Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Химки» — «Енисей» — 1:0, обзор матча, конфликт вратаря Ставера с болбоем, подробности, 14 октября 2023, Первая лига

Болбой не выкинул мяч вратарю «Енисея». И он решил разобраться с парнем после матча
Анатолий Романов
Вратарь «Енисея» решил разобраться с болбоем
Аудио-версия:
Комментарии
Мощный конфликт в Первой лиге после матча «Химок».

Матч 14-го тура Первой лиги между «Химками» и «Енисеем» закончился скандалом. Красноярцы потерпели поражение со счётом 0:1, а после игры набросились на… местного болбоя. Самый активный участник конфликта голкипер гостей Евгений Ставер заработал по итогам стычки удаление.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Магомедов – 12'    

«Химки» перед этим туром занимали третье место: отставали на четыре очка от лидера «Алании» и на три – от махачкалинского «Динамо». «Енисей» находился ближе к зоне вылета, на 14-й позиции. Впрочем, соперников разделяли всего шесть очков – такая плотность сейчас в таблице турнира.

Удивительный гол в Первой лиге:
Чудовищная ошибка вратаря «Алании». Как вообще возможен гол после такого удара? Видео
Видео
Чудовищная ошибка вратаря «Алании». Как вообще возможен гол после такого удара? Видео

«Химки» забили первый и, как выяснилось, победный мяч уже на 12-й минуте. Это сделал полузащитник Бутта Магомедов, для которого гол оказался первым в нынешнем сезоне. После этого команда Андрея Талалаева сделала всё, чтобы удержать минимальное преимущество. Хозяева, стремящиеся вернуться в Премьер-Лигу, откровенно играли на результат. Помогали им затягивать время и мальчишки, подающие мячи.

В напряжённой концовке, когда нервы достигли предела, начало будущему конфликту положил эпизод, случившийся после выхода мяча за пределы поля. Вратарь «Енисея» хотел побыстрее забрать мяч у болбоя, а тот специально отошёл подальше. Да ещё и отбросил мяч в сторону. Ставер подбежал к парню и сказал «пару ласковых». Игра продолжилась, но голкипер не забыл тот момент.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В компенсированное время Ставер прибежал в штрафную «Химок», но второго Проведеля из него не получилось. А как только прозвучал финальный свисток, голкипер совершил мощный рывок в сторону болбоя. За ним побежали другие футболисты как красноярцев, так и химчан, а также члены тренерских штабов команд. Возникла заварушка, и в этой толпе было видно только, как Ставер схватил болбоя и стал давить на него. Участники стычки потолкались, потом Евгения оттащили, а подбежавший судья показал ему красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

«Я знаю, что поспособствовало такой реакции, не оправдываю её, – сказал после матча главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер. – Парень, подававший мячи, делал это долго, это не понравилось нашему футболисту. Но это не оправдание, нас такой поступок не красит. Что произошло потом, я не видел и комментировать не могу».

Таблица Первой лиги.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android