции, не забила до этого тура ни одного мяча на выезде, но на первых минутах была ближе к голу. Сначала потеря Чавеса привела к первому удару в створ в исполнении Трошечкина, а после этого не самый высокий Севикян выиграл воздух у Лепского за счёт выбора позиции и едва не забил головой. Но потом игру нижегородцам испортила ошибка капитана.

Гоцук «привёз» пенальти на ровном месте. Центральный защитник зачем-то поднял ногу и сфолил на Тюкавине, несмотря на то что мяч уходил уже за пределы поля. Судья Кукуляк пошёл смотреть «кино» и благодаря повтору назначил пенальти. Более того, Гоцук быстро присел на жёлтую карточку. 11-метровый не без доли пижонства исполнил Смолов. Фёдор снова повторил известного футболиста, только на этот раз не Паненку, а Жоржиньо. Нападающий подпрыгнул перед ударом с «точки» и пробил так, что голкиперу Нигматуллину не было смысла прыгать самому – мяч от штанги влетел в сетку.

При счёте 1:0 «Динамо» контролировало игру. Бело-голубые хорошо двигались и двигали мяч, в центре поля полезно работала новая связка Чавес – Лаксальт (91 касание мяча на двоих за 45 минут, мексиканец вообще был лидером по статистике). До перерыва хозяева нанесли 10 ударов по воротам. Вот только «Динамо» либо било неточно (всего два попадания в створ), либо последнего паса не хватало. А нижегородцы прибавили в конце первого тайма и создали пару голевых моментов. Один из них – после углового, когда Юран, судя по всему, требовал от судей назначения пенальти, разглядев какое-то нарушение.

Второй тайм должен был дать ответ на вопрос, меняется ли ход матча или просто динамовцы подустали, ослабили хватку и перерыв вернёт игру в прежнее русло. Очевидно, проблема заключалась в самих хозяевах. Бело-голубые снова стали быстро и высоко возвращать себе мяч, контролировали происходящее на поле. А на исходе часа встречи Личка решил побаловать болельщиков и добавить огня в атаке – выпустил Бителло! Бросилось в глаза, что физически бразилец, конечно, далеко не атлет. Значит, будет делать разницу за счёт техники и игрового интеллекта.

У Бителло, игравшего справа, не получилось быстро найти себя на поле. В атаке принял пару не лучших решений, в обороне опаздывал за Карапузовым – пропустил опасный рывок экс-динамовца к воротам, не успел заблокировать его удар из-за штрафной (спас сейв Шунина). Но строго судить новичка, который только-только прилетел в Россию, пока нельзя. Даже Халк и Малком не сразу засверкали в РПЛ. Тем более спустя 15 минут Бителло классным кроссом создал момент для Скопинцева, который не забил из убойной позиции. «Пари НН» в те же минуты заработал пенальти после штрафного, назначенного за фол Лепского на Севикяне. Однако на сей раз судья отметил собственное решение: мяч попал в прижатую руку Дасы.

Казалось, благодаря серии замен «Динамо» продолжит высоко встречать соперника и доведёт игру до победы, но на 88-й минуте нежелание сушить игру всё же помешало команде удержать минимальный перевес. Избежать разрывов в линиях не получилось, хозяева пропустили контрвыпад три в четыре. Гол «Пари НН» сделали его запасные, дебютировавшие сегодня за команду Юрана: уругваец Босельи сделал голевую передачу, а Кутателадзе забил. Да как! Форвард изловчился пробить пяткой – Шунин этого, похоже, не ждал.

Не самый яркий дебют Бителло (17 касаний мяча, 69% точных пасов, один пас под удар и ноль ударов) не лучший результат для «Динамо». Бело-голубые уступили по попаданиям в створ в два раза – 3:6.