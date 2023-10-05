У Хаби Алонсо есть всё, чтобы возглавить «Реал». Но сейчас у него другая миссия

«Алонсо напоминает мне метроном. Он игрок склада мышления Хави, который, я в этом не сомневаюсь, тоже станет великим тренером. Алонсо уже сейчас ведёт себя на поле как тренер. Не сомневаюсь, что однажды мы сразимся с ним на этом уровне», — Жозе Моуринью ещё в 2011 году выдал Хаби Алонсо щедрый аванс. Португалец оказался прав — в прошлом сезоне его «Рома» с огромным трудом прошла «Байер» Алонсо в полуфинале Лиги Европы.

Прошёл всего год, как второй испанский тренер в истории Бундеслиги — после Хосепа Гвардиолы — возглавил прозябавший в зоне вылета «Байер». За короткий период времени Алонсо не только оживил команду и вывел её в Лигу Европы, но и поспособствовал тому, чтобы в чемпионате Германии была создана конкуренция гегемону — «Баварии». Леверкузенцы играют в динамичный футбол с широким выбором тактических насадок и заточенностью на результат. Неудивительно, что теперь всё громче звучат голоса, что в ближайшем будущем баск возглавит мадридский «Реал».

«Я тренировал Хаби. Он делает отличную работу в «Байере», хорошо понимает футбол, потому вырос в отличного тренера. Я желаю Алонсо, Раулю и Альваро Арбелоа однажды возглавить «Реал», — отметил нынешний тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Разбираем, насколько качества главного кандидата на пост тренера «Реала» после ухода Карло в следующем году соответствуют высоким стандартам «Королевского клуба».

Харизма, стрессоустойчивость, надёжность

60-я минута знаменитого стамбульского финала Лиги чемпионов сезона-2004/2005 между «Миланом» и «Ливерпулем». Мерсисайдцы «горели» 0:3 после первого тайма, но отыграли два мяча и получили возможность сравнять счёт. Опорник «Милана» Рино Гаттузо срезал в своей штрафной Стивена Джеррарда, и исполнять 11-метровый отправился Алонсо. Испанец пробил в левый от себя угол, бразилец Дида вытащил мяч, и всё же Хаби оказался первым на добивании и вколотил мяч под перекладину. Час спустя он вместе с другими игроками «Ливерпуля» поднял кубок над головой.

Только что Алонсо сравнял счёт в финале Лиги чемпионов – 2004/2005. Это был первый пенальти в его карьере Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«В таких матчах забываешь о страхе. Это был первый пенальти в моей профессиональной карьере, но энергетика на поле была такой, что я в себе не сомневался. Чётко понимал, куда буду бить. Удар получился не таким уж и плохим, однако Дида совершил блестящий сейв. Наверное, я продемонстрировал самую стремительную реакцию в жизни. Тот гол зарядил меня сумасшедшей уверенностью на всю оставшуюся карьеру», — признался Алонсо в интервью пресс-службе УЕФА в 2021 году.

Позиция Хаби в центре поля требовала от него прежде всего надёжности, но это никогда не мешало ему сыграть нестандартно. Раскрепощённость и стрессоустойчивость Алонсо ещё больше возросли после двух фантастических голов в 2006 году. В январе в кубковом матче с «Лутоном» он забил ударом с 60 метров (один фанат «Ливерпуля» поставил £ 200 на гол «красных» со своей половины поля и выиграл £ 25 тыс.), а осенью того же года баск схожим образом одурачил вратаря «Ньюкасла».

«Я рисковал? Нет! — заявляет Алонсо. — Если бы я не забил с центра поля, ничего страшного не случилось бы, ведь никто не ждёт этого. В тех случаях болванами выглядели только вратари. Я никогда не занимаюсь тем, в чём буду выглядеть глупо. Вы когда-нибудь видели меня, накручивающего финтами защитников и врывающегося в штрафную?»

Целеустремлённость, работа над собой, избирательность

В детстве Алонсо всё давалось легко: в школе он демонстрировал успехи в математике, а футбольный талант позволил ему уже в 18 лет дебютировать за «Реал Сосьедад» и в 20 примерить капитанскую повязку. Расслабляться парню не давали родители, особенно мама. В 15 лет Хаби провалил тест по испанскому языку, после чего мама на месяц запретила ему играть в футбол.

«Для юного футболиста очень важно, чтобы у него было полноценное детство, не зацикливаться на тренировках. Спасибо родителям, они растили меня так, что до 16 лет у меня не было мысли стать профессиональным игроком. Это сильно помогло не чувствовать дополнительную нагрузку», — признавался Алонсо.

Хаби — выпускник знаменитой академии «Реала Сосьедад», где уделяют огромное внимание работе над психологией подрастающего поколения, как и преемственности. Несколько лет назад в Испании случился скандал: мадридский «Реал» U9 разгромил команду сверстников «Вильяверде Сан-Андрес» со счётом 31:0. В академии «Сосьедада» это невозможно, потому что у них нет ни команды U9, ни даже U12. Самая младшая — до 13 лет. Кроме того, у басков на всех уровнях один стиль игры, что позволяет легко интегрировать воспитанников в основу, когда они достигают нужного уровня.

Юный полузащитник «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо Фото: Firo Foto/Getty Images

«Во время своей карьеры игрока я старался идти к новой цели шаг за шагом — держал это в уме, когда выходил на очередную игру или менял клуб. Только ежедневная работа над собой приводит к результату. Каждый день любой человек должен спрашивать себя, в правильном ли он двигается направлении», — убеждён молодой тренер. Алонсо хватило всего одного сезона работы тренером в «Реале» U19 для понимания, что это не тот путь. Всё потому, что как бы круто ни работала академия «Мадрида», напрямую в первую команду там не пробиться. Хаби ушёл в родной «Сосьедад», где сразу же почувствовал результат своих усилий — сегодня за баскский клуб выступают 14 воспитанников.

Тактическая вариативность, прокачка уверенности, самоотдача

За три сезона работы со второй командой «Сосьедада» Хаби достаточно прокачался, чтобы получить шанс на высоком уровне. В 2021 году он вывел «Реал Сосьедад Б» во второй дивизион чемпионата Испании (впервые за 60 лет), и, хоть они сразу же и вылетели, в большинстве матчей неопытный коллектив Алонсо владел мячом более 70% времени. Тогда же тренер мог впервые оказаться в Германии — свой отказ «Боруссии» из Мёнхенгладбаха он пояснил тем, что ему ещё нужно немного времени.

После подписания Алонсо летом 2022 года спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что не сомневается в высоком интеллекте и выдающихся тренерских навыках Алонсо, которые выведут команду на новый уровень. Первым делом испанец занялся психологической подготовкой игроков «Байера». «Глаза в пол, тишина в раздевалке — с такой атмосферой сложно выигрывать. Я попытался вдохнуть уверенность в игроков, а когда это удалось, команда начала набирать обороты», — признался тренер.

Моуринью — Алонсо: «Я же тебе говорил, что станешь хорошим тренером» Фото: Massimo Insabato/Getty Images

Немаловажно для «Байера» знание тренером немецкого языка, чему способствовали три крутых сезона испанца в составе «Баварии» под руководством Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Особенно тренер ценит период управления Пепа — именно он настоял на трансфере опорника в Мюнхен. «Мне было так любопытно узнать секреты Гвардиолы, — рассказал Алонсо The Athletic в 2019 году. — У него неослабевающий природный энтузиазм. Футбольные сезоны длинные, но до самого конца Пеп, казалось, никогда не уставал. Игрокам это давало дополнительные несколько метров в ногах, когда это было наиболее важно».

Под руководством Алонсо леверкузенцы так разошлись, что в прошлом сезоне выдали серию из семи побед (впервые с 2002 года), одна из которых имеет для тренера огромное значение. В марте «Байер» со счётом 2:1 обыграл дома «Баварию», а в новом сезоне команда вырвала почётную ничью на «Альянц-Арене» — 2:2. Во многом это стало возможным благодаря умению «Байера» перестраиваться по ходу матчей. Хаби обычно начинает игру по схеме 3-4-3 с акцентом на фланги, а когда нужно закрыться — переходит на 5-4-1.

Ещё «Байер» отлично прессингует, задействуя порядок 4-2-4. Неудивительно, что в прошлом сезоне команда со значительным отрывом лидировала по количеству передач на половине поля соперника (1820, на втором месте «Бавария» с 1537), при этом около 87,7% пасов находили адресат. Леверкузен часто громил соперников — 11 разных игроков забили по четыре и более мячей во всех соревнованиях.

«Если у вас есть качество в последней трети поля, то голы непременно придут», — убеждён Алонсо, который также подчёркивает огромную важность самоотдачи. С этим у «Байера» порядок — в недавней игре с «Баварией» леверкузенцы суммарно пробежали на 4 км больше соперника.

Интеллектуал, ценитель искусства, коллекционер часов

Алонсо исполнилось девять лет, когда в дом его родителей постучал испанский режиссёр Хулио Медема. Большой поклонник футбола искал мальчика на роль в фильме «Корова», и ему приглянулся Хаби, которого он увидел на одной из тренировок. Родители опасались, что съёмки в кино помешают успеваемости сына, и отказали. Хаби на них не в обиде — для успеха в любом деле важно не распыляться и быть сосредоточенным. При этом футболист всегда делал то, что помогало ему стать лучше.

В 16 лет испанец отправился на полтора месяца в Ирландию для прокачки английского языка — он сам нашёл эту программу обмена, родители не давили на него. Во время стажировки Алонсо много играл в гэльский футбол — ирландский вид спорта, похожий на регби. «Было очень тяжело, но я выдержал. В какой-то мере эта жёсткая игра меня закалила», — вспоминает Хаби, чей «Байер» играет в такой же силовой и агрессивной манере.

Многие игроки команд, которыми руководил Гвардиола, признавались, что у тренера множество книг по футбольной тактике — он штудирует их даже во время тренировок. У Алонсо похожий подход, и более пытливого и открытого к новым знаниям специалиста ещё нужно поискать. При этом испанец — очень разносторонняя личность. «Я обожаю читать. И не только футбольную литературу — прессу, журналы, новеллы, биографии, триллеры… Всё. Я очень любознательный, интересуюсь кино, музыкой, экономикой, дизайном, архитектурой. Ещё я люблю людей, которые отличаются от остальных, в которых есть нечто особенное. Леонард Коэн с его стихами, Ларс фон Триер со своими фильмами. Я люблю следить за такими людьми, необычными, с харизмой», — признался тренер.

Стиляга Хаби с женой Нагоре Фото: A. Hassenstein/Getty Images

После победы на ЧМ-2010 мадридский музей Тиссена-Борнемисы подарил игрокам сборной Испании безлимитный VIP-пропуск, по которому можно смотреть частные коллекции и посещать выставки таких мастеров, как Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, и других великих художников. Из всех игроков «Красной фурии» абонементом воспользовался только Алонсо.

Больше искусства Хаби ценит только часы — он собирает произведения дорогих марок последние 20 лет. Особенно тренер дорожит часами Franck Muller, подаренными ему и другим игрокам «Ливерпуля» за стамбульский финал Лиги чемпионов. На часах Алонсо выбит его игровой номер 14.

Баску очень нравится высказывание великого тренера Билла Шенкли: «Футбол — не вопрос жизни и смерти. Он нечто большее». У столь разностороннего и выдающегося интеллектуала, как Хаби, есть все предпосылки, чтобы однажды получить шанс в «Реале». Но пока что его миссия — прервать 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Германии и избавить леверкузенскую команду от обидного прозвища «Неверкузен».