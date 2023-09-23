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«Спартак» — «Динамо», 23 сентября 2023, РПЛ: как Марцел Личка изменил «Динамо», что говорят игроки, тактика, подробности

Как же крут Личка в РПЛ! Перед проверкой «Спартаком» смотрим, как он изменил «Динамо»
Дмитрий Зимин
Как же крут Личка в РПЛ!
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Огромные различия с периодом работы Славиши Йокановича.

В конце августа «Динамо» получило четыре от «Спартака». В тот период, когда казалось, что дела наладились. После неудачного старта с «Краснодаром» (1:3 – пока единственное поражение в РПЛ) «Динамо» победило ЦСКА, «Зенит», тот же «Краснодар» в Кубке. А потом – четыре от «Спартака». Да, это не РПЛ. Но такой результат в любом случае отличная возможность переосмыслить некоторые вещи. Тем более что игра со «Спартаком», очевидным конкурентом не только в Кубке, была ещё впереди.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь вопрос – как повёл бы себя среднестатистический тренер. Скорее всего, сидел бы с ненавидящим весь мир видом на пресс-конференции – вспомните обычное состояние Вадима Евсеева. Либо сказал что-то в духе: «Я ошибся, критикуйте меня, до свидания». Но забудьте про стереотипы. Марцел Личка их вновь уничтожил. Он с грозным видом залетел на пресс-конференцию и публично похоронил свою команду.

Марцел Личка, главный тренер «Динамо»
Марцел Личка, главный тренер «Динамо»
после разгрома от «Спартака»

«Нечего сказать, кроме того, что приехали на прогулку. Соперник забил четыре за 30 минут — и всё было ясно. Даже на любительском уровне играют лучше, с большим желанием. Некоторые игроки не понимали, что играют дерби против «Спартака», и отнеслись к матчу слишком спокойно. Тот, кто будет играть пешком — играть не будет».

Да, жёстко и грубо. Многие наверняка сильно удивились – как он после таких слов вообще справится с коллективом? Скинул на них ответственность, а сам как бы не при делах. Да легко. Судя по всему, он сказал журналистам ровно то же самое, что произнёс в раздевалке в перерыве и после матча. Никаких двух текстов. И никакой дипломатии – после такого унизительного поражения она и правда ни к чему. Все должны были узнать – «Динамо» сыграло отвратно. И такого больше повториться не должно. В следующей игре они вытащили победу с «Ростовом». И как после этого можно не симпатизировать Марцелу Личке?

Понятно, что в 46 лет тебя вряд ли изменит даже работа в топ-клубе. Уже сформированы и тренерские принципы, и человеческие качества. Но ощущение, что Марцел после переезда в Москву стал ещё более открытым, чем был в «Оренбурге». После матчей он спокойно может остановиться и поболтать с болельщиками. Или же рассказать журналистам, сколько пива после игры можно выпить без вреда для процесса. А теперь вспомните серьёзную мину Йокановича, которая, кажется, не менялась даже после победы над «Зенитом». Одно и то же лицо при всех ситуациях. Сами игроки признаются, что при новом тренере они просто выдохнули. Стало проще.

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Самая понятная цитата – от Даниила Фомина, который уже после 1-го тура обратил внимание на важную вещь: «Что касается изменений, стало больше позитива. Раньше даже при победах не было удовлетворения. Мы не бросаем, играем дальше, вот этот позитив надо оставить».

А в чём Личка изменил команду на поле?

Лучше и не скажешь. Но, конечно, одними эмоциями победы не добываются. Поэтому дальше минута тактики. От Евгения Ломоносова, который хорошо в этом разбирается.

«Считаю, успех «Динамо» был бы невозможен без трёх ключевых решений Марцела Лички. За счёт них он добился продуктивности и от обороны, и от атаки.

Решение первое — номинальный левый защитник Диего Лаксальт в опорной зоне. В текущем сезоне РПЛ уругваец лучший среди центральных полузащитников бело-голубых по перехватам (4,9) и единоборствам при обороне (9,3; качество — 60%). За счёт сдвига стремительного игрока в середину поля удалось добавить команде надёжности, которую она в этой зоне потеряла после отъезда из России Николы Моро и Себастьяна Шиманьского.

Решение второе — готовность перестроиться на три центральных защитника по ходу матча. Благодаря подобному уходу почти удалось удержать победный счёт с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 2:1 (потом хозяева сравняли, но победу команда Лички вырвала). Позже Личка повторял такой ход при победном счёте и в других встречах, когда соперник начинал поджимать.

Фёдор Смолов и Константин Тюкавин

Фёдор Смолов и Константин Тюкавин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Решение третье — совмещение в стартовом составе Фёдора Смолова и Константина Тюкавина. Как правило, Смолов действует между линиями, а Тюкавин – на острие. Прямо сейчас оба игрока являются самыми результативными в «Динамо», а также входят в топ-8 по результативности во всей лиге: 4+1 у Смолова и 3+2 у Тюкавина.

На мой взгляд, всё происходящее говорит о том, что Личка отлично изучил возможности игроков «Динамо». В этом большое преимущество тренера, который ранее уже работал в лиге, а не приехал из другого чемпионата, как было со Славишей Йокановичем, который так ни в чём толком и не разобрался».

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Последнее предложение особенно чётко характеризует то, что было в «Динамо» до Лички. И то, что изменилось с его приходом. У команды только одно поражение в РПЛ – в 1-м туре. Дальше ничьи органично чередуются с победами. Всё это вместе с привлекательной игрой. И уже никого не удивляет, что «Динамо» на четвёртом месте – в трёх очках от лидирующего «Краснодара». А в этом сезоне наверняка поборется за место в тройке.

Впереди – матч с тем самым «Спартаком». И ощущение, что после матча Личка будет уже в другом настроении, нежели в конце августа.

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