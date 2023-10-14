Болбой не выкинул мяч вратарю «Енисея». И он решил разобраться с парнем после матча

Матч 14-го тура Первой лиги между «Химками» и «Енисеем» закончился скандалом. Красноярцы потерпели поражение со счётом 0:1, а после игры набросились на… местного болбоя. Самый активный участник конфликта голкипер гостей Евгений Ставер заработал по итогам стычки удаление.

«Химки» перед этим туром занимали третье место: отставали на четыре очка от лидера «Алании» и на три – от махачкалинского «Динамо». «Енисей» находился ближе к зоне вылета, на 14-й позиции. Впрочем, соперников разделяли всего шесть очков – такая плотность сейчас в таблице турнира.

«Химки» забили первый и, как выяснилось, победный мяч уже на 12-й минуте. Это сделал полузащитник Бутта Магомедов, для которого гол оказался первым в нынешнем сезоне. После этого команда Андрея Талалаева сделала всё, чтобы удержать минимальное преимущество. Хозяева, стремящиеся вернуться в Премьер-Лигу, откровенно играли на результат. Помогали им затягивать время и мальчишки, подающие мячи.

В напряжённой концовке, когда нервы достигли предела, начало будущему конфликту положил эпизод, случившийся после выхода мяча за пределы поля. Вратарь «Енисея» хотел побыстрее забрать мяч у болбоя, а тот специально отошёл подальше. Да ещё и отбросил мяч в сторону. Ставер подбежал к парню и сказал «пару ласковых». Игра продолжилась, но голкипер не забыл тот момент.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В компенсированное время Ставер прибежал в штрафную «Химок», но второго Проведеля из него не получилось. А как только прозвучал финальный свисток, голкипер совершил мощный рывок в сторону болбоя. За ним побежали другие футболисты как красноярцев, так и химчан, а также члены тренерских штабов команд. Возникла заварушка, и в этой толпе было видно только, как Ставер схватил болбоя и стал давить на него. Участники стычки потолкались, потом Евгения оттащили, а подбежавший судья показал ему красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

«Я знаю, что поспособствовало такой реакции, не оправдываю её, – сказал после матча главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер. – Парень, подававший мячи, делал это долго, это не понравилось нашему футболисту. Но это не оправдание, нас такой поступок не красит. Что произошло потом, я не видел и комментировать не могу».