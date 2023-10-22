«Опустил весь судейский корпус в дерьмо». Скандал в игре «Спартака» серьёзнее, чем кажется

«Спартак» против команды Сергея Юрана — кажется, в таком матче просто должно было случиться что-нибудь скандальное. И действительно случилось.

На 82-й минуте Александра Соболева срубили перед штрафной «Пари НН», и главный арбитр Алексей Амелин дал свисток. Капитана «Нижнего» Кирилла Гоцука это взбесило — он побежал эмоционально спорить с судьёй, за что получил жёлтую карточку. Дальше — самое интересное. Гоцук, увидев карточку, одёрнул руку Амелина. Казалось, такие действия выходят за грань допустимого, но арбитр не стал ужесточать санкции.

Без последствий мягкое решение Амелина не обошлось. Спустя девять минут «Спартак» убежал в атаку, Виктор Мозес задел рукой по лицу Виктора Александрова, арбитры этого не заметили, и спустя пару секунд проход нигерийца прервал Гоцук. Вторая жёлтая, удаление.

После этого Гоцук окончательно сорвался. Капитан «Нижнего» припомнил Амелину все спорные моменты, особенно тот, что случился за пару секунд до его фола. Гоцук выговаривал арбитру долго, громко и, видимо, настолько грубо, что даже партнёры пошли его успокаивать и закрывать рот.

Конфликт арбитра Амелина и капитана «Пари НН» Гоцука Фото: Кадр из трансляции

Конфликт арбитра Амелина и капитана «Пари НН» Гоцука Фото: Кадр из трансляции

При этом всё время, что Гоцук вёл односторонний баттл с Амелиным, он не покидал поле, несмотря на удаление. Игра возобновилась лишь спустя пару минут. «Спартак» в итоге забил второй и забрал три очка.

Скандальная концовка матча вызвала много вопросов. И на них ответил наш эксперт, экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его мнение о случившемся.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Амелин «поплыл», начиная с 82-й минуты. Гоцуку надо было показывать прямую красную за физическое воздействие на арбитра. Игрок «Нижнего» одёрнул руку судьи — это сразу удаление. Просто убираешь жёлтую, достаёшь красную — и до свидания».

Действия Амелина, по мнению Федотова, не просто стали провалом в конкретном матче, но и катастрофически сказались на репутации судей:

— Это всё, после такого Амелин не арбитр. Человек шёл на хорошую оценку, но такие действия опускают имидж судейства. Гоцук в этом моменте выглядит героем — он просто взял и опустил Амелина. Потом ещё и получил вторую жёлтую, причём судьи перед этим пропустили попадание руки Мозеса по лицу Александрову. Арбитр пропал, вся бригада пропала. Потом Гоцук ещё и пошёл пихать Амелину и оскорблять его. Сейчас после игры им надо сидеть и такие рапорты писать, чтобы «Нижнему» аж страшно было и чтобы такого больше никогда не повторилось.

Для меня Амелин больше не арбитр. Что бы он ни делал, как бы ни ускорялся, какие бы позиции ни занимал. Управление игроками — нулевое. И имидж судейства уже опустился благодаря ему. Из-за таких моментов к судьям не будет уважения. Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров в его лице. Теперь получается, что с судьями можно так разговаривать, можно их трогать, можно одёргивать руки, можно орать на них. А судья в ответ ничего не делает. Я сам переживаю из-за этого, но для меня Амелин закончился. Гоцук проявил явное неуважение, даже меня это задело. Сейчас унизили всех арбитров.

И это на фоне вчерашних матчей, где было полно ошибок. Амелин должен был отработать максимально чётко, но он этого будто не понял. Какой шанс был выехать — просто берёшь и удаляешь Гоцука. И всё — ты король. Но вместо этого Амелин весь судейский корпус опустил в дерьмо.