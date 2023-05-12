Самая масштабная реформа РФС за несколько лет. Новая лига и переход на «весна-осень»

Российский футбол сильно изменится. В РФС одобрили реформу ФНЛ, и теперь у нас будет четыре лиги, а не три, как раньше:

• РПЛ;

• Первая лига ― 18 команд;

• Новая лига (Вторая лига, дивизион А) ― 20 команд;

• Вторая лига (дивизион Б) ― 60+ команд.

Что и зачем будут менять?

Один из авторов реформы – Дмитрий Кортава. Профессиональный футболист ранее работал с Hypercube, когда компания предлагала свои варианты реформ для российского футбола.

Дмитрий Кортава один из авторов реформы Идея реформы берёт начало от работы Hypercube. Тогда шло общение со всеми субъектами футбола, многие клубы ФНЛ сказали, что стоит вернуться на весну-осень. Почти все клубы бюджетируются государством, а бюджет подтверждается в ноябре-декабре, поэтому «осень-весна» не позволяет некоторым клубам ФНЛ планировать своё будущее.



Трансферные окна ― тоже проблема. В России зимнее окно закрывается в конце февраля, а в это время половина клубов Второй лиги даже на сборы не выезжают, потому что им играть в апреле. Они бегают у себя по снегу в городе. Как смотреть новичков? Поэтому от клубов исходила просьба перейти на «весну-осень».



Глобально авторы нововведений выделяют следующие проблемы в ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

Лига Что происходит В чём проблема ФНЛ-1 43% команд, занявшие последние места за последние три сезона, остались в Лиге на следующий сезон Нарушен спортивный принцип Пять клубов лиги за последние три сезона не смогли начать сезон из-за финансовых проблем Бюджетирование Пять из девяти команд, вышедших в лигу за последние два года, занимали места в зоне вылета. Одна команда была расформирована Конкурентоспособность ФНЛ-2 Перерыв между частями чемпионата в 4–5 месяцев Подготовка команд Утверждения бюджета регионов, от которых зависят клубы, принимаются в начале года Стратегия и финансирование команды 15 клубов образовались и расформировались с 2017 года Опыт и компетенция руководителей

Для решения будет осуществлён переход на другую систему проведения соревнований. Сейчас по «осень-весна» проводят соревнования в РПЛ, ФНЛ (ФНЛ-1 и четыре группы ФНЛ-2), МФЛ и федеральной ЮФЛ.

По системе «весна-осень» проводятся МРО (межрегиональное объединение федераций футбола, по сути – третий дивизион), региональная ЮФЛ и соревнования в детско-юношеском футболе.

А вот как всё изменится.

«Осень-весна»:

РПЛ;

Первая лига.

«Гибрид»:

Новая лига (Вторая лига, дивизион А).

«Весна-осень»:

Вторая лига (дивизион Б);

МРО;

Федеральная и региональная ЮФЛ;

Соревнования в детско-юношеском футболе.

Что ещё за новая лига?

По сути, ФНЛ-2 теперь разобьётся на два дивизиона: А и Б. 20 команд дивизиона А разделят на Золотую и Серебряные группы.

В Золотую группу дивизиона А войдут 10 команд:

четыре клуба, вылетевших из ФНЛ-1;

четыре команды из ФНЛ-2, занявших вторые места в каждой из четырёх групп турнира;

две лучшие команды из четырёх, занявших третье место в группах ФНЛ-2.

Ещё 10 команд – в Серебряную группу дивизиона А:

две худших команды из четырёх групп ФНЛ-2, занявших в группах третьи места;

по четыре команды из групп ФНЛ-2, занявших четвёртое и пятое места.

Остальные клубы ФНЛ-2 отправятся в дивизион Б.

Как команды дивизиона А и Б, а ещё Золотой и Серебряной групп взаимодействуют друг с другом?

Давайте сначала разберёмся с дивизионом Б: следующий розыгрыш будет укороченным, или «переходным» – старт в июле и окончание в ноябре. Четыре лучшие команды в конце 2023-го выйдут в Серебряную группу дивизиона А. А с весны 2024 года соревнования пройдут по системе «весна-осень»: будет четыре группы, где клубы сыграют в два круга (каждый с каждым дома и в гостях).

Теперь вернёмся к дивизиону А (и в 2023 год). В Золотой и Серебряной группах всё сложнее. Осенью этого года команды в группах играют между собой («золотые» с «золотыми», «серебряные – с «серебряными»). Когда в ноябре закончится первый этап, то четыре лучшие команды Серебряной группы заменят четыре худшие в Золотой.

Далее – весенний этап. По его итогам (снова играют внутри групп, как и осенью) две лучшие команды Золотой группы напрямую выйдут в ФНЛ-1, а четыре худшие – отправятся в Серебряную группу (оттуда, соответственно, наверх уйдут четыре лучшие). Но весной 2024-го в ФНЛ-1 должны подняться три команды. Так вот, третья определится в стыковых матчах: клуб, занявший третье место в Золотой группе весной, сыграет с командой, которая заняла первое место там же, но осенью 2023-го.

При этом две худшие команды Серебряной лиги весной никуда не вылетят – дивизион Б же в этот момент будет играть по системе «весна-осень», там сезон будет в самом разгаре. Так что за право остаться в дивизионе А худшие команды Серебряной группы будут бороться в стыковых матчах с клубами, которые осенью 2024-го займут седьмое и восьмое место в Серебряной группе. Девятый и десятый клуб же вылетят сразу.

Запутаться в этой синхронизации лиг очень легко. Возможно, нагляднее понять систему поможет инфографика ниже.

Реформа ФНЛ

А три вывода по реформе можно сделать уже сейчас:

Да, формат очень сложный; Клубам должно стать проще жить в финансовом плане («весна-осень» для них предпочтительнее); Конкуренция в лигах возрастёт – каждому клубу будет за что бороться (выход в ФНЛ-1, сохранение места в Золотой группе, рост из Серебряной – в Золотую или сохранение места в дивизионе А). Плюс глобально станет больше матчей.

Запустится всё уже этим летом.