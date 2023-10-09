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Химки — Алания — 2:2, видео голов, обзор матча 13-го тура Первой лиги, ошибка Солдатенко, подробности, 9 октября 2023

Чудовищная ошибка вратаря «Алании». Как вообще возможен гол после такого удара? Видео
Георгий Илющенко
«Химки» — «Алания» — 2:2, видео голов, обзор матча
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Андре Онана, ты ли это? Правда, команда всё равно спаслась в матче с «Химками».

«Химки» и «Алания» устроили остросюжетный триллер в главном матче 13-го тура Первой лиги, расписав боевую ничью 2:2. И это было действительно легендарно.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Гурциев – 58'     1:1 Руденко – 63'     2:1 Степанов – 71'     2:2 Кротов – 76'    

И «Алания», и «Химки» грезят возвращением в РПЛ — и мечты пока не расходятся с реальностью. Химчане в случае победы сократили бы отставание от лидеров до одного очка, а владикавказцы уже и так делят первую строчку с махачкалинским «Динамо» — на трон их усадила бы даже ничья.

В важнейших играх яркий футбол зачастую отходит на второй план. Так поначалу было и тут. Команды не форсировали события и создали первую опасность только на 21-й минуте: Хабалов подал угловой точно на Гурциева, и тот эффектно пробил с лёта в дальний угол. Обухов даже не среагировал, однако мяч прокатился рядом со штангой.

«Барсы» продолжали давить и через шесть минут родили ещё одну опасность: Хабалов зарядил с 30 метров в ближний угол — Обухов не проспал и потащил.

У одного из главных конкурентов «Химок» и «Алании» большие проблемы:
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Допущенный момент взбодрил «Химки». Хозяева навалились на ворота «Алании» и за оставшееся время первого тайма создали три потенциально голевых эпизода.

Сначала Обухов поймал неразбериху в чужой штрафной, «обокрал» Плиева с Солдатенко и выбежал один на один со вторым — голкипер исполнил праймового Нойера, выскочил из ворот, сократил дистанцию и отразил удар в упор.

Следом Нетфуллин с 18 метров хлёстко пробил по воротам гостей после кружевной комбинации с Голубовичем, тем же Руденко и Кулишевым — химчан снова спасла реакция Солдатенко.

«Химки» — «Алания»

«Химки» — «Алания»

Фото: fckhimki.com

В конце первого тайма уже Нетфуллин ассистировал Голубовичу, сделав идеальную подачу в штрафную. Серб не воспользовался шансом и неточно кивнул в дальнюю девятку.

Зато вторая 45-минутка выдалась куда горячее. Началось всё с претензий «Алании» на пенальти: Кротов забежал в чужую штрафную и наткнулся на выставленную руку Варатынова. Или нет? Точно, нет. Судья Черемных не зафиксировал нарушение, и повторы подтвердили его правоту.

«Алания» не успокоилась и через пару минут забила уже по правилам, причём как! Шавлохов отправил дальнюю закидушку на Гурциева, и тот не подвёл, мощно переправив мяч в ближний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Ответа хозяев ждать не пришлось, и поблагодарить за него стоит героя первого тайма Солдатенко. Руденко прорвался по левому флангу и легонько пробил с острого угла в ближний. Казалось бы, странная затея, но ведь сработала! Голкипер попытался накрыть мяч, а тот попросту проскользнул под ним, будто нападающий химчан протащил на поле бутыль с подсолнечным маслом. Андре Онана, ты ли это?

Ошибка Солдатенко — на 1:30:30.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Химки» не врубили паузу и вскоре вышли вперёд, и снова в чат ворвалась красота. Голубович нашёл в штрафной «Алании» Степанова, а тот возьми и вколоти в ближнюю девятку. У Обухова практически не было шансов на сейв.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Добить соперника третьим голом не получилось — вместо этого снова забили владикавказцы. Кротов исправился за неловкое падение в начале тайма, приняв мяч от Кобесова после штрафного, технично обыграл защитника и закрутил обводящий в дальний. Какое же веселье после унылой первой 45-минутки!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

На этом голевые подвиги команд завершились. «Алания» взобралась на единоличное первое место с 25 очками после 13 туров, а «Химки» ворвались в тройку с 21 баллом. Между ними затесалось «Динамо» — у махачкалинцев 24 очка.

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