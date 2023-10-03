«Реально отстраняет игроков за улыбку». Почему «Торпедо» избавилось от испанского тренера

«Торпедо» объявило об увольнении главного тренера Жозепа Клотета. Испанец пришёл в команду в марте, вылетел с ней в Мелбет Первую лигу и неудачно прошёл треть нынешнего сезона.

Как Клотет оказался в «Торпедо»?

Назначение испанца за 10 туров до окончания РПЛ многие восприняли со скепсисом. «Торпедо» шло на последнем месте турнирной таблицы, отставая от зоны стыковых матчей на семь очков и от спасительного места – на 10. Казалось, что в таком случае нужен российский кризис-менеджер, способный встряхнуть игроков, дать команде возможность до последнего бороться за сохранение места в РПЛ. Как понимаете, этого не случилось: «Торпедо» проиграло 9 из 10 матчей и без шансов вылетело в Первую лигу.

Вот как вспоминал своё назначение сам Клотет в интервью Sport24 в августе:

Жозеп Клотет бывший главный тренер «Торпедо» «Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее.

Цель руководства — построить стабильный, надёжный проект. Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться».

Отстранение игроков

В конце апреля «Чемпионат» сообщил, что Клотет отстранил от тренировок трёх футболистов команды — Илью Кутепова, капитана Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлёва. С последним, к слову, было самое странное. По информации СМИ, которую позднее подтвердили игроки, Журавлёв был отстранён за улыбку на тренировке.

«С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлёва. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает что хочет… Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал экс-игрок «Торпедо» Илья Кухарчук «Спорт-экспрессу».

Нетфуллин и Кутепов в итоге покинули команду. Журавлёв, который ещё в августе не входил в планы Клотета (об этом испанец сам заявил в интервью), начал сезон в составе второй команды «Торпедо», а затем плавно перебрался в первую, где в первых двух матчах забил гол и отдал результативную передачу.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

В сентябре команду покинул ветеран и легенда клуба Артём Самсонов (подписал новый контракт в мае), который через несколько недель в составе «Уфы» выбьет «Торпедо» из розыгрыша Кубка России.

«Тренер сказал, что будем получать мало игрового времени… Но я игрок амбициозный, всё время хочется выигрывать и играть. Поэтому не стал вступать в баталии. Просто согласился.

Отстранения игроков? На тот момент думал, что тренеру виднее и он понимает, кого надо убрать, а кого пригласить. Вроде сперва даже появился какой-то результат, но потом он пропал. В итоге я понял, что эти отстранения ни к чему хорошему не приводят и не приведут», — сказал Самсонов «Матч ТВ».

Забор в матче со «Спартаком». Обвинение игроков «Родины»

Главная история с Клотетом времён РПЛ, разумеется, произошла в «Лужниках» во время матча со «Спартаком»: в концовке первого тайма Павел Шадыханов показал испанцу красную карточку. Клотет, не нашедший иного способа залезть на трибуну, сделал это через забор.

Жозеп Клотет в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мне нужно было добраться туда как можно быстрее. Только во втором тайме узнал, что на трибуны есть другой путь, ха-ха! Кстати, мне в итоге отменили штраф в 200 тысяч рублей за ту красную карточку. Значит, я был не так уж и неправ», — позже рассказал Клотет Sport24.

В начале сентября «Торпедо» всухую проиграло «Родине», а после этого Клотет обвинил игроков соперника в грязной игре:

«Мне пришлось делать замены, так как футболисты не могли продолжать играть из‑за травм. Уважаю своих игроков, они не поддавались на провокации, понимали, за какой клуб играют. Я никогда такую тактику не применяю, надо играть в футбол. Правила гласят: если игрок нарушает правила 3–4 раза подряд, то это жёлтая карточка. Я не люблю так играть, это мышление мелких команд, пытаться просто бить соперников и выключать их из игры. В течение всей игры они не разу не были наказаны, из‑за этого нашим игрокам было тяжело что‑то создавать. Потому что ты ожидаешь, что команда, играющая в футбол, должна быть защищена правилами», — сказал Клотет на пресс-конференции.

Вылет из Кубка России после странной серии пенальти

Нынешний сезон «Торпедо» нельзя назвать самым провальным, но место в середине таблицы для команды, потратившей в летнее трансферное окно больше, чем любой другой клуб Первой лиги, не может ничем оправдываться. Ситуацию мог исправить Кубок России, где в первом матче автозаводцы играли на выезде с «Уфой».

Основное время матча закончилось вничью, и команды сразу перешли в серию пенальти, где решающий удар мог нанести вратарь Егор Бабурин. Опытный спортсмен попал в перекладину, позволив серии продолжиться. Она закончилась точным ударом вратаря «Уфы» Олега Баклова и унизительным вылетом «Торпедо» из Кубка. После матча Клотет рассказал, почему в команде не нашлось пять исполнителей пенальти и почему в решающий момент его решил исполнять вратарь: «Когда я спросил игроков, кто будет бить следующий пенальти, никто не вызвался. Бабурин как капитан сказал, что он пойдёт бить следующим, пятым. То, что он промахнулся, для меня ничего не значит, я не беру это в расчёт. Он — наш вратарь и остаётся нашим вратарём»

Возможно, продвижение в Кубке помогло бы испанцу остаться подольше, но всё повернулось иначе.

Причина увольнения и отношения с болельщиками

Сказать, что болельщики «Торпедо» ненавидели Клотета — не сказать ничего. Возможно, фанаты закрыли бы глаза на отстранения игроков, но простить такие результаты команде, ставящей целью выход в РПЛ, они не могли.

Серия поражений «Торпедо», с учётом Кубка, достигла трёх матчей. Команда откатилась на девятую строчку, отстав от зоны автоматического выхода на семь очков. Да, от стыковых «Торпедо» отставало всего на два, но, как мы говорили ранее, это не тот результат, который ожидают от команды такого уровня. Аналогичная ситуация была в прошлом году в «Рубине», когда свой пост в ноябре покинул Леонид Слуцкий. После этого дела казанцев, обладавших сильнейшим составом в лиге, наладились, и они заняли первое место в таблице по итогам сезона.

«Торпедо» попало в эту же ситуацию: сильный состав, но совершенно не оправдывающая этот статус игра. Кажется, в руководстве команды решили перестраховаться, чтобы сохранить надежды на возвращение в РПЛ в год своего 100-летия.

Итог

Можно ли назвать работу Клотета в «Торпедо» провальной? Пожалуй, да. Вероятно, с этим согласится и сам тренер. Испанец за 23 матча в среднем за игру набирал 0,87 очка — это меньше, чем в любой другой его команде. 15 поражений в 23 матчах – это приговор.