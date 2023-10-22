Киношная развязка в финале МФЛ! «БроукБойз» почти победили, но всё изменил один момент

В МФЛ завершился четвёртый сезон, который ещё перед полуфиналами некоторые назвали самым неинтересным. Ведь в решающие стадии не вышли два главных медийных клуба России — 2DROTS и «Амкал». Зато массовый зритель наверняка познакомился с теми, кого раньше знал не так хорошо. В этот раз в финале сыграли «БроукБойз» и «Титан». «Волгоград Арена», около 20 тысяч зрителей. В любом случае визуально смотрелось очень впечатляюще.

Накануне финальной игры состоялся матч за третье место. Это заранее вызвало много вопросов. Не самая популярная практика — проводить решающий матч после полноценной встречи. Но, судя по всему, организаторы всё предусмотрели. Претензии к газону вряд ли у кого-то возникнут. Кстати, бронзовые медали выиграл «Эгриси» — команда Василия Уткина. Блогер даже заплакал после решающего буллита. Перед стартом сезона на них почти никто не ставил, а в итоге андердог чуть не выскочил в финал. Великий сезон для «Эгриси».

Интересно, что ни «БроукБойз», ни «Титан» на пути к решающему матчу не играли с 2DROTS или «Амкалом». За три матча с 1/8 финала команда забила два мяча в основное время. И те в полуфинале. Первые две стадии команда пролетела, выиграв в серии буллиталити. «БроукБойз» тоже забили дважды в основное время. Пусть и плей-офф для них начался с 1/4 финала. Низкая результативность — общая тенденция матчей на вылет МФЛ-4. Так что здесь ничего удивительного.

Команда «БроукБойз» Фото: vk.com/media.football.league

В принципе, от финала мало кто ожидал яркой игры. Слишком ответственный момент, чтобы устраивать красоту. Обе команды думали исключительно о результате. Максимальная концентрация. Поэтому в первом тайме ноль 100-процентных моментов. И множество нервозности вместе со странными ошибками. Да, чуть больше остроты было у команды Егорова и Райзена. Но глобально на происходящее было очень сложно смотреть.

Оказалось, что команды готовили самое интересное на второй тайм. Там началась настоящая жара. И пошли опасные моменты. На шестой минуте второго тайма (в МФЛ, если вдруг не знали, играют чистое время) Алишер Рахимов вылетел на вратаря Межиева и мог забивать, но тот грамотно сократил дистанцию и спас ворота.

«БроукБойз» усиливали давление, смотрелись лучше, но мяч никак не летел в ворота. Казалось, всё идёт к нулевой ничьей и серии буллиталити. Однако «ББ» известны тем, что никогда не сдаются. И часто забивают в концовках, меняя расклад сил. Ведь девиз команды: «Нас не сломать, мы уже сломаны».

Поэтому вряд ли кто-то удивился, когда за две с небольшим минуты до финального свистка они всё же открыли счёт. Угловой прямо на голову воспитанника «Спартака» Ильи Давыдова, который пробил без шансов для голкипера.

Казалось, мечта о завоевании первого трофея МФЛ как никогда близко. Потерпеть две минуты чистого времени и забрать кубок. Время шло, «Титан» не мог ничего придумать у ворот соперника. За несколько секунд до конца мяч оказался у «БроукБойз», у них же был контроль, когда время вышло. Оставалось лишь выбить мяч в аут, и матч был бы закончен. Да, в Медиалиге такие правила. Не судья завершает встречу, а аут.

Со скамейки «БроукБойз» все кричали Рахимову, чтобы он отправил мяч в сторону. Но вместо этого полузащитник бежал с ним к воротам, желая забить второй. Атака закончилась бестолковым ударом полузащитника прямо в руки киперу. Соответственно, у «Титана» появился ещё один шанс отыграться. Они довели мяч до штрафной соперника, заработали угловой. Потом — подача, отскок и класснейший удар Никиты Кашаева. Последнее действие в матче — гол.

Это был шок. Скамейка «БроукБойз», Егоров, Райзен не знали, как реагировать. Победа была у них в кармане. Но дурацкое действие футболиста, которого они увели перед стартом сезона, похоронило шансы на победу.

Окей. Но была ещё серия буллиталити. Однако, кажется, в момент последних мгновений основного времени всё было определено. У «БроукБойз» пропала уверенность. Мазуров и Саргасян смазали свои удары.

«Титан» суперсенсационно забирает трофей МФЛ-4. При невероятной развязке. «БроукБойз» остаются ни с чем. Сломить их всё-таки получилось.