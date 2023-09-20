Два топ-клуба РПЛ страдают от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров после 8-го тура
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ЦСКА и «Зенит» снова могут предъявлять претензии, а команде Карпина на этот раз помогли.
В предыдущем туре арбитры РПЛ не совершили ни одной ошибки, однако на этот раз всё было иначе. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими огрехами на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Рафаэль Шафеев (справа) ошибся не в пользу «Зенита»
Фото: fc-zenit.ru
Предыдущие ошибки арбитров
Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.
Ошибки судей в 8-м туре
В минувший уикенд арбитры совершили три грубые ошибки:
- Артём Любимов неверно показал вторую жёлтую карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче с «Крыльями».
- Евгений Турбин ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Балтики»
- Рафаэль Шафеев не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Дмитрию Кабутову в игре с «Зенитом».
Игорь Федотов
футбольный арбитр
«На 62-й минуте Любимов показал вторую жёлтую Роше ошибочно. Игрок ЦСКА сыграл в мяч и поставил ногу на газон, а футболист «Крыльев» подсунул под неё свою ногу».
Разбор работы арбитров РПЛ в каждом матче 8-го тура:
Таблица ошибок судей после 8-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Зенит»
|3
|0
|-3
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|0
|-1
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|1
|2
|+1
|«Рубин»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
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