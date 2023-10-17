«Жертвы — шведы, мотивы — террористические». Ужас прервал матч Бельгии и Швеции

Перед отборочной игрой Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе произошла трагедия. Неизвестный застрелил из автомата двух болельщиков, одетых в футболки сборной Швеции. Ещё один человек был ранен.

Всё произошло в пяти километрах от стадиона «Король Бодуэн», который и принимал матч.

«Мы говорим о двух погибших. Сообщается, что обе жертвы — шведы. Мотивы этого акта — террористические», — сообщили в полицейском управлении Брюсселя.

Пока стражи порядка разбирались в случившемся, команды вышли на поле и даже отыграли один тайм — в это время внутри и вокруг «Короля Бодуэна» усилили меры безопасности. После перерыва встреча уже не возобновилась — 1:1 так и остались гореть на табло, а стадион закрыли вместе со зрителями.

Вратарь сборной Швеции с семьёй Фото: Zuma/TASS

Вместе с тем удалось выяснить, что преступник в неоновой куртке скрылся на мопеде и кричал «Аллах велик» по-арабски.

Дополнительную информацию раскрыл сам вероятный убийца — пользователь под ником Слайем Слума представился нападавшим и объяснил мотивы поступка: якобы он причастен к ИГ (организация является запрещённой в Российской Федерации), поэтому убил троих человек из-за мусульманской мести и личных убеждений.

БОЛЕЛЬЩИКИ СБОРНОЙ ШВЕЦИИ Фото: ANP/Getty Images

Если информация Слайема правдива, то, судя по всему, он не в курсе, что третий человек остался в живых. При этом террорист до сих пор находится на свободе, а в Брюсселе повысили уровень предупреждения до четвёртого, то есть максимального — он актуален лишь во время серьёзной и неминуемой угрозы.

Вину Слумы косвенно подтверждают его предыдущие публикации в соцсетях. В примерное время преступления Слайем опубликовал видео, где человек в маске произносит: «Ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь».

А незадолго до этого он делился переживаниями в связи со зверским убийством в США шестилетнего выходца из Палестины, чья семья добилась в Штатах убежища. Преступник рассказал, что зарезал мальчика из-за атаки ХАМАС на Израиль.

«Если бы убитый мальчик был христианином, а убийца – мусульманином, поступок окрестили бы террором. Но это назвали всего лишь жёстким преступлением», — негодовал Слайем.

Теперь он сам стал причиной всеобщего негодования.

Премьер-министр Бельгии уже выразил соболезнования.

«Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции (Ульфу Кристерссону) после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и людьми, потерявшими своих близких. Борьба с терроризмом — наше общее дело.

Мои глубочайшие соболезнования родственникам жертв этого трусливого нападения в Брюсселе. Я внимательно слежу за ситуацией вместе с министрами юстиции и внутренних дел. Мы просим жителей Брюсселя быть бдительными».