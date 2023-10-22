«Спартак» выдал один из лучших матчей сезона. А решение судьи выбесило капитана «Нижнего»

Хороший сезон для «Нижнего», плохой для «Спартака» – так сложилось, что обе команды набрали по 17 очков после 11 туров РПЛ. В 12-м туре они встречались в Москве. «Спартак» в целом выглядел лучше, создал больше моментов и по делу выиграл со счётом 2:0.

Интересно, что в стартовом составе не нашлось места не только Джикии (к этому мы уже начали привыкать), но и Соболеву. Конфликт нападающего с главным тренером обсуждали все последние дни (хотя в клубе его факт опровергали). Однако после перерыва в матче форвард вышел на поле и в целом выглядел неплохо – скатывал под удар партнёрам, заработал опасный штрафной и трижды пробил.

У «Спартака» было много возможностей забить, но открыть счёт удалось именно Пруцеву в конце первого тайма. Полузащитник не промахнулся из убойной позиции с семи метров от ворот. Для Пруцева этот гол стал первым в сезоне РПЛ. Примечательно, что голевую передачу отдал Денисов, для которого этот ассист стал также первым в сезоне. Если учитывать ещё и выход Зиньковского в основном составе, то ощущение, будто состав на эту игру выбирали болельщики.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

И вот этот состав выдал лучший матч «Спартака» в этом сезоне. Ну или один из лучших – это как минимум. Хозяева действительно владели инициативой, создали кучу моментов, а гости – примерно ничего. Лучшим футболистом «Нижнего» явно был вратарь Нигматуллин. Пускай даже на 75-й минуте он нелепо выронил мяч и подарил «Спартаку» очередной момент, но зато спас во многих других ситуациях. В том числе после выхода Игнатова один на один.

В конце матча самым дискуссионным событием стало поведение капитана «Нижнего» Гоцука. Форвард так агрессивно спорил с судьёй, что на ровном месте получил жёлтую карточку. В принципе, можно было сразу показывать и красную, потому что защитник на эмоциях позволил себе отмахнуть руку судьи. После этого ещё высказывал ему столько, что Зе Турбо даже пришлось успокаивать своего капитана.

Кирилл Гоцук Фото: Скрин из трансляции

Кутателадзе успокаивает Гоцука Фото: Кадр из трансляции

Однако спустя 10 минут Гоцук окончательно потерял самообладание. Причиной тому была ошибка судьи – он не заметил отмашку со стороны игрока «Спартака». Именно этот эпизод привёл к тому, что защитнику пришлось через мгновение фолить на вторую жёлтую. После удаления Гоцук продолжил долго спорить с арбитром, указывать на него пальцем, агрессивно что-то высказывать резервному судье и саркастически аплодировать (то ли трибунам, то ли кому-то конкретно). Судя по всему, после такого поведения «Нижний» надолго лишится своего центрального защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ну а «Спартак» в компенсированное время забил второй мяч. Сделал это Мартинс, который убежал в контратаку. Казалось, что он завозился с мячом, но всё же проткнул его в ворота – 2:0. «Спартак» догнал «Зенит» по набранным очкам. Правда, у питерцев матч с «Крыльями» в запасе.