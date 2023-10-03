«Зенит» уже в плей-офф Кубка России! Сергеев и Ду Кейрос забили восхитительные голы. Видео

У «Зенита» трудная ситуация – два поражения подряд в чемпионате точно не добавили команде уверенности и настроения. В Кубке дела чуть лучше: к 5-му туру сине-бело-голубые на втором месте, которое закидывает их в плей-офф Пути РПЛ. Лидер в четвёрке команд неожиданный – «Балтика». Она на своём поле переиграла «Зенит» в конце августа, так что у петербуржцев перед матчем была двойная мотивация – разбавить негативный фон вокруг и взять реванш за неудачу в Калининграде.

Уже по составу было понятно, что Семак экспериментирует. Но вынужденно. Из-за травм тренер лишился сразу двух профильных крайних защитников – Вячеслава Караваева и Марио Фернандеса. Из-за этого «Зенит» отказался от уже привычной по ходу этого сезона схемы с пятью игроками обороны. И вышел в сочетании 4-3-3. С Ренаном и Родригао в центре, Дугласом на левом, а Эраковичем на правом флангах. Серб, кстати, быстро адаптировался к новой роли. И выглядел уверенно.

Сергей Игнашевич особо ничем не удивил – он продолжает использовать три центральных защитника и на матч в Питере выпустил околоосновной состав. Даже несмотря на то, что команда, скорее всего, уже не вылетит из лидирующей тройки, которая выходит в плей-офф.

Перед стартовым свистком «Зенит» провёл милую акцию – вместо детей с футболистами вышли петербургские педагоги. Таким образом клуб поздравил их с предстоящим Днём учителя (5 октября). А матч начался уж слишком спокойно. Хозяева явно адаптировались к новому сочетанию, забрали мяч и искали свободные зоны. Соперник согласился на игру вторым номером – правда, чуть ли не первый их осознанный выход вперёд мог завершиться голом.

На 16-й минуте Мусаев с фланга навесил в штрафную, Маляров перепрыгнул Ренана, и парашютом мяч полетел в ворота. Адамов, дебютировавший за «Зенит» в официальном матче, не потерял концентрацию. А уже в ответной атаке зенитовцы открыли счёт. Здесь отдельные аплодисменты Сергееву. Эракович закинул мяч на Ивана, тот изящно обработал без шансов на перехват, потом переиграл вратаря и вонзил уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, теперь у «Зенита» полетит всё. Слишком наивное предположение. Ведь через пять минут после гола калининградцы сравняли. Мусаев дважды обыграл на фланге Дугласа, прострелил во вратарскую, Адамов отбил перед собой, а Бистрович замкнул. Не спрашивайте, где были защитники «Зенита». Этого не знает никто.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Такого хозяева не ожидали. Они продолжили контролировать мяч, но без особых идей впереди. В концовке тайма и вовсе чуть не пустили второй: Гузина классно бахнул в угол, однако Адамов вытащил.

В перерыве Семак мощно обновил состав: ушли Ренан и Изидор, которые проводили не лучший матч, плюс Коваленко. Команда перестроилась на привычные 5-3-2, ситуативно даже Мантуан оказывался на фланге обороны.

Стало чуть пободрее. Питер запер соперника на их половине, «Балтика» почти не выбегала в атаки. И на 63-й минуте это дало результат. Сергеев покатил на классно открывшегося Мантуана, тот прострелил на Ду Кейроса, и полузащитник красиво пробил в дальний.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше чемпион стал играть по счёту – всё так же особо не пускал соперника на свою половину. До конца матча сине-бело-голубые имели ещё несколько хороших моментов, но самый очевидный – уже на последних минутах, когда Вендел переиграл выбежавшего вперёд голкипера и с угла штрафной бил в пустые ворота. Финальный навал «Балтика» организовать так и не смогла.

После этой победы «Зенит» вышел на первое место в группе и с 11 очками гарантировал себе место в плей-офф. И поднял себе настроение – после такой мрачной недели это было необходимо.