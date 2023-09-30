«Реал» жёстко осадил сенсационного лидера Ла Лиги. Беллингема просто не остановить!

Встреча сенсационного лидера Примеры «Жироны» с «Реалом» завершилась разгромом. Фаворит крупно победил, а Беллингем забил свой шестой гол в восьми матчах чемпионата Испании.

Карло Анчелотти перед матчем отреагировал на лидерство соперника: «У «Жироны» есть серьёзное преимущество – она не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам. Больше всего на команды влияют игры сборных. У нас же есть и травмы, и усталость». Говоря о выбывших из-за повреждений, тренер «Реала» имел в виду Куртуа, Милитао, Алабу и Гюлера. Зато впервые с 3-го тура в основе сыграл восстановившийся Винисиус Жуниор.

В первые 10–15 минут «Реал» сам на себя похож не был – тотальное доминирование «Жироны»! Хозяева разбивали прессинг гостей за счёт гибкой позиции Давида Лопеса, участвовавшего в розыгрыше мяча с центральными защитниками Эриком Гарсией и Блиндом, и резкими длинными переводами мяча во фланги. С краёв и пришли два голевых момента «Жироны» в дебюте матча. После подачи справа Эррера простил «Реал», а кросс слева завершился ударом головой Цыганкова из вратарской из-под зазевавшегося Камавинга – в штангу. Потом в собственной штрафной сыграл рукой Беллингем, но эпизод не тянул на пенальти, так как англичанин опирался на эту руку.

А после этого «Реал» забрал мяч и территорию, пришёл в себя и двумя первыми попаданиями в створ нокаутировал соперника. Какой же высочайший класс у команды Анчелотти! Да ещё и Блинд помог «сливочным», совершив ошибки в моментах с обоими голами. Сначала игроки «Жироны» не помешали Беллингему вырезать блестящую голевую передачу внешней стороной стопы, а голландец пустил за спину Хоселу. Да и голкипер Гассанига неудачно отбил мяч. Это уже четвёртый гол Хоселу за «Реал» в Примере.

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Ещё через четыре минуты Блинд потерял на угловом Тчуамени. Француз, получив свободу, спокойно бил головой. Более того, вскоре «Реал» едва не забил третий гол, когда тот же Блинд дал Беллингему убежать один на один, хотя имел большую фору. Словно обычный пешеход с профессиональным бегуном соперничал. Но в этот раз Гассанига спас.

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Первый тайм получился для «Реала» не идеальным по игре, но безупречным по результату. Начало второго тоже не обещало больших проблем «сливочным». «Жирона» явно опасалась быстрых ответных атак команды Анчелотти, поэтому не увлекалась, не слишком рисковала. Все опасные моменты хозяева создавали за счёт стандартов. Впрочем, они были действительно опасными. Тут показал себя и Кепа – сейв нового сменщика Куртуа спас «Реал», когда воздух выиграл Давид Лопес. Ещё игроки «Жироны» раз в четвёртый-пятый требовали пенальти, но каждый из этих эпизодов был натянутым.

«Реал» контролировал игру, тем не менее Анчелотти нужно было усиливать группу атаки. Для Хоселу забитый гол оставался единственным касанием мяча в штрафной «Жироны», форма Винисиуса после травмы пока оставляет желать лучшего. До своей замены на 68-й минуте бразилец при 43 касаниях мяча отметился лишь двумя передачами под удар, но сам не нанёс ни одного удара. А как только Вини ушёл с поля, «Реал» забил третий. Беллингем и разогнал этот контрвыпад, и завершил его. Необычный голевой пас через себя сделал после своего удара Хоселу.

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В последние 20 минут игра потеряла какое-либо содержание. «Жирона» шла вперёд по инерции, но без необходимой агрессии, без веры в себя. Тест «Реалом» команда Мичела не выдержала. Мадрид же возвращается на первое место, обойдя и «Жирону» на два очка, и «Барселону» на одно. Единственной неприятностью для Анчелотти стало глупое удаление Начо за жестокий фол в компенсированное время (защитник сломал форварда Порту), после которого едва не завязалась драка на поле. В следующем туре «Реал» примет «Осасуну», а «Барса» сыграет на выезде с «Гранадой». А 28 октября конкуренты встретятся в столице Каталонии.