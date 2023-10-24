А ещё Джонатан Окоронкво опять забил, а «Акрон» снова обыграл «Шинник».

Ураган в Первой лиге: аутсайдер разбил лидера, 8 голов в Красноярске и камбэк за 5 минут!

Мелбет Первая лига приближается к середине сезона. В 15-м туре фанаты увидели феерию в Красноярске, поражение лидера в матче с аутсайдером и потрясающий камбэк, устроенный одним игроком.

Команда тура — «Волгарь»

С начала сезона «Волгарь» преследовали лишь неудачи, которые закономерно привели к смене тренерского штаба. Ситуация при Сергее Павлове стала улучшаться, но астраханцы по-прежнему остаются на последней строчке турнирной таблицы. Кто знает, может, их восхождение начнётся с победы над одним из лидеров – «Аланией».

Исход матча решил единственный мяч, забитый Данилом Клёнкиным. Единственный, но такой важный.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Матч тура — голевая феерия в красноярском манеже

Родной для Первой лиги красноярский манеж подарил радость не только местным болельщикам, но и всем, кто ранним утром воскресенья решил посмотреть матч «Енисея» и «Сокола».

Восемь голов на двоих, преимущество хозяев в четыре мяча по ходу первого тайма. Идеальная формула для постановки интересного матча. «Енисей» отчасти выбрался из подвала турнирной таблицы, а «Сокол» остался в её середине.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Камбэк тура — «КАМАЗ» лишил «Химки» победы за пять минут

Непостоянная рубрика в наших обзорах. Но нельзя было не выделить отдельно спасение «КАМАЗа» в матче с «Химками».

К 80-й минуте казалось, что команда Андрея Талалаева успешно идёт ко второй победе подряд, но Валентин Пальцев вписал своё имя в историю. Дубль молодого полузащитника, оформленный за пять минут, сохранил его команду в топ-10 Первой лиги. Ну и лишил химчан, казалось, бы уверенной победы – 2:2.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 15-го тура Первой лиги:

«Черноморец» — «Тюмень»

Матч, который шёл к любимой для «Черноморца» ничьей, кардинально изменил Виталий Шитов. Форвард, права на которого по-прежнему принадлежат «Спартаку», добыл для «Тюмени» победу.

«Тюмень» вернулась в четвёрку лучших команд Первой лиги, а дела «Черноморца» плохи — команда Константина Зырянова всего в трёх очках от зоны вылета.

«Арсенал» — «Кубань»

Тяжёлая победа для тульской команды: забили два решающих мяча в течение последних пяти минут матча.

Не обошлось и без гола лучшего бомбардира Первой лиги – Джонатана Окоронкво. Нигериец реализовал пенальти и забил девятый мяч в турнире. Но мы предлагаем посмотреть на единственный гол команды Вадима Евсеева, который оформил Нури Абдоков.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

Оставленное испанцем Жозепом Клотетом «Торпедо» поднимать на более комфортное место в таблице принялся Артём Горлов. Экс-тренер «Пари НН» стартовал с ничьей и поражения, а теперь привёл команду к победе над крепким «СКА-Хабаровск».

«Торпедо» всё ещё в середине таблицы, но не позволяет лидерам оторваться слишком далеко. «СКА-Хабаровск» плюс-минус в равном отдалении как от зоны стыковых матчей, так и от зоны вылета. Что выберет Роман Шаронов?

«Ленинградец» — «Нефтехимик»

Голы в этом матче зрители увидели только после 60-й минуты, когда за 14 минут дублем разразился нападающий «Нефтехимика» Матвей Першин. Мяч Эдуарда Суханова роли в результате не сыграл, но помог команде Дениса Бояринцева подарить интригу на последние мгновения встречи.

«Акрон» — «Шинник»

«Акрон» несколько дней назад выбил ярославскую команду из Кубка России, а теперь нанёс «Шиннику» поражение в чемпионате.

Особо запомнился перформанс Андреса Понсе. Венесуэлец вышел на замену на 69-й минуте, забил на 73-й, а затем покинул поле на 82-й из-за травмы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги.

«Родина» — «Динамо»

«Динамо» Курбана Бердыева по итогам тура вернулось на первое место, однако воспользоваться осечкой «Алании» в полном объёме не смогло (у команд равенство по очкам).

«Родина» благодаря ничьей смогла оторваться от зоны вылета на четыре очка.