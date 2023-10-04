Так «Крылья» в этом сезоне ещё не проваливались. Вылетели из Кубка России за 10 минут

Перед 5-м туром Кубка России «Крылья» оказались в катастрофической ситуации. Только победа сохраняла реальные шансы попасть в плей-офф турнира. Хотя это кажется странным – один из лидеров РПЛ и вдруг не может забраться в тройку лучших команд группы. Но, похоже, приоритеты Игорь Осинькин расставил давно – все лучшие играют в РПЛ, а всё остальное – второстепенно. Тренер не изменил концепции даже в таком важном матче – Салтыков, Гарре, Солдатенков, Горшков и пара других игроков стартового состава остались в запасе. Так что на позитивный исход изначально было рассчитывать трудно.

«Ахмат» тоже финально не решил задачу выхода перед 5-м туром. Они всего на одно очко опережали «Крылья». Так что возможное поражение в гостях осложняло ситуацию. Плюс эмоциональный всплеск после прихода Ромащенко перестал работать – всего три гола в последних пяти матчах. Такая тенденция вызывала опасения.

Но уже в дебюте матча грозненцы показали: малое количество мячей – лишь стечение обстоятельств. Забили гол уже на второй минуте – такое удаётся нечасто. Всё началось с ошибки – Иванисеня в простой ситуации потерял мяч, и через Конате он оказался в ногах у Ильина в центре штрафной. Тот уверенно реализовал момент.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» тут же побежали отыгрываться. Но всё это не закончилось ничем хорошим. Ведь на восьмой минуте хозяева пропустили второй. И вновь после аморфности обороны. Конате получил мяч в штрафной и пробил. Казалось, Фролов отразил удар, но мяч всё равно влетел в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этот момент нужно было видеть Осинькина. Тренер не понимал, что происходит с его командой. Естественно, такое начало – психологический выстрел в собственные ожидания. Когда к 10-й минуте проигрываешь 0:2, а тебе нужна победа, сложно что-то изменить. Однако хозяева стали увереннее действовать в обороне – уже какой-то прогресс. Хотя бы пропускать перестали.

На 31-й минуте они даже забили. Писарский отпасовал на Карпицкого, и тот классно бахнул по воротам. Правда, следом судья поднял флаг: Писарский находился в офсайде, когда получал мяч. Ещё один момент «Крылья» создали уже в концовке тайма, когда Ежов классно бил из штрафной. Но не в створ.

Кажется, уже в перерыве «Крылья» смирились с поражением. И вылетом из Кубка. Это читалось по заменам – вместо того чтобы выпустить в атаку всех лучших, Осинькин убрал лишь Рассказова. При этом Ромащенко сделал три изменения.

«Ахмат» после перерыва взял мощный темп и мог повторить сценарий первого тайма. Но сначала Жуниор простил Фролова, а потом кипер потащил дальний удар Барача. Грозненцы полностью контролировали ход матча и создавали момент за моментом – на 64-й минуте Конате попал в перекладину, а в следующей атаке «Ахмат» забил третий: Семёнов классно выпрыгнул после углового, но первый удар попал в Карпицкого. Добивание – и мяч в воротах. Это уже разгром.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше грозненцы могли довести счёт до совсем неприличного, но не реализовали ещё несколько отличных шансов. Для «Крыльев» второй тайм превратился в мучение.

Самарцы вылетели из Кубка России. Последний матч с «Зенитом» для них уже ничего не решает. А вот «Ахмат» в случае победы над «Балтикой» и вовсе может заскочить на второе место, обеспечив себе место в плей-офф Пути РПЛ.