Лучше бы он ничего не говорил про гол.

Над Рамосом будут издеваться. Слова Серхио перед игрой с «Барсой» обернулись против него

У «Барселоны» всё совсем не идеально. И речь даже не о коррупционном скандале с подкупом судей, который обострился практически накануне матча с «Севильей». Хави дистанцирует себя и команду от этого — другого выхода у него нет. Но и в чемпионате в последнее время не всё гладко: сначала с большим трудом победили «Сельту», потом упустили очки с «Мальоркой». А дальше и не самая простая «Севилья», которая после мрачного старта набрала ход и не проигрывает уже три матча.

Перед матчем случился небольшой скандал, который вписывается в нынешнее отношение к «Барсе» в Испании. Представители руководства «Севильи» отказались посещать Олимпийский стадион из-за того самого «дела Негрейры». В ответ каталонцы заявили, что разрывают отношения с соперником. Но, похоже, «Севилья» лишь запускает эту историю с игнором. Дальше будет больше.

Хави немного удивил со стартовым составом, соорудив схему с четырьмя атакующими игроками — Рафиньей, Ямалом, Феликсом и Левандовским. Неудивительно, что они тут же полетели вперёд. Забивать можно было уже на первой минуте. Бальде прорвался к лицевой, наотмашь прострелил вдоль ворот, а там через рикошет мяч встретился с носком Ямала. Но 16-летнему юноше немного не хватило, чтобы переправить его в сетку. Резвый старт. Неудивительно, что потом игра стала чуть более размеренной. Гости освоились на стадионе соперника, выстроили защиту и стали действовать вторым номером. «Барса» в тот момент точно поняла, что легко не будет.

Следующий момент каталонцы создали на 13-й минуте. Но скорее за счёт индивидуального мастерства Феликса. Он получил мяч у штрафной и резко пробил. Получилось не очень изящно, но Нюланду пришлось включаться и тащить. На добивании никого не оказалось.

После включилась уже «Севилья», воспользовавшись типичной ошибкой соперника при розыгрыше мяча от ворот. Перехват — и у мяча уже Ракитич. Хороший удар, но тер Штеген спас.

Ещё несколько минут, и вновь Феликс проверил концентрацию соперника, бахнув в перекладину. Казалось, гол «Барсы» вот-вот придёт, но севильская защита с Серхио Рамосом в центре грамотно нейтрализовывала соперника. При этом «Севилья» и сама создавала моменты — в первом тайме у них было несколько шансов, но раз за разом не везло. На 35-й минуте «Барса» лишилась Рафиньи из-за травмы и, соответственно, важной опции в атаке. Но у вышедшего вместо него Фермина Лопеса, оказавшегося в одиночестве перед вратарём, почти сразу был идеальный момент. Не разобрался.

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Второй тайм начался уже под более солидным контролем хозяев. Они ещё мощнее зажали соперника на его половине поля, заставив глубоко обороняться. При этом севильцы всё равно пытались искать шансы впереди. Но не так эффектно, как в первом тайме.

Сначала моменты были у Левандовского и Гави, который бил после розыгрыша углового. Гости отбились. В какой-то момент даже показалось, что они настолько привыкли к давлению, что смогут беспроблемно существовать в нём до конца матча. При этом не пропуская.

Но потом наступила 76-я минута. Подача на открывшегося Ямала, тот сбросил мяч в центр, где от Рамоса он отлетел в ворота.

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Ирония судьбы даже не в том, что бывший игрок «Реала» оформил автогол. А в цитате, которая появилась перед матчем.

Серхио Рамос защитник «Севильи» «Мы постараемся выиграть у них, хоть это и выездная встреча. Было бы неплохо забить свой первый гол после возвращения в «Севилью» именно в матче с «Барселоной».

Он действительно забил. Но в свои ворота. В оставшееся время у «Севильи» даже не вышло организовать навал. Скорее, «Барса» могла забивать второй, но слишком пижонила.

После этой победы «Барса» временно вышла на первое место, опередив «Жирону». И как мы видим, на спортивных результатах внешние обстоятельства пока не отражаются.