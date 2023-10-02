Кто должен возглавить «Реал» после Анчелотти? Четыре реальных кандидата и один неочевидный

«Реал» пытается вернуть себе чемпионский титул под руководством Карло Анчелотти, но уже думает о будущем тренере. Летом 2024-го истекает контракт итальянца, который, кажется, планирует сделать своей следующей остановкой Бразилию и возглавить национальную команду этой страны с прицелом на ЧМ-2026. Кто же заменит Анчелотти в Мадриде? СМИ и инсайдеры в последнее время связывают с командой четырёх кандидатов. Давайте определим с помощью голосования самую достойную фигуру для работы с «Реалом».

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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