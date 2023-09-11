«Не уйду сейчас даже ради предложения мечты». Российский тренер творит историю в отборе ЧЕ

Сборная Казахстана продолжает приятно удивлять. Позади больше половины отбора Евро-2024, а команда по-прежнему сохраняет отличные шансы на прямой выход в финальную стадию. До первого места — всего одно очко! Российскому болельщику должен быть особенно приятен тот факт, что возглавляет сборную-сенсацию соотечественник. На следующий день после победы казахстанцев над Северной Ирландией мы созвонились с Магомедом Адиевым и обсудили последние события в квалификации и не чуждой ему РПЛ.

— Казахстан впервые в истории набрал 12 очков в отборочном цикле. Чувствуете, что вписали своё имя в историю местного футбола?

— Я всегда боялся и до сих пор боюсь таких высказываний: первый, попал в историю и так далее. Это не те вещи, за которые я борюсь в жизни и хочу, чтобы они происходили со мной. Да, приятно, не буду скрывать. Но для меня это не повод для гордости. Есть гораздо более важные вещи и жизненные принципы, которые я хочу и пытаюсь соблюдать.

— Какие?

— Я стараюсь правильно идти по жизни. Помогать людям, не обманывать, не подводить, смотреть прямо в глаза и оставаться своим парнем для своих. Для меня эти вещи важнее каких-то исторических достижений.

— Как сложилась последняя игра?

— Очень непросто, даже тяжело. Когда ты конкурируешь в отборе чемпионата Европы, лёгких игр ожидать не приходится. Изначально понимали, что будет сложно. Вдвойне приятно, что в этой тяжёлой игре мы одержали победу и завоевали столь важные для нас очки.

— Первое место от четвёртого теперь отделяет всего одно очко. Ожидали такой ожесточённой борьбы в группе?

— Не могу сказать, ожидал или нет. У меня один подход что в клубах, что в сборной: есть ближайшая игра, в которой ты должен побороться за три очка. Потом этим же путём идёшь к следующей игре. Что по итогу выходит и сколько ты набрал — уже смотришь по факту. Рады, что за четыре тура до конца отбора мы остаёмся в числе претендентов. Но мы понимаем, что будет очень непросто отобраться в финал.

Футболисты Казахстана празднуют забитый мяч Фото: kff.kz

— Для Казахстана это по-своему уникальный момент?

— К сожалению всех любителей футбола Казахстана, сборная никогда прежде не претендовала на большие турниры. Наверное, все скажут, что это большой и исторический момент. Я и мои футболисты не забиваем себе этим голову. Я считал и считаю, что итоги надо подводить только тогда, когда заканчивается твой путь. Сейчас это всего лишь промежуточный результат. Мы хотим большего.

Ситуация в группе очень запутанная

— Как единственный российский тренер в отборе на Евро ощущаете поддержку от коллег-соотечественников?

— Конечно, ощущаю. Меня вчера поздравили Курбан Бекиевич Бердыев, Станислав Саламович Черчесов, Галактионов. Очень много тренеров из России поздравляют и разделяют с нами этот успех. Мне очень приятно. Звонили с поздравлениями и спортивные директора, и другие футбольные люди. Чувствую, что следят и радуются нашим успехам, за что им огромное спасибо. Я также желаю всем моим коллегам удачи.

— А с предложениями о работе из России обращаются?

— Были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, каким бы большим оно ни было, вплоть до работы моей мечты — я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми. У нас впервые появился такой шанс — за него надо побороться, довести дело до конца. И только тогда, когда отыграем отбор, можно будет рассуждать о каких-то предложениях. Я всем сказал: «Ребята, спасибо за интерес и приглашение — мне это очень приятно, но я не готов сейчас даже рассматривать». Мне надо закончить этот отбор, а потом можно будет о чём-то разговаривать.

— Но за РПЛ следите?

— Не могу сказать, что пристально. Когда есть время, смотрю матчи. Мне всегда интересно, что происходит в России. Не скажу, что прямо чему-то удивляюсь. Радуюсь, что наконец-то «Краснодар» на первом месте. Понимаю, сколько Галицкий вложил туда души и своих средств. Для человека это отдушина.

— Отберут золото у «Зенита»?

— Вряд ли (смеётся). «Зенит» — очень конкурентоспособная команда. Но в этом году будет не так ощутима разница в классе. Думаю, какую-то борьбу «Зениту» навяжут, но он всё равно останется первым.

— В Армении активно натурализуют игроков из РПЛ. У Федерации футбола Казахстана нет желания пойти по этому пути?

— Нет. Здесь есть чёткая позиция президента Федерации футбола Казахстана — никаких искусственных натурализаций. Будем опираться на своих игроков. Если человек сам принимает гражданство — будем рассматривать. Считаю, что это правильно. Сборная должна состоять из патриотов своей страны. А если мы будем искусственно раздавать паспорта, о каком патриотизме может быть речь?

— Алип прогрессирует в России?

— Даже когда Нурик не получал игровую практику, я говорил, что он сильно прогрессирует. В тренировочном процессе Алип противостоит таким футболистам, как Вендел, Клаудиньо, ранее Малком. Он стал сильнее ментально, крепче, добавил во многих аспектах. С появлением игровой практики в «Зените» стало видно, что он в хорошем тонусе. Он довольно сильно провёл матчи за сборную.

Нуралы Алип Фото: kff.kz

— Как Зайнутдинов чувствует себя в Турции?

— Я разговаривал с Бахой. Он осваивается, но полностью ещё не адаптировался. Турция — это немного другая культура. Конечно, ему тяжело. Нужно ещё время. Ему должен пойти на пользу этот переход. В России он доказал, что является неординарным футболистом. Зайнутдинов захотел новый вызов — и получил его в большом турецком клубе. Он будет играть в еврокубках и выступает в сборной — вкупе всё это должно дать ему ещё больший рост.

— Кто ещё из сборной Казахстана может последовать его примеру?

— Подрастает интересная молодёжь. Понятно, что им надо немного времени. Я знаю, что определённый интерес к нашим игрокам клубы проявляют. В Турции вёлся предметный разговор по Быстрову. Есть молодые парни, которые неплохо проявляют себя в сборной, и им это даст толчок для переезда в Европу.

— А российской молодёжи реально прогрессировать без еврокубков и официальных матчей сборных?

— Это и сейчас надо делать. Я полностью согласен с тем, что в сборную вызывается большое количество молодёжи. Команду надо готовить не к сегодняшнему, а к завтрашнему дню. Когда-то всё это закончится. И когда это случится, у нас должна быть конкурентоспособная сборная с молодыми футболистами, способными противостоять большим клубам и национальным командам.

— Но последние игры сборной России вызывали скорее негативные, чем позитивные эмоции.

— При большой трансформации состава стабильных результатов не будет. Всё время разные сочетания и нет стабильности. Если бы сейчас нужен был результат, мы бы увидели определённый костяк, на который опирается тренерский штаб. Тогда и результаты были бы немного другими.

Главные матчи Казахстана, естественно, впереди. В следующем туре команда Адиева сыграет на выезде с Данией (14 октября) и Финляндией (17 октября). А в ноябре – домашняя игра с Сан-Марино (17-го) и Словения на выезде (20-го). Что касается конкурентов, то Словении ещё играть с Финляндией, Северной Ирландией и Данией. У финнов и датчан, кроме игр с Казахстаном и Словенией, матчи с Сан-Марино и Северной Ирландией.