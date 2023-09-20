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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, Спартак, Ростов, ЦСКА, Зенит, Динамо

Два топ-клуба РПЛ страдают от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров после 8-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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ЦСКА и «Зенит» снова могут предъявлять претензии, а команде Карпина на этот раз помогли.

В предыдущем туре арбитры РПЛ не совершили ни одной ошибки, однако на этот раз всё было иначе. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими огрехами на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Рафаэль Шафеев (справа) ошибся не в пользу «Зенита»

Рафаэль Шафеев (справа) ошибся не в пользу «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура

таблица после 6-го тура

таблица после 7-го тура.

Ошибки судей в 8-м туре

В минувший уикенд арбитры совершили три грубые ошибки:

  • Артём Любимов неверно показал вторую жёлтую карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче с «Крыльями».
  • Евгений Турбин ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Балтики»
  • Рафаэль Шафеев не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Дмитрию Кабутову в игре с «Зенитом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 62-й минуте Любимов показал вторую жёлтую Роше ошибочно. Игрок ЦСКА сыграл в мяч и поставил ногу на газон, а футболист «Крыльев» подсунул под неё свою ногу».

Разбор работы арбитров РПЛ в каждом матче 8-го тура:
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 8-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА30-3
«Зенит»30-3
«Динамо»10-1
«Сочи»10-1
«Балтика»10-1
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Урал»000
«Ростов»12+1
«Рубин»01+1
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»02+2
«Ахмат»03+3
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