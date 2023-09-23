Игнашевичу доверяют по делу. Последнее место «Балтики» в РПЛ обманчиво

К тренеру есть вопросы, но и к судейским решениям тоже.

Главная характеристика всех аутсайдеров — безнадёга. Сразу видишь их проблемы с игроками, деньгами, атмосферой. Их жаль, с ними быстро начинаешь прощаться. Но «Балтика», которая неожиданно свалилась в самый низ из-за взлёта «Оренбурга», — абсолютно не такой случай. И даже парадоксальный.

У команды есть всё, чтобы уверенно переминаться в районе 8–12-го места в РПЛ — сильный спонсор (Ростех), нормальный для новичка состав с классными молодыми, понятная структура, интересный тренер. И главное — привлекательный игровой стиль. Совсем не свойственный аутсайдеру набор компонентов. Есть всё, кроме стабильного результата.

До недавнего времени он был в Кубке — три победы в трёх матчах. И это в группе с «Крыльями», «Ахматом» и «Зенитом». Первых двух соперников и вовсе хлопнули на выезде. Питер — на своём. Но во вторник — домашнее поражение от «Крыльев». И сценарий, к которому уже привыкаешь: «Балтика» неожиданно выключается на приличные отрезки матча, а когда возвращается и выглядит действительно здорово, уже слишком поздно.

«Это поражение — моя ответственность. Когда что-то не получается, нужно находить в себе резервы, проявлять характер. Мы этого не сделали. По счёту могли получать ещё больше», — радикально резюмировал после матча Игнашевич.

Впрочем, подобное он говорит бóльшую часть сезона. Словно все, в том числе тренер, понимают, где болит, но никак не могут подобрать идеальный препарат для лечения.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика» всего дважды проиграла в чемпионате с разницей в два мяча — «Сочи» в 1-м туре и «Динамо». Все остальные матчи — это стабильное царапание более статусных соперников, интрига чуть ли не до финального свистка и минимальное поражение. Калининградцы почему-то полюбили загонять себя в трудное положение и пытаться героически из него выйти. Так было со «Спартаком», когда провели несколько мощных отрезков, не совсем закономерно пропустили, а в концовке чуть не спаслись. С «Локомотивом» — когда провалили первый тайм, но могли сравнять счёт во втором и не хватило совсем чуть-чуть. И с «Ростовом», за исключением того, что одно очко удалось спасти. Хотя соперник явно не выглядел непобедимым.

Кому задавать вопросы? Естественно, в первую очередь тренеру. Казалось, многое из задуманного по реформации состава после выхода в РПЛ клуб сделал. Первое: сохранил тех, кто способен держать уровень в новых условиях. Второе: усилился готовыми латиноамериканцами.

Игнашевич, как кажется со стороны, органично внедрил новичков в состав. Да, для полноформатной адаптации требуется время. Да, нужно как-то объяснять тем, кто недавно был в основе, почему вместо них играют те, кто только-только пришёл. Это сложно. Тренер пробует, порой ошибается, где-то признаёт свои косяки и берёт за них ответственность. Понятно, что и внутри команды из-за этого неспокойно. Следующий матч с «Ахматом» покажет и то, удерживает ли Игнашевич коллектив, который на фоне таких нестабильных результатов может начать разваливаться.

При этом Игнашевич упрямо продолжает использовать схему с тремя центральными защитниками. Меняет роли игрокам, ищет сочетания, но не отходит от изначальной идеи. Это может показаться странным. Опять же, с учётом проблем по добыванию очков. Но Игнашевич убеждён: модель должна работать. Нужно лишь чуть больше времени. Пока оно у него есть.

А ещё есть поддержка руководства. Судя по всему, несмотря на приход в клуб крупного спонсора, оперативные управленцы сохранили возможность принимать важные кадровые решения. Поэтому с Игнашевичем клуб будет до тех пор, пока обе стороны не поймут, что не могут ничего больше дать друг другу. Сейчас этот момент не пришёл.

Немаловажно, что «Балтика» недобрала очков из-за нескольких судейских решений. Понятно, что на их возможных претензиях акцент минимальный ввиду недостаточного статуса в российском футболе. Хоть и зря. Можно вспомнить матч с «Уралом», где они проиграли после странного пенальти, который потом интересно оправдывала ЭСК. А уже в следующей игре с «Крыльями» в ворота самарцев не поставили на «точку» за аналогичный эпизод. Индивидуальные трактовки — ничего личного.

После «Ростова» же решение арбитра вызвало вопросы и у эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова, который заявил, что Евгений Турбин ошибочно засчитал первый гол в ворота «Балтики». С одной стороны, нюансы. Но очень важные для тех, кто изначально в более проигрышных позициях.

Очевидно, что «Балтика» не сдастся. Слишком много людей верит в то, что это проект, который будет существовать внутри РПЛ долгие годы. Игнашевичу и команде менеджеров важно полноценно запустить эту историю и одновременно держать её стабильной. Со спортивной точки зрения пока не выходит. Но, вероятно, Игнашевич ещё получит какое-то время, чтобы проявить себя.