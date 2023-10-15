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«Зенит» — ЦСКА — 1:4, финал Кубка России по футболу среди женских команд, видео голов, 15 октября 2023

ЦСКА стал обладателем Кубка России! Обыграли «Зенит» второй год подряд. Видео
Ульяна Лукьянченко
ЦСКА стал обладателем Кубка России!
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Москвички забили в ворота петербурженок четыре гола.

Сегодня в Калининграде состоялся финал женского Кубка России, в котором встретились участницы главной игры прошлого года – ЦСКА и «Зенит».

В прошлом сезоне финал случился в ноябре на «Газпром Арене» и стал самым посещаемым в истории российского женского футбола России – на игре присутствовали 19 тысяч болельщиков. Они увидели пушечный гол Габриэль Онгене, решающие сейвы в концовке, кровь на поле и даже историю с джакузи. А что сегодня?

Каким был тот финал:
«Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией!
«Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией!

Камерунская нападающая Онгене вновь отличилась в решающем матче за трофей. Она открыла счёт в концовке первого тайма с передачи Франциски Ордеги, которая переиграла Ксению Цыбутович. Забив гол, Габриэль сняла футболку, под которой было послание – Je suis Mbankolo (Я Мбанколо – с французского). Мбанколо – это город в Камеруне, в котором в результате оползней погибли около 30 человек.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Габриэла Гживиньска сравняла счёт после перерыва в результате ошибки Елизаветы Щербаковой. Польская полузащитница пробила издали, а вратарь ЦСКА не смогла зафиксировать мяч после отскока.

Всего через пару минут главная судья матча Вера Опейкина после просмотра видеоповтора назначила пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой. Надежда Смирнова реализовала 11-метровый удар и сделала счёт 2:1.

За 20 минут до конца Ордега увеличила преимущество ЦСКА. Цыбутович неудачно приняла мяч после розыгрыша аута, а Франциска совершила перехват и нанесла точный удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке встречи Опейкина назначила второй пенальти в ворота «Зенита» после стыка Натальи Воскобович и Ордеги, однако отменила своё решение благодаря VAR.

Надежда Смирнова оформила дубль на последних минутах, установив финальный счёт матча – 4:1. ЦСКА взял третий Кубок России в своей истории, а «Зенит» потерпел поражение в финале третий сезон подряд.

Собрать людей на матч неместных команд в Калининграде — задачка со звёздочкой

Собрать людей на матч неместных команд в Калининграде — задачка со звёздочкой

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Местом проведения финала Кубка России в этом году была «Ростех Арена» в Калининграде, которая вмещает около 35 тысяч зрителей. Собрать людей на матч неместных команд – задачка со звёздочкой. Выходом стало решение объединить финал Кубка с матчем Медиалиги. Сразу после матча женских команд состоится полуфинал МФЛ между BrokeBoys и «Эгриси». На обе игры продавался единый билет – кроме того, финал Кубка России между женскими командами активно продвигали ресурсы Медиалиги.

Однако людей было мало. Сообщалось, что как со стороны «Зенита», так и со стороны ЦСКА приехали по не более 50 человек. Связана ли посещаемость финала Кубка России между женскими командами с афишей полуфинала Медиалиги, в котором не сыграли «Амкал» и 2DROTS?

Противостояние ЦСКА и «Зенита» стало главным в последних двух сезонах Суперлиги и Кубка России

Противостояние ЦСКА и «Зенита» стало главным в последних двух сезонах Суперлиги и Кубка России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Противостояние ЦСКА и «Зенита» стало главным в последних двух сезонах Суперлиги и Кубка России, оставив позади дерби армейцев с «Локомотивом». В прошлом году «Зенит» стал чемпионом, обойдя ЦСКА в таблице на три очка. Затем петербурженки уступили 1:2 в финале Кубка на своём стадионе. Летом ЦСКА принял «Зенит» в матче за Суперкубок, который по итогам серии пенальти достался футболисткам Ольги Порядиной.

В текущем розыгрыше чемпионата России всё ещё впереди, после сегодняшнего матча начнётся финальный этап. Суперлига играется в два турнира: предварительный и плей-офф. В последнем этапе шесть команд из верхней части таблицы играют друг с другом за призовые места. Основная борьба вновь пройдёт между ЦСКА и «Зенитом»: первые – лидируют, а вторые отстают на три очка. Весной петербурженки победили в гостях, а в ответном матче в Санкт-Петербурге (лишь матч назад до финала Кубка) сильнее оказались москвички.

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