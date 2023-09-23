Как же крут Личка в РПЛ! Перед проверкой «Спартаком» смотрим, как он изменил «Динамо»

В конце августа «Динамо» получило четыре от «Спартака». В тот период, когда казалось, что дела наладились. После неудачного старта с «Краснодаром» (1:3 – пока единственное поражение в РПЛ) «Динамо» победило ЦСКА, «Зенит», тот же «Краснодар» в Кубке. А потом – четыре от «Спартака». Да, это не РПЛ. Но такой результат в любом случае отличная возможность переосмыслить некоторые вещи. Тем более что игра со «Спартаком», очевидным конкурентом не только в Кубке, была ещё впереди.

Теперь вопрос – как повёл бы себя среднестатистический тренер. Скорее всего, сидел бы с ненавидящим весь мир видом на пресс-конференции – вспомните обычное состояние Вадима Евсеева. Либо сказал что-то в духе: «Я ошибся, критикуйте меня, до свидания». Но забудьте про стереотипы. Марцел Личка их вновь уничтожил. Он с грозным видом залетел на пресс-конференцию и публично похоронил свою команду.

Марцел Личка, главный тренер «Динамо» после разгрома от «Спартака» «Нечего сказать, кроме того, что приехали на прогулку. Соперник забил четыре за 30 минут — и всё было ясно. Даже на любительском уровне играют лучше, с большим желанием. Некоторые игроки не понимали, что играют дерби против «Спартака», и отнеслись к матчу слишком спокойно. Тот, кто будет играть пешком — играть не будет».

Да, жёстко и грубо. Многие наверняка сильно удивились – как он после таких слов вообще справится с коллективом? Скинул на них ответственность, а сам как бы не при делах. Да легко. Судя по всему, он сказал журналистам ровно то же самое, что произнёс в раздевалке в перерыве и после матча. Никаких двух текстов. И никакой дипломатии – после такого унизительного поражения она и правда ни к чему. Все должны были узнать – «Динамо» сыграло отвратно. И такого больше повториться не должно. В следующей игре они вытащили победу с «Ростовом». И как после этого можно не симпатизировать Марцелу Личке?

Понятно, что в 46 лет тебя вряд ли изменит даже работа в топ-клубе. Уже сформированы и тренерские принципы, и человеческие качества. Но ощущение, что Марцел после переезда в Москву стал ещё более открытым, чем был в «Оренбурге». После матчей он спокойно может остановиться и поболтать с болельщиками. Или же рассказать журналистам, сколько пива после игры можно выпить без вреда для процесса. А теперь вспомните серьёзную мину Йокановича, которая, кажется, не менялась даже после победы над «Зенитом». Одно и то же лицо при всех ситуациях. Сами игроки признаются, что при новом тренере они просто выдохнули. Стало проще.

Самая понятная цитата – от Даниила Фомина, который уже после 1-го тура обратил внимание на важную вещь: «Что касается изменений, стало больше позитива. Раньше даже при победах не было удовлетворения. Мы не бросаем, играем дальше, вот этот позитив надо оставить».

А в чём Личка изменил команду на поле?

Лучше и не скажешь. Но, конечно, одними эмоциями победы не добываются. Поэтому дальше минута тактики. От Евгения Ломоносова, который хорошо в этом разбирается.

«Считаю, успех «Динамо» был бы невозможен без трёх ключевых решений Марцела Лички. За счёт них он добился продуктивности и от обороны, и от атаки.

Решение первое — номинальный левый защитник Диего Лаксальт в опорной зоне. В текущем сезоне РПЛ уругваец лучший среди центральных полузащитников бело-голубых по перехватам (4,9) и единоборствам при обороне (9,3; качество — 60%). За счёт сдвига стремительного игрока в середину поля удалось добавить команде надёжности, которую она в этой зоне потеряла после отъезда из России Николы Моро и Себастьяна Шиманьского.

Решение второе — готовность перестроиться на три центральных защитника по ходу матча. Благодаря подобному уходу почти удалось удержать победный счёт с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 2:1 (потом хозяева сравняли, но победу команда Лички вырвала). Позже Личка повторял такой ход при победном счёте и в других встречах, когда соперник начинал поджимать.

Фёдор Смолов и Константин Тюкавин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Решение третье — совмещение в стартовом составе Фёдора Смолова и Константина Тюкавина. Как правило, Смолов действует между линиями, а Тюкавин – на острие. Прямо сейчас оба игрока являются самыми результативными в «Динамо», а также входят в топ-8 по результативности во всей лиге: 4+1 у Смолова и 3+2 у Тюкавина.

На мой взгляд, всё происходящее говорит о том, что Личка отлично изучил возможности игроков «Динамо». В этом большое преимущество тренера, который ранее уже работал в лиге, а не приехал из другого чемпионата, как было со Славишей Йокановичем, который так ни в чём толком и не разобрался».

Последнее предложение особенно чётко характеризует то, что было в «Динамо» до Лички. И то, что изменилось с его приходом. У команды только одно поражение в РПЛ – в 1-м туре. Дальше ничьи органично чередуются с победами. Всё это вместе с привлекательной игрой. И уже никого не удивляет, что «Динамо» на четвёртом месте – в трёх очках от лидирующего «Краснодара». А в этом сезоне наверняка поборется за место в тройке.

Впереди – матч с тем самым «Спартаком». И ощущение, что после матча Личка будет уже в другом настроении, нежели в конце августа.