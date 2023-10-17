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Греция — Нидерланды — 0:1, обзор матча квалификации Евро-2024, ван Дейк реализовал пенальти, 16 октября 2023 года

Жаркая концовка в матче отбора Евро! Нидерланды «прибили» соперника голом на 90+3-й минуте
Кирилл Закатченко
Греция — Нидерланды — 0:1
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Команда Кумана дожала Грецию и теперь почти наверняка поедет в Германию.

Сборные Греции и Нидерландов провели важный матч отбора на Евро-2024. По его итогам одна из команд практически гарантировала себе поездку в Германию.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 1
Нидерланды
0:1 ван Дейк – 90+3'    

Перед очередным игровым днём в группе В сложилась относительно простая ситуация. Франция точно поедет на Евро, а Ирландия и Гибралтар потеряли все шансы даже на второе место. На ещё одну прямую путёвку в группе претендовали всего две сборные — Греции и Нидерландов. У греков было на три очка больше, а нидерландцы провели на один матч меньше. По сути, проигрывать нельзя было ни тем, ни другим.

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Рональд Куман на этом отрезке сезона столкнулся с большими кадровыми проблемами. Тренер не мог рассчитывать на нескольких футболистов, а его команда нуждалась в очках. Первый тайм прошёл с преимуществом гостей, которые вполне наиграли как минимум на гол. Но у греков есть Одиссеас Влаходимос. Вратарь, который 1 сентября сменил «Бенфику» на «Ноттингем Форест», сохранил нули на табло.

Именно его должен благодарить 19-летний защитник Константинос Кульеракис. Парень схватил за футболку Вирджила ван Дейка и поспособствовал падению почти двухметрового соперника в штрафной площади греков. Испанский арбитр Алехандро Эрнандес сразу назначил пенальти, видеоассистенты подтвердили решение. А вот Ваут Вегорст пробил плохо и превратил вратаря в героя.

Ваут Вегорст не реализовал пенальти в матче с Грецией

Ваут Вегорст не реализовал пенальти в матче с Грецией

Фото: Rico Brouwer/Getty Images

К слову, нападающий пока проводит посредственный сезон. Прошедшим летом Вегорст вернулся в Германию — его арендовал «Хоффенхайм». Как вы думаете, сколько мячей в этом сезоне забил Ваут? Ни одного. Шесть матчей во всех турнирах, 493 минуты, одна голевая передача (в Кубке Германии). Правда, в сентябре Вегорст забил по мячу в отборочных матчах Евро-2024 с Грецией (3:0) и Ирландией (2:1). А теперь запорол такой момент.

После перерыва гости по-прежнему доминировали, но Влаходимос не желал пропускать. Греческий голкипер потащил непростой удар Стивена Бергвейна, когда тот уже видел мяч в воротах. И здесь уже нужно проставиться Константиносу Мавропаносу, который отметился жутким «привозом». Именно его безобразный пас поперёк поля едва не стал фатальным.

Усилий греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса не хватило для победы

Усилий греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса не хватило для победы

Фото: IMAGO/Focus Images/TASS

Греки выравняли игру ближе к середине второго тайма благодаря замене от Густаво Пойета. Правда, если рассматривать матч в целом, то преимущество было на стороне гостей. На 89-й минуте арбитр во второй раз назначил пенальти в ворота Греции. Эрнандес посчитал, что вышедший на замену Вангелис Павлидис сфолил в своей штрафной площади. Любопытно, что судью позвали к монитору, однако он не поменял решение после повтора. На этот раз к мячу подошёл ван Дейк и легко переиграл вратаря.

Если вы думаете, что на этом события в матче закончились, то ошибаетесь. Во-первых, судья удалил тренера гостей Густаво Пойета — тот слишком сильно возмущался. А потом Эрнандес не решился поставить третий пенальти в ворота Греции, хотя на повторе показалось, что греческий футболист нарушил правила. Испанец снова сбегал к монитору, но на «точку» всё равно не указал. В итоге счёт больше не изменился, несмотря на старания обеих команд.

Гости догнали соперника по очкам, при этом у Нидерландов есть один матч в запасе. Команде Кумана достаточно обыграть Ирландию (дома) или очень скромный Гибралтар (на выезде). При таком раскладе нидерландцы точно поедут на Евро. В случае равенства очков будут смотреть на личные встречи, и здесь преимущество на стороне Нидерландов.

Таблица отборочных групп на Евро-2024:
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