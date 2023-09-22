Кокорин снова забивает в еврокубках! Но что россиянин делал, когда команда пропускала?

«Арис» проиграл «Спарте» в ЛЕ, а Александр так или иначе поучаствовал в голах и своих, и чужих.

«Арис» Кокорина стартовал на групповом этапе Лиги Европы с поражения от пражской «Спарты». Но россиянин забил в еврокубке впервые почти что за пять лет.

Кокорин настолько соскучился по еврокубкам, что после стартового свистка и первого удара игроков «Спарты» с центра поля совершил такой рывок к завладевшим мячом защитникам, словно он олимпиец в финале стометровки. Наш легионер атаковал с позиции второго форварда, играя в паре с сенегальцем Гомисом. Два нападающих «Ариса» оказывали давление на трёх центральных защитников хозяев, лишая их времени на принятие решений. В последний раз Кокорин забивал в еврокубках в октябре 2018-го как раз чехам – в ворота «Славии» за «Зенит» в Лиге Европы. А в Праге отличился уже на 11-й минуте!

Александр реализовал пенальти, который киприоты заработали после углового и неожиданного заброса мяча в штрафную от игрока «Ариса» через себя. Крейчи не успел на перехват – попал ногой по лицу защитнику Брорссону. Кокорин пробил с «точки» вправо, а вратарь прыгнул в другую сторону. Гости забили первым ударом в створ.

При счёте 1:0 в свою пользу «Арис» не закрывался, пытался по ситуации прессинговать – всё, как любит его тренер Алексей Шпилевский. Вскоре Кокорин едва не оформил дубль, когда вылетал к дальнему углу вратарской под кросс Бенгтссона, но защитник в последний момент снял мяч с его головы. А потом «Арис» пропустил два «дешёвых» гола. «Спарта» выдала мощный отрезок в середине первого тайма и реализовала пару стандартов. Антигерой Крейчи превратился в героя: центрбек сделал дубль! В первом случае он выиграл борьбу на опережение у Кажу. Отвечавший за ближнюю штангу Кокорин не успел на перехват, но он не виноват в этом пропущенном мяче.

Второй гол «Спарты» пришёл с аута. Вот тут Кокорин как-то странно отлетел от Крейчи. После этого мяч отскочил от ноги Урошевича к капитану чехов, и тот опять показал, что обладает навыками снайпера.

Преимущество «Спарты» в классе, конечно, чувствовалось, но «Арис» отчаянно рубился с чехами и играл так, как привык. Открытый футбол после перерыва держал внимание, скучно не было. Про команду Шпилевского точно не скажешь – «какие-то киприоты». Кокорин активно работал между линиями, искал мяч, стремился действовать в подыгрыше как плеймейкер. Какие-то действия у россиянина получались получше, какие-то похуже на фоне появившейся утомлённости. Всё-таки интенсивность была достаточно высокой для немолодого уже нападающего.

У «Спарты» в атакующей тройке играл экс-форвард «Локомотива» Кухта. Его заменили на 65-й минуте, и Ян был очень недоволен решением тренера. Но не сказать чтобы Кухта провёл большой матч: один неточный удар и один пас под удар за час с лишним. «Арис» свой шанс в начале второго тайма не использовал, а вот пражане уже без Кухты соорудили третий гол. Опять в результате стандарта! Несколько выигранных первых касаний привели к тому, что напарник Крейчи по центру обороны Витик забивал в упор. Вскоре после этого Кокорин получил жёлтую карточку за грубый отбор на чужой половине.

Энергии Кокорину, по мнению Шпилевского, хватило на 74 минуты. Потом россиянина поменял поляк Стемпиньски. Итоговая статистика Александра: 29 касаний, один удар по воротам, 62% точных передач, 11 потерь владения, три выигранных единоборства из семи, один отбор и два выноса мяча, один заработанный фол и два собственных. В целом нормальный матч для Александра.

В отсутствие Кокорина киприоты сумели забить один гол. Команда снова удачно включилась в прессинг на половине поля чехов, свежий Бабика перехватил мяч и точно пробил низом из-за штрафной.

Однако «Арис» всё равно потерпел поражение, уступив в три раза по ударам в створ (3:9).