Глушаков — в «Спартаке», но из Костромы. Его босс строит команду в стиле Лобановского

Денис Глушаков перешёл в «Спартак» – правда, из Костромы. В начале лета он покинул «Пари НН», после чего заявился в Медиалигу – играл за команду Дмитрия Егорова «БроукБоуз». Как говорил сам Глушаков, сделал он это «на всякий случай», чтобы поддерживать форму, пока ищет новый клуб. За «Броуков» полузащитник сыграл всего два раза, но при этом успел забить, и на этом их история закончилась. Появился вариант с костромским «Спартаком». Вчера о переходе объявили официально.

Денис Глушаков полузащитник костромского «Спартака» «В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартака» нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Я хотел вернуться. Но я ещё не закончил карьеру. Я всё прекрасно понимаю, что есть какие-то хотелки, но я в разумном уме. Сейчас мне 36, потом будет 37. Понятно, что я могу ещё поиграть, но смотря на каком уровне, будет ли у меня желание и здоровье. Нужно объективно смотреть на вещи — стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение».

Клуб с 1960-го по 2018-й принимал участие в соревнованиях команд мастеров (нелюбительских футбольных клубов), но после окончания сезона-2017/2018 потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем. Вернуть статус удалось лишь весной 2022-го, когда снова был юридически зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации «Спартак». Тогда же команда получила право выступать во Второй лиге, где сейчас и играет. Пока в дивизионе А группы «Золото» костромской «Спартак» занимает последнее место.

Турнирная таблица

Команда базируется в Москве (контракт с Глушаковым, судя по фото в телеграм-канале, подписывали в Москва-Сити), но играет на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромского района. Его вместимость – 3164 зрителя, поле – искусственное. Народ на матчи ходит – и даже поёт «Знаешь ли ты».

Но скоро у команды появится новый стадион в Костроме. Планируется 4500 мест с возможностью увеличения вместимости до 10 000. Помимо этого, для игроков сейчас строят базу в Подмосковье, где будут жить футболисты с семьями – в ближайшее время там завершат укладку поля с искусственным покрытием и строительство домов.

Учредители костромского «Спартака» – Дмитрий и Сергей Хотимские. Братья создали «Совкомбанк», а потом решили взяться и за футбол. Сергей особо в жизни клуба не мелькает, а вот Дмитрий регулярно появляется на бровке, общается с болельщиками и порой даже сам гоняет мяч с футболистами. У него интересное видение работы команды: он хочет получить команду, которая напоминала бы сборную СССР 1986–1988 годов под руководством Валерия Лобановского.

Дмитрий Хотимский соучредитель костромского «Спартака» «Для этого нам требуется соблюдать два условия. Каждый футболист — это профессиональный спортсмен, то есть он быстрее, выносливее и сильнее в два раза, чем среднестатистический человек. Второй принцип — каждый футболист должен каждый день прибавлять. Тренеры должны контролировать этот процесс, иметь блокнот, в котором напротив каждого футболиста стоит дата и в чём он в конкретный день прибавил. К примеру, Бабков 27 февраля выучил финт Зидана, 28-го научился бить левой ногой, 29-го прочёл книгу по тактике футбола».

В городе активно поддерживают возрождение команды – мэр Костромы Юрий Журин перед стартом сезона говорил, что с учредителями клуба у них полное взаимопонимание на тему того, как должен развиваться «Спартак».

«Благодаря возрождённому клубу у людей появляется настоящая мотивация к занятию спортом, в частности футболом, – сказал Журин. – Наблюдая успехи профессиональной команды, за ними тянутся и любители: не только дети, но и взрослые. Это положительно для всего города в целом. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить город собственным стадионом, а глобально — возродить футбольные традиции нашего края, чтобы так же, как некогда Георгий Ярцев, мальчишки даже из сельской местности могли добиваться больших успехов. И в этом плане у нас с учредителями «Спартака» полное взаимопонимание — наши цели абсолютно совпадают».

Летом команду обновили: «Спартак» подписал контракты с девятью новыми игроками – в том числе с теми, кто раньше выступал за клубы ФНЛ-1 и молодёжные сборные России. У команды есть своя тренировочная фишка – тренер по велоспорту. Помогать выполнять задачи (а она очевидна – повышение в таблице) теперь будет и опытный Глушаков. «Задач сколько-то забить или отдать — нет, – сказал он. – Самое главное – помочь команде результатом и прибавить в игровом тонусе. Побыть в каком-то таком движе, чтобы команда добралась до шестёрки. Сейчас во Второй лиге новая система, пока в ней не разбирался. У команды есть определённые задачи. Хотелось бы помочь».