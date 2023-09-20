ЦСКА и «Зенит» снова могут предъявлять претензии, а команде Карпина на этот раз помогли.

Два топ-клуба РПЛ страдают от судей чаще других. Таблица ошибок арбитров после 8-го тура

В предыдущем туре арбитры РПЛ не совершили ни одной ошибки, однако на этот раз всё было иначе. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими огрехами на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Рафаэль Шафеев (справа) ошибся не в пользу «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура

таблица после 6-го тура

таблица после 7-го тура.

Ошибки судей в 8-м туре

В минувший уикенд арбитры совершили три грубые ошибки:

Артём Любимов неверно показал вторую жёлтую карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче с «Крыльями».

Евгений Турбин ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Балтики»

Рафаэль Шафеев не показал вторую жёлтую карточку игроку «Рубина» Дмитрию Кабутову в игре с «Зенитом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 62-й минуте Любимов показал вторую жёлтую Роше ошибочно. Игрок ЦСКА сыграл в мяч и поставил ногу на газон, а футболист «Крыльев» подсунул под неё свою ногу».

Таблица ошибок судей после 8-го тура