Жаркая концовка в матче отбора Евро! Нидерланды «прибили» соперника голом на 90+3-й минуте

Сборные Греции и Нидерландов провели важный матч отбора на Евро-2024. По его итогам одна из команд практически гарантировала себе поездку в Германию.

Перед очередным игровым днём в группе В сложилась относительно простая ситуация. Франция точно поедет на Евро, а Ирландия и Гибралтар потеряли все шансы даже на второе место. На ещё одну прямую путёвку в группе претендовали всего две сборные — Греции и Нидерландов. У греков было на три очка больше, а нидерландцы провели на один матч меньше. По сути, проигрывать нельзя было ни тем, ни другим.

Рональд Куман на этом отрезке сезона столкнулся с большими кадровыми проблемами. Тренер не мог рассчитывать на нескольких футболистов, а его команда нуждалась в очках. Первый тайм прошёл с преимуществом гостей, которые вполне наиграли как минимум на гол. Но у греков есть Одиссеас Влаходимос. Вратарь, который 1 сентября сменил «Бенфику» на «Ноттингем Форест», сохранил нули на табло.

Именно его должен благодарить 19-летний защитник Константинос Кульеракис. Парень схватил за футболку Вирджила ван Дейка и поспособствовал падению почти двухметрового соперника в штрафной площади греков. Испанский арбитр Алехандро Эрнандес сразу назначил пенальти, видеоассистенты подтвердили решение. А вот Ваут Вегорст пробил плохо и превратил вратаря в героя.

Ваут Вегорст не реализовал пенальти в матче с Грецией Фото: Rico Brouwer/Getty Images

К слову, нападающий пока проводит посредственный сезон. Прошедшим летом Вегорст вернулся в Германию — его арендовал «Хоффенхайм». Как вы думаете, сколько мячей в этом сезоне забил Ваут? Ни одного. Шесть матчей во всех турнирах, 493 минуты, одна голевая передача (в Кубке Германии). Правда, в сентябре Вегорст забил по мячу в отборочных матчах Евро-2024 с Грецией (3:0) и Ирландией (2:1). А теперь запорол такой момент.

После перерыва гости по-прежнему доминировали, но Влаходимос не желал пропускать. Греческий голкипер потащил непростой удар Стивена Бергвейна, когда тот уже видел мяч в воротах. И здесь уже нужно проставиться Константиносу Мавропаносу, который отметился жутким «привозом». Именно его безобразный пас поперёк поля едва не стал фатальным.

Усилий греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса не хватило для победы Фото: IMAGO/Focus Images/TASS

Греки выравняли игру ближе к середине второго тайма благодаря замене от Густаво Пойета. Правда, если рассматривать матч в целом, то преимущество было на стороне гостей. На 89-й минуте арбитр во второй раз назначил пенальти в ворота Греции. Эрнандес посчитал, что вышедший на замену Вангелис Павлидис сфолил в своей штрафной площади. Любопытно, что судью позвали к монитору, однако он не поменял решение после повтора. На этот раз к мячу подошёл ван Дейк и легко переиграл вратаря.

Если вы думаете, что на этом события в матче закончились, то ошибаетесь. Во-первых, судья удалил тренера гостей Густаво Пойета — тот слишком сильно возмущался. А потом Эрнандес не решился поставить третий пенальти в ворота Греции, хотя на повторе показалось, что греческий футболист нарушил правила. Испанец снова сбегал к монитору, но на «точку» всё равно не указал. В итоге счёт больше не изменился, несмотря на старания обеих команд.

Гости догнали соперника по очкам, при этом у Нидерландов есть один матч в запасе. Команде Кумана достаточно обыграть Ирландию (дома) или очень скромный Гибралтар (на выезде). При таком раскладе нидерландцы точно поедут на Евро. В случае равенства очков будут смотреть на личные встречи, и здесь преимущество на стороне Нидерландов.