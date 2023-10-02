Кто должен возглавить «Реал» после Анчелотти? Четыре реальных кандидата и один неочевидный

«Реал» пытается вернуть себе чемпионский титул под руководством Карло Анчелотти, но уже думает о будущем тренере. Летом 2024-го истекает контракт итальянца, который, кажется, планирует сделать своей следующей остановкой Бразилию и возглавить национальную команду этой страны с прицелом на ЧМ-2026. Кто же заменит Анчелотти в Мадриде? СМИ и инсайдеры в последнее время связывают с командой четырёх кандидатов. Давайте определим с помощью голосования самую достойную фигуру для работы с «Реалом».
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Хаби Алонсо
41-летнего Хаби Алонсо называют одним из самых многообещающих молодых тренеров Европы. Сейчас он возглавляет «Байер», который делит первое место с «Баварией» по набранным очкам в Бундеслиге. При этом тренерский опыт у Хаби Алонсо небольшой – всего пять лет. Он работал с юношами «Реала» и с фарм-клубом «Реала Сосьедад», а Леверкузен стал его первой командой на высоком уровне. Пока получается успешно. Хаби Алонсо поднял «Байер» со дна таблицы и вернул в группу лидеров чемпионата Германии, довёл до полуфинала Лиги Европы.
Хаби Алонсо был связан с «Реалом» и как игрок. Провёл в Мадриде пять сезонов и выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов в 2014-м. На днях журналист Матиас Пратс в эфире Radio Marca сообщил, что именно Хаби Алонсо – фаворит на пост главного тренера «Реала» с лета 2024-го. Но нужно ещё договориться с «Байером». В августе Хаби Алонсо продлил контракт до лета 2026-го.
Рауль
46-летний Рауль – легенда «Реала», великолепный в прошлом нападающий, который до эры Криштиану Роналду был лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Он отыграл за «сливочных» 16 сезонов. И именно в «Реале» Рауль начал тренерскую карьеру в 2018-м, когда возглавил юношескую команду. А менее чем через год молодой специалист принял «Кастилью» – фарм-клуб «Реала», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Испании. Сейчас команда занимает в своей группе шестое место, а в прошлом сезоне была близка к выходу в Сегунду, но уступила в финале плей-офф.
Рауля ещё весной называли претендентом на замену Анчелотти, если бы итальянец уехал из Мадрида летом 2023-го. Однако Карло остался в «Реале», а экс-нападающий – в «Кастилье». Издание AS сообщало, что в клубе считают Рауля готовым к работе с первой командой. За него говорят лидерские качества, харизма, знание клуба и нужные навыки.
Зинедин Зидан
51-летний Зидан – знаковое имя в истории «Реала». Он выигрывал со «сливочными» Лигу чемпионов и как игрок, и как тренер. В последнем случае — трижды подряд (2016, 2017, 2018). Француз уже возвращался в команду после отъезда из Мадрида летом 2018-го. Второй приход Зизу получился менее успешным, тем не менее «Реал» победил под его руководством в Примере в сезоне-2019/2020. С июня 2021-го Зидан отдыхает, отклоняя все предложения и, по слухам, мечтая возглавить сборную Франции.
Тем не менее в этом году появлялась информация, что Зинедин готов во второй раз вернуться в «Реал» как главный тренер. Но руководство клуба должно выполнить ряд его условий. Вполне возможно, что Флорентино Перес вновь доверит штурвал Зидану. «Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому», – признавался недавно француз.
«Реалу» нужна новая кандидатура
Если вы считаете, что для «Реала» есть лучшая кандидатура, чем одна из включённых в шорт-лист Мадрида, голосуйте за этот вариант. Но других топ-тренеров заполучить не так просто – многие находятся на контрактах и не захотят уйти либо обойдутся очень дорого. Сам Анчелотти в качестве своего потенциального сменщика называл также Альваро Арбелоа – бывшего защитника «Реала», который с 2020 года работает с юношескими командами «сливочных».
«Я желаю, чтобы однажды они все – Рауль, Арбелоа и Хаби Алонсо – оказались в «Реале», – сказал на днях Анчелотти. – Все они люди, которых я очень люблю».
Интересно, что в мае 40-летний Арбелоа едва не подрался с экс-форвардом сборной Испании Фернандо Торресом, который теперь возглавляет юношей «Атлетико». Два бывших партнёра по «Ливерпулю» что-то не поделили на бровке во время матчей своих команд. Так что в «Реале» растёт горячий тренер.
Роберто Де Дзерби
44-летний итальянец Де Дзерби – единственный кандидат из присутствующих в шорт-листе клуба, который никак не связан с «Реалом». Будучи футболистом, он играл за границей только за румынский «ЧФР Клуж», а как тренер возглавлял, помимо итальянских команд, донецкий «Шахтёр» и «Брайтон». Но тем ценнее для Роберто тот факт, что на него обратил внимание президент мадридского клуба Флорентино Перес. Журналист Хесус Гальего подтвердил интерес «Реала» к Де Дзерби. Однако у итальянца действующий контракт – «Брайтон» подписывал его до лета 2026-го.
«Чайки» здорово стартовали в нынешнем сезоне АПЛ: пять побед в шести турах, третье место вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Работу Де Дзерби в Англии хвалят уже не первый месяц. Например, Хосеп Гвардиола говорил про итальянца: «Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон». Он уникален».