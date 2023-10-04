Победная «пушка» «Реала» в Неаполе — сумасшествие. Как же обидно за вратаря «Наполи»!

«Реал» и «Наполи» выдали яркое представление в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – с пятью голами!

В центре внимания в этой игре по понятным причинам находился Кварацхелия. Грузинский вингер не скрывал, что с детства болеет за «Реал», а по ходу выдающегося для него прошлого сезона было много разговоров о том, что экс-звезда РПЛ окажется в Мадриде. Но то ли перегорел Хвича, то ли просто переживает спад сейчас после резкого взлёта на топ-уровне, а в сегодняшнем матче он долго не был похож на себя. В первом тайме совершил всего два касания в штрафной «сливочных» и не бил по воротам. Первый момент «Реала» случился после того, как Кварацхелия сыграл назад в ситуации, когда мог полететь вперёд на дриблинге, что наверняка сделал бы на кураже ещё несколько месяцев назад.

По началу игры казалось, что именно «Реал» диктует её ход, более того, команда Карло Анчелотти переигрывала соперника на стандартах. Но на 19-й минуте Мадрид пропустил после углового у своих ворот. «Наполи» реализовал первый настоящий голевой момент. Отличилась пара молодых центральных защитников Эстигор – Натан, которые, возможно, и не оказались бы в основе, если бы не травмы Ррахмани и Жезуса. Голкипер Кепа ошибся на выходе, Натана лишила забитого мяча перекладина, но Эстигор продавил в воздухе Карвахаля и забил. Хотя опытный защитник «Реала» мог быть раньше норвежца на мяче.

А потом наступило время Беллингема. Как же прекрасен сейчас новичок «Реала»! Сначала к голу «Реала» привёл его перехват – грубейшую ошибку совершил капитан «Наполи» Ди Лоренцо, подаривший мяч англичанину у своей штрафной. Беллингем сделал передачу на Винисиуса, а для того было делом техники решить эпизод в такой ситуации.

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Второй гол Джуд создал и забил сам. Исполнил всё как на тренировке – в таком-то матче! Забрал мяч почти в центре поля, протащил его до ворот «Наполи», не заметив троих оппонентов, обыграл Эстигора и положил мяч в сетку. Вот так благодаря, по сути, одному человеку «Реал» превратил к перерыву 0:1 в 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Главный бомбардир «Наполи» Осимхен ещё перед перерывом имел супермомент, но ему не повезло – Кепа исправился за ошибку сейвом. Зато уже в дебюте второго тайма Виктор стал участником эпизода, после которого в ворота «Реала» был назначен пенальти. Блокируя передачу Осимхена, Начо выставил руку, в которую попал мяч. Можно согласиться с судьёй Тюрпеном – это 11-метровый. Рука не находилась в естественном положении. Удача улыбнулась хозяевам, когда мяч после удара Зелиньского с «точки» срикошетил от штанги в ворота.

В этот отрезок матча «Реал» как-то потерялся. Слишком рациональная игра на сохранение результата. Ушёл в тень и Беллингем, а Кварацхелия, наоборот, наконец-то стал показывать себя. Несколько обводок и хороших обостряющих передач помогли грузинскому вингеру поверить в свои силы. За полтайма «Наполи» нанёс шесть ударов, в том числе два в створ, а у «сливочных» был один-единственный неточный удар. Но «Реал» есть «Реал». Вышел Модрич, команда улучшила контроль мяча против подуставшего соперника. И если Беллингем не использовал шанс оформить дубль, добивая мяч в пустой угол, то Вальверде феноменально зарядил с подбора после углового и забил красивый гол. Вот это пушка!

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Третий гол «Реала» окончательно сбил «Наполи» с ног. Мадрид перевёл игру в нужное для себя русло. Финального штурма от команды Руди Гарсии не последовало, скорее, суета в штрафной Кепы после атак хозяев. Кварацхелия оставался на поле до конца, но не сделал разницы. Итоговая статистика Хвичи: 62 касания мяча (восемь в штрафной), два удара (0 в створ), 84% точных передач, три паса под удар, четыре успешные обводки за пять попыток, 16 потерь владения, два заработанных фола, один отбор и один перехват.